Tous les regards sont tournés vers Ginger Zee de Good Morning America.

Le mardi 13 juillet 2021, Ginger a partagé des nouvelles passionnantes sur sa carrière de GMA.

Ginger Zee travaille pour Good Morning America Crédit : Images GC

Pourquoi Ginger Zee n’est-il pas dans Good Morning America ?

Mardi, Ginger a révélé sur Instagram qu’elle retournerait dans les studios de New York pour la première fois depuis que la pandémie de COVID-19 les a forcés à travailler à distance.

« J’ai du mal à m’endormir. C’est comme la veille du premier jour d’école. Parce que… je serai de retour dans les studios GMA demain pour la première fois depuis près d’un an et demi », a-t-elle écrit aux fans.

Après son retour, Ginger a fait exploser les réseaux sociaux et a publié une vidéo TikTok depuis sa loge.

« Nous sommes de retour bébé ! Merci aux magiciens de m’avoir fait revenir en studio dès le premier jour », a déclaré Ginger.

Après qu’ABC soit passée au télétravail, elle et sa famille ont passé du temps dans le Michigan, puis se sont envolées pour la Floride pour faire un reportage sur la tempête tropicale Elsa.

Qui est Ginger Zee ?

Ginger Renee Colonomos, connue sous le nom de Ginger Zee, est la météorologue en chef d’ABC News.

Née le 13 janvier 1981, Ginger a 40 ans et est diplômée de l’Université de Valparaiso.

Ginger, 40 ans, est devenu météorologue en chef pour GMA en décembre 2013 après que Sam Champion ait pris un emploi à Weather Channel.

Tout au long de sa carrière, elle a également publié plusieurs livres, dont Natural Disaster: I Cover Them, I Am One, A Little Closer to Home: How I Found The Calm After The Storm et le livre pour enfants Zee Grows A Tree.

Ginger est également un coureur passionné qui a subi une blessure au tendon d’Achille en décembre 2020.

Mais après six mois, elle est revenue à sa routine normale.

« Cela fait 6 mois de physiothérapie et d’entraînements alternatifs, un mois de renforcement de l’endurance mais JE SUIS DE RETOUR ! » elle a légendé une photo sur Instagram.

« En ce #GlobalRunningDay, je souris jusqu’aux oreilles avec gratitude d’avoir le privilège de pouvoir courir. »

En septembre 2020, elle a parlé aux fans de ses problèmes de santé mentale lors de la Semaine nationale de prévention du suicide et a révélé qu’elle avait elle-même tenté de se suicider à deux reprises au début de sa carrière.

Ginger Zee a deux enfants avec son mari Crédit : Instagram

Ginger Zee est-elle mariée ?

Depuis 2014, Ginger est mariée à Ben Aaron.

Ben, 39 ans, est une personnalité médiatique basée à New York qui travaillait auparavant pour LXTV de NBCUniversal et New York Live de WNBC.

Le couple a deux enfants ensemble, Adrian Benjamin, 5 ans, et Miles Macklin, 3 ans.

En septembre 2020, Miles a écrasé la diffusion en direct de sa mère à la maison.

Après avoir paniqué et s’être excusé auprès des fans, Ginger a trouvé de l’humour dans la situation en regardant en arrière.

« [In] avec le recul, j’aurais dû prétendre que c’était un bulletin d’information de dernière minute 😂😂😂 Cela aurait été parfait ❤️ », a-t-elle écrit.

Quelle est la valeur nette de Ginger Zee ?

Être le météorologue en chef s’accompagne également d’un joli salaire.

Selon Celebrity Net Worth, Ginger a une valeur nette estimée à 3 millions de dollars. Avec son salaire annuel de 500 000 $, la majorité de sa valeur nette provient de sa carrière avec ABC ainsi que de ses livres.

Avant son travail basé à New York, elle a travaillé dans tout le Midwest, y compris dans des endroits comme le Michigan, l’Illinois et l’Indiana.

En 2016, elle a également participé à Dancing With The Stars et a terminé à la troisième place.