Google est autant une entreprise de matériel que de logiciel ces jours-ci, mais il semble qu’un produit clé n’ait pas d’avenir.

Selon The Verge, Google a annulé son prochain appareil Pixelbook, dont la sortie était initialement prévue en 2023. Mais le géant de la technologie est censé être allé plus loin, en fermant toute l’équipe qui y travaillait. Plutôt qu’un seul appareil abandonné, cela suggère que nous ne reverrons plus jamais un autre Chromebook de marque Google.

Si c’est vrai, cela représente un revirement important pour Google. Lors de sa conférence des développeurs d’E/S en mai, le chef du matériel, Rick Osterloh, a indiqué que les nouveaux Pixelbooks étaient tout à fait dans les plans de l’entreprise. Google fait allusion à la rationalisation de sa division matérielle depuis un certain temps maintenant, mais cela reste une grande surprise.

À première vue, il est facile de comprendre pourquoi Google a pu prendre cette décision. Malgré la création de Chrome OS en 2011, la société n’a jamais vraiment été l’un des principaux acteurs du marché des Chromebooks. De nombreuses personnes se tournent vers des appareils comme Acer, Asus, Lenovo et HP, dont la plupart sont bien accueillis.

Google a également adopté une approche prudente du matériel Pixelbook, avec seulement deux appareils au total et aucun depuis le Pixelbook Go il y a trois ans. Un suivi de l’original de 2017 aurait été formidable, mais ce n’est en aucun cas nécessaire pour l’avenir des Chromebooks. Les appareils exécutant Chrome OS sont devenus plus populaires que jamais après le début de la pandémie, les Pixelbooks étant censés représenter un infime pourcentage des ventes totales.

Malgré tout cela, je crois fermement que ce serait une erreur pour Google d’arrêter de fabriquer ses propres Chromebooks. Voici quatre raisons principales.

Les Pixelbooks sont parmi les meilleurs Chromebooks que vous pouvez acheter

Cela peut sembler évident, mais les deux Pixelbooks que Google a publiés sont des appareils impressionnants. Le modèle standard à 999 $ / 999 £ était une anomalie lors de son lancement il y a cinq ans, étant donné le lien étroit entre Chrome OS et le matériel budgétaire.

Mais le choix de Google de matériaux haut de gamme et d’un design fin et léger l’a aidé à se démarquer de la concurrence, en particulier lorsqu’il est combiné à une charnière à 360°. Une expérience logicielle plutôt basique par rapport à Windows 10 était la principale chose qui la retenait, mais Chrome OS s’est considérablement amélioré depuis.

Ensuite, il y a eu le Pixelbook Go, qui reste l’un des meilleurs Chromebooks que vous pouvez acheter trois ans après sa sortie. Avec un excellent écran, des performances solides et une grande autonomie de batterie, il coche toujours toutes les cases pour de nombreuses personnes en 2022.

Le Pixelbook Go est un excellent polyvalent Hannah Cowton / Fonderie

Compte tenu de ces antécédents, cela ressemblerait à une occasion manquée si Google abandonnait les Chromebooks maintenant.

Les Chromebooks Premium sont toujours rares

Chrome OS est loin d’être exclusif aux appareils économiques de nos jours, mais les Chromebooks haut de gamme restent rares. Google est l’une des rares entreprises à sortir des machines plus chères – cela en dit long sur le fait qu’aucune ne figure dans notre meilleur tableau des ordinateurs portables au moment de la rédaction.

Être connu comme la société Chromebook premium ne serait pas une mauvaise chose pour Google. La possibilité de contrôler à la fois le matériel et les logiciels lui confère un avantage clé, et les téléphones Pixel ont prouvé que cela peut aider à offrir une expérience utilisateur exceptionnelle.

Le Pixelbook original est sans aucun doute un appareil haut de gamme Dominik Tomaszewski / Fonderie

Google est également une entreprise suffisamment grande pour pouvoir prendre des risques avec les Chromebooks sans trop se soucier de ses résultats. Ce n’est qu’une question de temps avant d’obtenir un Chromebook pliable – pourquoi Google ne peut-il pas être l’entreprise qui le réalise ?

Ils font partie intégrante de l’écosystème Google

Toutes les grandes marques technologiques sont parfaitement conscientes de la valeur d’un écosystème de produits et de services qui sont tous conçus pour fonctionner ensemble. C’est quelque chose qui a été efficace pour Apple, ce qui rend très difficile le passage à un autre produit ou système d’exploitation.

Pour Google, la situation est beaucoup plus complexe. De nombreuses entreprises différentes fabriquent des téléphones qui exécutent son logiciel Android, tandis que Windows reste le système d’exploitation dominant sur les ordinateurs portables et les ordinateurs de bureau.

Google a probablement accepté que Chrome OS ne sera jamais plus populaire que Windows, mais ce n’est pas une raison pour arrêter de fabriquer des Chromebooks. Un téléphone Pixel fonctionne déjà de manière transparente avec le Pixelbook – pourquoi Google ne voudrait-il pas rendre l’expérience encore meilleure ?

Chrome OS peut exécuter des applications Android à partir du Google Play Store, ce que Microsoft ne prend pas en charge sous Windows Dominik Tomaszewski / Fonderie

La société le fait déjà dans une certaine mesure avec ses Pixel Buds, avec certaines fonctionnalités exclusives réservées aux personnes qui possèdent un combiné Pixel. La société devrait également revenir aux tablettes en 2023, et il y aura probablement des fonctionnalités qui la rendront plus attrayante si vous possédez déjà du matériel Google.

Indépendamment de leur popularité, l’abandon d’une catégorie de produits entière permet aux utilisateurs d’abandonner complètement le matériel Google.

Le Pixelbook est déjà une marque établie

Google n’a jamais sorti que quatre Chromebooks, et seulement deux sous la marque Pixelbooks. Mais la couverture et l’attention dont tous ont bénéficié en disent long. Google est l’une des plus grandes entreprises technologiques de la planète, et elle peut presque garantir que tout nouveau produit fera parler les gens.

Bien que cela ne se traduise pas toujours par des ventes, c’est quelque chose dont la plupart des entreprises ne peuvent que rêver. C’est aussi la principale raison pour laquelle la marque Pixelbook a pu s’imposer si rapidement, ce que Google devrait utiliser à son avantage.

La société sera toujours connue comme le créateur de Chrome OS, et rien n’indique qu’elle arrête le développement du système d’exploitation de si tôt. Le fait de contrôler à la fois le matériel et les logiciels place Google dans une position enviable, lui permettant d’adapter Chrome OS à chaque appareil Pixelbook. Ce n’est pas quelque chose qu’il devrait abandonner à la légère.

Si Google décide d’arrêter de fabriquer ses propres Chromebooks, il est peu probable que cela ait un effet significatif sur les revenus ou la réputation de l’entreprise. Mais je pense que ce serait une grande occasion manquée pour Google d’adopter pleinement le matériel Chrome OS et de l’aider à passer au niveau supérieur.

