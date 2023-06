Pourquoi GM abandonne la Chevrolet Camaro classique

Lorsque Francisco « Cisco » Mercado a vu une Chevrolet Camaro jaune vif jouer l’un des transformateurs de super-héros robotiques métamorphosés dans le film éponyme de 2009, il a su qu’il devait avoir une version réelle.

« Ma femme était assise avec moi. J’ai dit: » Nous allons chercher cette voiture « », a-t-il déclaré à CNBC. « Et elle s’est retournée et a dit: » Chérie, je pense que tu vas avoir cette voiture. Et nous l’avons fait. »

Des fans comme Mercado ont aidé à maintenir la Camaro en vie depuis qu’elle a été présentée comme concurrente de la Ford Mustang en 1966. Mais leur enthousiasme n’est peut-être pas suffisant — société mère Moteurs généraux a dit que la voiture s’en va après l’année modèle 2024et le constructeur automobile ne dit pas grand-chose sur ce qui va suivre.

Le resserrement des réglementations, la chute des ventes dans le segment et une préférence croissante pour les multisegments et les véhicules utilitaires sport ont pratiquement condamné la voiture et menacé ses concurrents. Rival Dodge, propriété de Stellantide a déclaré que sa Charger 4 portes et sa Challenger 2 portes tireraient leur révérence après 2023. Jusqu’à présent, le plan semble être de fabriquer un véhicule électrique qui ressemble de façon frappante aux voitures Dodge actuelles.

Cela rend le Gué Mustang le dernier véhicule du segment debout dans sa forme actuelle à essence. Même Ford semble avoir reconnu que les temps changent, introduisant un multisegment électrique à 4 portes appelé Mustang Mach-E.

La Camaro a été abandonnée auparavant, en 2002. Elle a été ramenée en tant que concept-car en 2006 et mis en production en 2009 pour l’année modèle 2010. Cette apparition dans le film Transformers en 2009 était une façon de présenter le nouveau véhicule au monde au-delà des fans inconditionnels.

Il a vendu 61 000 unités en 2009, la première année où il a été réintroduit. Jusqu’en 2014, les ventes ont toujours été de l’ordre de 80 000 unités, surperformant Rival Mustang.

Mais en 2019, les ventes étaient tombées à environ 48 265 unités, en baisse de 86 297 cinq ans plus tôt.

À cette époque, elle était loin derrière ses concurrents : la Ford Mustang s’est vendue 72 489 unités en 2019, et le Challenger, 60 997. Mais les vents contraires étaient universels parmi les muscle cars.

Les gens n’achetaient plus de voitures de sport comme avant. En 2010, l’infiltration du véhicule utilitaire multisegment était bien amorcée, et depuis lors, le segment a pris le relais, selon S&P Global Mobility.

Les berlines et les petits appels représentaient 43 % de toutes les ventes de véhicules en 2010. En 2022, ils représentaient 19 %. Les voitures de sport, déjà un segment de niche avec un peu plus de 5 % du marché en 2010, représentaient moins de 2 % des ventes en 2022.

Ensemble, les camions, les VUS et les multisegments représentent maintenant environ les trois quarts du marché.

GM, comme d’autres constructeurs automobiles, est également confronté à un resserrement des réglementations en matière d’économie de carburant. Nouvelles règles fédérales exigera que la flotte d’un constructeur automobile obtienne une moyenne de 49 miles par gallon d’ici 2026. C’est presque le double de l’économie de carburant moyenne du Camaro les plus efficaceset plus du double de GM Moyenne de la flotte 2021les dernières données disponibles.

GM dit que c’est « pas la fin de l’histoire de Camaro. »

« Tout comme nous l’avons fait dans le passé, il y a eu une petite pause », a déclaré Harlan Charles, chef de produit pour Corvette et Camaro. « Et quand nous aurons la bonne technologie, nous nous présenterons et la ramènerons. »

Montre la vidéo pour apprendre plus.