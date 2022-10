Pourquoi Google Pixels n’est pas aussi populaire que les iPhones et les téléphones Samsung Galaxy

La GooglePixel 7 et 7 Pro ont été lancés comme les meilleurs téléphones Google à ce jour, avec de meilleurs objectifs d’appareil photo, logiciels et fonctionnalités, y compris un moyen plus simple pour les personnes aveugles ou malvoyantes à prendre des selfies. La société a ajouté un tas de fonctionnalités de Google Assistant et a vanté de nouvelles astuces de photographie comme le flou des vieilles photos.

Il est clair que Google a beaucoup travaillé sur son dernier téléphone phare. Ce qui est moins clair, c’est si quelqu’un s’en souciera.

Dans un monde dominé par les iPhones et les téléphones Samsung, Google n’est pas un concurrent. Depuis le premier Pixel lancé en 2016, la série entière s’est vendue à 27,6 millions d’unités, selon données du cabinet d’analystes IDC — un nombre qui est un dixième du 272 millions de téléphones Samsung expédiés en 2021 seul. Apple n’est pas en reste, ayant expédié 235 millions de téléphones au cours de la même période.

Le Pixel a longtemps été un paradoxe du secteur des téléphones mobiles. La famille est le porte-drapeau d’Android, le système d’exploitation mobile le plus populaire au monde, financé par l’une des entreprises les plus prospères et les plus connues. Pourtant, il est loin derrière ses plus grands rivaux et est un acteur de niche dans un monde qu’il contrôle essentiellement.

Il est un peu déconcertant que les téléphones de Google se vendent si mal, car les téléphones Pixel ont été appréciés des critiques et des consommateurs (du moins ceux qui en ont entendu parler). De plus, ce sont les premiers téléphones à bénéficier de nouvelles fonctionnalités et versions d’Android des mois, voire des années avant les autres téléphones.

Un ensemble de décisions et de mouvements stratégiques ont placé Google dans cette position, dont l’entreprise essaie de se sortir. Son automne Made by Google événement est généralement une corne d’abondance de différents produits, des haut-parleurs intelligents aux caméras de sécurité. L’événement de jeudi était uniquement axé sur le nom Pixel.

Mais voici quelques-unes des raisons pour lesquelles Google rattrape maintenant son retard.

Le manque d’accès

Il semblait logique que Google se lie à Verizon en tant que partenaire exclusif lors du premier lancement du Pixel original. Après tout, un partenariat exclusif entre Google, Motorola et Verizon pour pousser le Droid original a aidé à catapulter Android dans le courant dominant.

Mais cette exclusivité signifiait que moins de personnes pouvaient acheter le téléphone aux États-Unis, un raté stratégique avec des implications à long terme. Les consommateurs avaient pu acheter des téléphones Apple et Samsung auprès de n’importe quel opérateur pendant des années avant que Google ne lance son premier combiné Pixel en 2016. Cela n’a donc pas aidé que les trois premières années de téléphones Pixel de Google soient exclusives à Verizon, limitant la portée de la marque aux clients. qui choisissaient déjà entre les iPhones et les téléphones Galaxy.

Cette portée limitée a éloigné les pixels de l’esprit des consommateurs alors que le domaine des marques de téléphones s’est réduit. Même sans la concurrence de LG, qui a cessé de vendre des téléphones en 2021et des marques comme Xiaomi qui vendent des téléphones Android de grande valeur en Chine mais pas aux États-Unis, les Pixel sont beaucoup moins connus que les iPhones et les combinés Samsung Galaxy.

“Malgré que Pixel reçoive des critiques élogieuses, le plus grand défi de Google pour gagner des parts de marché a été la baisse des dépenses marketing et de la présence auprès des opérateurs, deux domaines actuellement dominés par Apple et Samsung”, a déclaré Nabila Popal, directrice de recherche chez IDC.

Les pixels ne sont pas les seuls téléphones à être verrouillés sur un seul opérateur – Motorola avait poursuivi son accord exclusif lucratif pour le Droid avec de nombreux appareils de suivi. Mais les temps avaient changé, et lorsque Google a finalement ouvert ses téléphones à d’autres opérateurs avec le Pixel 4 en 2019il a dû rattraper les autres transporteurs et consommateurs.

Matériel en retard

À ce moment-là, les iPhones et les produits phares de Samsung s’étaient ancrés dans la conscience publique en tant qu’appareils repoussant les limites des logiciels et du matériel, avec des chipsets puissants et de nombreux objectifs d’appareil photo. Les téléphones de Google se concentraient uniquement sur les logiciels avec des spécifications techniques et des caméras médiocres, célèbres garder le même capteur de caméra principal du Pixel 2 au Pixel 5.

Malgré l’amélioration du logiciel photo chaque année pour compenser, les téléphones de Google ont toujours la réputation d’être à la traîne par rapport aux autres téléphones haut de gamme en matière de matériel. Les téléphones Pixel ne plaisaient qu’aux passionnés plutôt qu’aux consommateurs en général en raison de cette approche à forte intensité logicielle avec une version plus pure d’Android qui n’avait pas les superpositions modifiées dans les téléphones Samsung ou Motorola.

Google a corrigé le cap en incluant des caméras améliorées et son nouveau Jeu de puces tenseur dans les téléphones Pixel 6 de l’année dernière, et dispose d’un matériel encore meilleur dans les nouveaux téléphones Pixel 7. Avec une triple caméra arrière (trouvée dans le Pixel 7 Pro) et du silicium sur mesure, le pivot de Google a conduit à des fonctionnalités amusantes et innovantes axées sur la caméra comme éliminer les passants indésirables de vos photos et aider les utilisateurs aveugles et malvoyants à prendre des selfies.

Crise d’identité

Google, cependant, n’a toujours pas d’identité forte pour ses téléphones qui les distingue des iPhones et des combinés Galaxy de Samsung. Pendant des années, les passionnés et les membres des médias ont été les plus fervents partisans des Pixels, les qualifiant de bons téléphones avec appareil photo, mais même Google ne sait pas très bien ce que ses téléphones font le mieux. Par exemple, la société a décrit ses combinés Pixel 6 comme “le téléphone pour vous“, citant les fonctionnalités de personnalisation qui sont en fait venues sur tous les téléphones équipés d’Android 12.

De plus, la société semble divisée sur la question de savoir si ses Pixels offrent une valeur sérieuse ou repoussent les limites en tant que produits phares. Alors que le Pixel 7 a la plupart des cloches et des sifflets de son frère Pro plus cher pour un prix de départ plus moyen de 600 $, le Pixel 7 Pro rivalise avec les produits phares de Samsung et Apple à un prix de départ de 900 $ – mais sans la reconnaissance de leur nom dans les téléphones.

“Une partie du défi de Google est que les smartphones sont un marché mature et que les consommateurs sont – c’est compréhensible ! – satisfaits de Samsung et d’Apple”, a déclaré Avi Greengart, analyste chez Techsponential.

Renverser Samsung n’est peut-être pas l’objectif de Google, a expliqué Greengart, car cela pourrait déstabiliser Android. Les deux téléphones utilisent le même système d’exploitation, donc Samsung domination continue du marché du téléphone est toujours une victoire pour Google. Tant que les téléphones Pixel se vendront suffisamment bien pour être rentables, Google continuera probablement à les fabriquer.

Le marché américain est le plus prometteur pour les ventes de Pixel. Sans les téléphones Android bon marché de Xiaomi et d’autres, et avec LG hors du jeu des téléphones, les Pixels ont augmenté à 2% du marché nord-américain au deuxième trimestre 2022, contre 1 % à la même période en 2021. C’est un montant dérisoire par rapport à Apple, qui détient 52 % du marché, ou encore à Samsung, qui détient un peu plus d’un quart du marché américain.

“Pixel n’est toujours pas une marque domestique comme Galaxy”, a déclaré Anthony Scarsella, analyste chez IDC.