Pourquoi Google a-t-il publié une fonctionnalité Pixel Drop en janvier ?

Google a terminé 2023 avec un Pixel Feature Drop assez important où la caméra occupait le devant de la scène. Il y avait Video Boost + Night Sight Video pour le 8 Pro, ainsi que le timelapse Night Sight pour le 8/Pro. Tous les utilisateurs ont bénéficié de la possibilité de transformer leur Pixel en webcam pour ordinateur portable/de bureau, tandis que le Pixel Fold a obtenu un aperçu sur double écran et des formats d’image d’application personnalisables (tablette également).

En revanche, cette fonctionnalité de janvier permet à l’application Pixel 8 Pro Thermomètre de mesurer la température corporelle, tandis que les 8 et 8 Pro reprendront bientôt Circle to Search.

La mise à jour du thermomètre aurait très facilement pu être maintenue jusqu’en mars, même s’il est dommage que Google n’ait obtenu l’approbation réglementaire qu’à la mi-décembre. (Franchement, le Pixel 8 Pro aurait dû être lancé avec cette fonctionnalité prête. Un thermomètre que vous avez toujours avec vous car il fait partie de votre téléphone est un argument assez solide.) Cependant, Circle to Search n’aurait pas pu attendre car il s’agit d’un élément important. du lancement du Samsung S24, y compris la publicité, le 31 janvier.

Avec ces deux fonctionnalités, il est préférable de les personnaliser et de les regrouper en tant que Feature Drop que des articles de blog isolés. Pendant ce temps, les gens attendaient les sept fonctionnalités de Google Messages lancées en version bêta l’année dernière.

En bref, je pense que la raison pour laquelle Google a lancé sa première fonctionnalité réservée aux applications était un mélange de « pourquoi attendre » et de « forces externes », alors qu’il y a aussi les Mint Pixel 8 et 8 Pro.

Cependant, cela jette la confusion dans le cycle de suppression des fonctionnalités 2024. Puisque nous en avons eu un en janvier, y en aura-t-il un autre en mars ? Une autre chose qui brouille ce qui se passe est la façon dont QPR2 devrait être prêt à être lancé en février. Le grand point fort de cette Quarterly Platform Reason sera sans aucun doute le menu Bluetooth dans les paramètres rapides, ce qui aurait fait disparaître la fonctionnalité pour beaucoup de gens. (En général, il est étrange que ces mises à jour Pixel n’abordent pas vraiment ce qui a été ajouté ou modifié dans le QPR. Cela suggère un manque de cohésion.)

Quoi qu’il en soit, nous ne savons toujours pas pourquoi l’équipe Android a fait cela en premier lieu. Ce cycle QPR a commencé en novembre au lieu de décembre, avançant ainsi tout d’un mois. Est-ce une indication que Google souhaite finalement sortir Android 15 un mois plus tôt (en ignorant pour le moment comment Android 14 a été clairement retardé l’année dernière) ?

