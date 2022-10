Pourquoi Gogglebox est-il samedi cette semaine ?

Les fans de GOOGLEBOX regardent généralement leurs critiques de fauteuils préférés tous les vendredis soirs – mais cette semaine, le programme verra un grand changement.

Channel 4 a annoncé que Gogglebox ne sera pas diffusé le vendredi 21 octobre et sera à la place de retour sur nos écrans le samedi soir.

Pourquoi Gogglebox est-il samedi ?

Le vendredi 14 octobre, Gogglebox a confirmé à la fin de son dernier épisode que l’émission de télé-réalité fera face à un changement d’horaire cette semaine – et les fans ont été déçus.

L’émission préférée des fans sera reportée de 24 heures et sera diffusée à la place le samedi 22 octobre pour faire place à Friday Night Live.

Le changement d’horaire a été fait pour accueillir un épisode spécial unique de 90 minutes de Friday Night Live pour célébrer les 40 ans de la chaîne phare.

Ben Elton animera une reprise de la comédie emblématique qui a été diffusée pour la première fois dans les années 1980.

Ce changement d’horaire n’affectera que la diffusion de cette semaine.

Googlebox devrait alors revenir à son créneau initial du vendredi dès la semaine prochaine.

Quand Gogglebox est-il généralement activé ?

Gogglebox est généralement diffusé tous les vendredis soirs – et ce depuis que l’émission est apparue pour la première fois sur nos écrans en 2013.

L’émission à succès de Channel 4 a un créneau hebdomadaire à 21 heures.





Les épisodes sont également disponibles en streaming sur All 4 une fois qu’ils ont été diffusés.

Les fans de Gogglebox peuvent regarder de la série 7 à la série 20 sur la plateforme de streaming.

Qui est sur Gogglebox ?

Des visages familiers aux nouveaux membres de la distribution, Gogglebox a un certain nombre de critiques de fauteuils prêts à regarder les plus grandes et les meilleures émissions de télévision de la semaine – et bien sûr, à partager toutes leurs opinions différentes.

Des familles aux meilleurs amis, le spectacle a tout pour plaire.

Voici qui est sur la série 2022 de Googlebox :