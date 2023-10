Pourquoi Goldman Sachs poursuit-il la Malaisie pour le scandale 1MDB ? | Actualités sur la corruption

La banque d’investissement américaine Goldman Sachs a poursuivi la Malaisie devant un tribunal d’arbitrage de Londres, dans un contexte de tensions croissantes concernant un accord de règlement conclu en relation avec le rôle de la banque dans le scandale de corruption de plusieurs milliards de dollars du fonds public 1MDB.

Il y a trois ans, Goldman Sachs, basée à New York, a accepté de payer 3,9 milliards de dollars pour régler l’enquête pénale menée en Malaisie sur le rôle de la banque dans le scandale.

Mais l’accord a été embourbé dans des différends et cette semaine, Goldman a déposé une demande d’arbitrage auprès de la Cour d’arbitrage international de Londres.

Jeudi, le président du groupe de travail malaisien 1MDB, Johari Abdul Ghani, a qualifié de « prématurée » la décision de la banque de recourir à l’arbitrage, car les « parties sont toujours considérées comme étant au stade des discussions à l’amiable et de bonne foi ».

Les autorités de Malaisie et des États-Unis affirment que 4,5 milliards de dollars ont été volés au fonds, aujourd’hui disparu, dans le cadre d’un stratagème élaboré qui s’est répandu dans le monde entier et impliquait l’ancien Premier ministre malaisien Najib Razak, des dirigeants de Goldman et de hauts responsables d’ailleurs.

Najib purge actuellement une peine de 12 ans de prison pour son rôle dans le scandale, tandis que l’ancien partenaire de Goldman Sachs et chef de l’Asie du Sud-Est, Tim Leissner, a accepté de travailler avec les procureurs américains après avoir plaidé coupable en 2018 pour des accusations de blanchiment d’argent et de corruption.

Son ancien collègue basé en Malaisie, Roger Ng, a été condamné à 10 ans de prison pour des accusations similaires après avoir plaidé non coupable.

Qu’est-ce que 1MDB ?

1Malaysia Development Berhad était un fonds d’investissement public créé en 2009 avec l’aide d’un jeune financier malaisien nommé Jho Low.

Najib, devenu Premier ministre de Malaisie cette année-là, a cofondé le fonds et présidé son conseil consultatif jusqu’en 2016.

1MDB était censé financer des projets de développement.

Comment des milliards ont-ils disparu ?

1MDB a levé des milliards de dollars sur les marchés obligataires internationaux entre 2009 et 2014.

Mais le ministère américain de la Justice (DoJ) a déclaré que quelque 4,5 milliards de dollars avaient été détournés vers des comptes bancaires offshore et des sociétés écrans. Les autorités malaisiennes affirment que des milliards d’autres restent portés disparus.

Les États-Unis ont déclaré que l’affaire 1MDB était la plus grande enquête jamais menée sur la kleptocratie.

L’argent a été utilisé pour acheter des propriétés haut de gamme, des œuvres d’art, des bijoux et un yacht de luxe, ainsi que pour financer le film hollywoodien de 2013 Le Loup de Wall Street, selon le DoJ. Une partie aurait fini sur les comptes bancaires privés de Najib.

Jho Low a été inculpé en Malaisie et aux États-Unis pour son rôle dans le scandale. On ignore où il se trouve, mais il a nié tout acte répréhensible dans des déclarations faites par l’intermédiaire de ses avocats.

Najib n’a pas été nommé dans l’enquête du DoJ mais a été désigné comme « le responsable malaisien 1 », selon des sources malaisiennes et américaines.

L’indignation a éclaté en Malaisie lorsque le scandale s’est déroulé et l’ampleur de la corruption a contribué à la défaite de Najib aux élections de 2018, ce qui a entraîné la perte du pouvoir de son Organisation nationale malaisienne unie (UMNO) pour la première fois depuis l’indépendance.

Najib est actuellement en prison et purge une peine de 12 ans de prison pour une affaire liée à 1MDB et fait face à plusieurs autres procès liés au fonds.

Quel a été le rôle de Goldman dans 1MDB ?

Goldman a souscrit les obligations 1MDB sur les marchés internationaux.

Les ventes ont permis de récolter des milliards pour le fonds, et ont également rapporté à la banque d’investissement de Wall Street quelque 600 millions de dollars de frais et ont assuré d’importants bonus à certains de ses dirigeants.

Les ventes d’obligations ont fait l’objet d’une enquête de la part des régulateurs d’au moins 14 pays, et la Malaisie a porté plainte en décembre 2018 contre trois unités de Goldman Sachs pour avoir induit les investisseurs en erreur.

Goldman a affirmé que certains membres de l’ancien gouvernement malaisien ainsi que des responsables de 1MDB avaient menti sur la manière dont le produit de la vente d’obligations serait utilisé.

Goldman ou l’un de ses banquiers a-t-il été traduit en justice ?

En 2020, Goldman a accepté de régler 2,9 milliards de dollars avec le DoJ, et sa filiale malaisienne a plaidé coupable à une accusation de corruption.

Leissner a été arrêté et inculpé aux États-Unis en 2018 pour complot en vue de blanchir de l’argent et de violation d’une loi anti-corruption.

Il a plaidé coupable et a accepté de coopérer avec les procureurs.

Leissner n’a pas été condamné et, selon les médias, reste libre sous caution de 20 millions de dollars.

Roger Ng, ancien banquier d’investissement de Goldman en Malaisie, a été extradé vers les États-Unis pour faire face à des accusations similaires.

Il a été condamné à 10 ans de prison aux États-Unis plus tôt cette année et ramené en Malaisie en octobre pour participer aux enquêtes locales.

À quel accord la Malaisie et Goldman Sachs sont-ils parvenus ?

Goldman Sachs a nié tout acte répréhensible depuis l’éclatement du scandale.

La banque basée à New York a conclu un accord avec Kuala Lumpur en 2020, quelques jours seulement avant qu’un tribunal de Kuala Lumpur ne devait annoncer un verdict contre Najib dans la première de ses affaires liées à 1MDB.

Dans le cadre de l’accord de 3,9 milliards de dollars, Goldman Sachs verserait 2,5 milliards de dollars en espèces et garantirait de restituer au moins 1,4 milliard de dollars d’actifs liés aux obligations 1MDB.

En échange, Kuala Lumpur a accepté de mettre fin à toutes les poursuites pénales contre la banque.

Selon les termes de l’accord, Goldman était également censé effectuer un paiement provisoire unique de 250 millions de dollars si la Malaisie n’avait pas reçu au moins 500 millions de dollars d’actifs et de produits d’ici août 2022.

Pourquoi Goldman poursuit-il maintenant la Malaisie ?

Le différend porte sur la question de savoir si la Malaisie avait récupéré au moins 500 millions de dollars en août 2022 et si un paiement intermédiaire était dû.

Les deux parties sont en pourparlers, mais Goldman a déposé cette semaine une demande d’arbitrage auprès de la Cour d’arbitrage international de Londres. L’arbitrage est nécessaire si les deux parties ne parviennent pas à résoudre le différend.

La Malaisie dit qu’elle croyait comprendre que les deux parties étaient toujours en pourparlers et que cette décision était « prématurée ».

Quelle est la position du gouvernement malaisien sur cet accord ?

L’accord a été annoncé pendant le gouvernement de courte durée du Premier ministre Muhyiddin Yassin, un homme politique chevronné et ancien membre de l’UMNO qui a quitté le parti au milieu du scandale 1MDB.

En novembre 2022, Anwar Ibrahim devient Premier ministre à la tête d’une coalition tentaculaire qui comprend également l’UMNO.

Il a indiqué qu’il souhaitait revoir le règlement afin de récupérer une plus grande part des fonds perdus.

Le mois dernier, il a déclaré lors d’une conférence d’affaires à Singapour que son gouvernement souhaitait trouver une solution.

« Nous sommes une petite nation, mais vous ne pouvez pas nous emmener en balade », a déclaré Anwar aux délégués, qualifiant le règlement d’injuste et promettant d’« adopter une ligne plus dure ».