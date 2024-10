Pourquoi Gisèle Pelicot, au cœur du scandaleux procès pour viol collectif en France, est qualifiée de héroïne

AVERTISSEMENT : Cet article peut concerner ceux qui ont subi des violences sexuelles ou qui connaissent quelqu’un qui en a été victime.

Il n’est pas rare que Gisèle Pelicot soit accueilli par des applaudissements lorsqu’elle traverse le palais de justice d’Avignon, dans le sud de la France.

Au milieu d’un horrible procès pour viol collectif contre son mari et 50 autres hommes accusés, Pelicot, 72 ans, est qualifiée de héros féministeinspirant des milliers de marches, de rassemblements et une pression en faveur d’une réforme juridique de la loi française sur le viol afin d’inclure le consentement pour la première fois.

Dominique Pelicot, son mari, a admis avoir invité des dizaines d’étrangers pendant près de 10 ans chez eux pour la violer après l’avoir droguée jusqu’à ce qu’elle perde connaissance.

Gisèle Pelicot a été saluée pour son courage, non seulement pour avoir survécu à son épreuve mais aussi pour avoir renoncé à son droit à l’anonymat, et son calme à la barre des témoins, où elle affirme que ce sont les hommes – et non elle – qui devraient avoir honte.

Et maintenant que Pelicot a a pris la parole pour la deuxième fois au cours du procès, qui a débuté le 2 septembre, ses propos ont été partagés dans les médias et les plateformes sociales, avec les gens en ligne font même une pétition pour qu’elle soit nommée Personne de l’année par le magazine Time ou qu’elle reçoive le prix Nobel de la paix.

Pelicot accueille ses partisans à son arrivée au palais de justice d’Avignon mercredi. « J’ai décidé de ne pas avoir honte. Je n’ai rien fait de mal… Ce sont eux qui doivent avoir honte », a déclaré Pélicot au tribunal. (Christophe Simon/AFP/Getty Images)

Les experts et défenseurs des agressions sexuelles disent qu’elle est changer le discours sur le viol, et Pelicot elle-même a déclaré qu’elle était « déterminée à ce que les choses changent dans cette société ».

« J’ai décidé de ne pas avoir honte. Je n’ai rien fait de mal… Ce sont eux qui doivent avoir honte », a déclaré Pélicot mercredi.

Cela renverse le scénario de l’histoire de blâme et de honte des victimes qui est souvent observée autour des survivants d’agression sexuelle, a déclaré Bailey Reid, PDG du programme de prévention de la violence sexuelle basé à Ottawa, The Spark Strategy.

« Très souvent, les survivants estiment qu’ils devraient avoir honte de ce qui leur est arrivé et qu’ils devraient se blâmer d’une manière ou d’une autre », a déclaré Reid à CBC News.

REGARDER | On applaudit Gisèle Pélicot : Gisèle Pelicot applaudie après avoir témoigné dans un procès pour viol collectif Gisèle Pelicot, qui aurait été droguée et violée par des dizaines d’hommes dans le cadre d’un stratagème orchestré par son mari, a été accueillie par des fleurs et des applaudissements après avoir témoigné lors d’un procès public.

« En rendant public et en dénonçant les agresseurs, Gisèle Pelicot déplace la honte de la victime – où le patriarcat et la culture du viol rejettent la faute – vers les agresseurs », a déclaré Ummni Khan, professeure agrégée au département de droit et d’études juridiques de Carleton. Université d’Ottawa.

« Au contraire, elle affirme son pouvoir de survivante, voire d’héroïne, pour les femmes de France et du monde entier. »

Les hommes qui se sont excusés « essayent de s’excuser »

Au cours des dernières semaines, le tribunal a appris que Pelicot et son mari depuis 50 ans vivaient dans une maison à Mazan, une petite ville de Provence. En 2020, un agent de sécurité a surpris Dominique Pelicot en train de prendre des photos de jupes de femmes dans un supermarché, ce qui a amené les enquêteurs à fouiller son téléphone et son ordinateur.

Ils ont trouvé des milliers de photographies et de vidéos d’hommes semblant violer Pelicot chez eux alors qu’elle semblait inconsciente. Les enquêteurs de la police ont retrouvé des communications que Dominique Pelicot avait envoyées sur un site de messagerie couramment utilisé par les malfaiteurs, dans lesquelles il invitait des hommes à abuser sexuellement de sa femme.

Dominique Pélicot a reconnu sa culpabilité et affirme que les 50 hommes jugés à ses côtés avaient parfaitement compris ce qu’ils faisaient. Les accusés sont âgés de 26 à 74 ans.

« Elle remet en question les mythes entourant les agressions sexuelles, notamment la croyance selon laquelle on est en sécurité à la maison et l’idée selon laquelle les violeurs sont des personnages monstrueux plutôt que des voisins et des membres de la communauté », a déclaré Khan, qui mène des recherches sur le genre, la sexualité et la loi. « Sa volonté de rester là et d’écouter les agresseurs essayer de trouver des excuses montre un courage incroyable. »

Dominique Pelicot, au centre, est représenté dans ce croquis de salle d’audience assis entre deux gardes de police lors de son procès avec 50 coaccusés, au palais de justice d’Avignon le 17 septembre. (Zzig/Reuters)

Malgré les preuves vidéo retenues contre eux, au moins 35 des accusés ont nié les accusations de viol, affirmant que Dominique Pelicot les avait trompés en leur faisant croire qu’ils participaient à un jeu sexuel ou que sa femme faisait semblant de dormir. Seuls quelques-uns ont admis avoir violé Pelicot, et certains se sont excusés – ce qu’elle n’accepte pas.

« En s’excusant, ils essaient de s’excuser », a déclaré mercredi Pélicot.

Elle a également témoigné à quel point il était « incroyablement violent » pour elle que de nombreux accusés au procès aient déclaré qu’ils pensaient qu’elle était d’accord avec les viols ou qu’elle faisait semblant de dormir.

« Pour moi, ce sont des violeurs, ils restent des violeurs. Le viol, c’est le viol…. Bien sûr qu’aujourd’hui je me sens responsable de rien. Aujourd’hui, je suis avant tout une victime…. Il faut progresser sur la culture du viol dans la société. « .

REGARDER | L’avocat de Gisèle Pelicot fustige la « lâcheté » : Un avocat dans un procès pour viol collectif en France dénonce la « lâcheté » des hommes L’avocat Stéphane Babonneau affirme que Gisèle Pelicot ne peut pardonner la « lâcheté » des 50 hommes accusés de l’avoir violée alors qu’elle était droguée jusqu’à perdre connaissance par son mari. N’importe laquelle d’entre elles aurait pu alerter les autorités de manière anonyme, « c’est donc aussi pour elle le procès de la lâcheté », a-t-il déclaré.

La corroboration du mari rend le cas unique

Tanya Couch, cofondatrice du groupe de défense Survivor Safety Matters et elle-même survivante d’une agression sexuelle, a déclaré à CBC News qu’elle convient que Pelicot est sans aucun doute un héros et que permettre à son histoire d’être aussi publique est un acte d’incroyable vulnérabilité.

« Sans son acte courageux et altruiste, nous n’aurions pas cette idée de la façon dont ces hommes « normaux » se comportent derrière des portes closes », a déclaré Couch, qui vit dans la région du Grand Toronto.

Cependant, a-t-elle souligné, ce type de soutien public et de ralliement en faveur de Pelicot n’est pas l’expérience de la plupart des survivants. Le cas de Pelicot comporte deux facteurs qui le distinguent de la plupart des autres cas d’agression sexuelle, a-t-elle déclaré : les preuves de la police et la corroboration de son histoire par son mari.

« Le point de départ est qu’on ne croit pas aux femmes », a déclaré Couch.

L’année dernière, les autorités françaises ont enregistré 114 000 victimes de violences sexuelles, dont plus de 25 000 viols signalés. Mais les experts disent la plupart des viols ne sont pas signalés en raison du manque de preuves tangibles: Environ 80 pour cent des femmes ne portent pas plainte, et 80 pour cent de celles qui le font voient leur affaire abandonnée avant qu’une enquête ne soit ouverte.

Au Canada aussi, la majorité des agressions sexuelles ne sont pas signalées à la police, selon le ministère de la Justice. Entre 2017 et 2022, le taux d’agressions sexuelles déclarées par la police a augmenté de 38 pour cent, note Statistique Canada. En 2022, seulement 31 pour cent des cas d’agression sexuelle ont été réglés par le dépôt ou la recommandation d’accusations par la police.

Cette année-là, 10 028 incidents d’agression sexuelle ont été classés par la police au Canada comme comportant « des preuves insuffisantes pour porter ou recommander une accusation », ce qui représente 30 % de toutes les agressions sexuelles déclarées par la police, selon une étude de 2024. Rapport de Statistique Canada.

« Le public est encouragé à soutenir Gisèle parce que son mari a corroboré ses actes. S’il avait dit qu’elle y consentait, qu’elle jouait le jeu, comme le font la plupart des hommes lorsqu’ils sont accusés d’agression sexuelle, nous n’aurions pas cette conversation », a déclaré Couch. « Ce serait encore une fois une affaire de type ‘il a dit, elle a dit’. »

Pelicot est montrée en train de quitter la salle d’audience entre deux séances avec l’un de ses avocats, Stéphane Babonneau, au palais de justice d’Avignon mercredi. (Christophe Simon/AFP/Getty Images)

Reid, de The Spark Strategy, a déclaré qu’elle pensait que toute survivante de violence sexuelle était incroyablement courageuse – qu’elle choisisse ou non d’en parler à qui que ce soit – et que même si les messages de Pelicot remettant en cause la honte et la stigmatisation sont puissants, il est important de soutenir et de croire toutes les survivantes. .

« Si nous commencions tous par cette simple étape, nous pourrions toutes être des héroïnes féministes », a-t-elle déclaré.

Pour toute personne ayant été agressée sexuellement, un soutien est disponible via des lignes d’écoute et des services de soutien locaux via le Base de données de l’Association canadienne pour mettre fin à la violence . ​​

Pour toute personne touchée par la violence familiale ou conjugale, un soutien est disponible via lignes d’écoute téléphonique et services de soutien locaux . ​​

Si vous êtes en danger immédiat ou si vous craignez pour votre sécurité ou celle des autres personnes autour de vous, veuillez appeler le 911.