Pourquoi George Lopez dit qu’il ne serait « personne » sans Sandra Bullock

George Lopez a une place spéciale dans son cœur pour son amie, Sandra Bullock.

Le comédien de 63 ans a évoqué avec candeur la façon dont l’actrice a « changé le cours de ma vie » lors d’une apparition dans l’édition du jeudi 5 septembre de l’émission d’iHeartRadio. Politique avec Gavin Newsom, Marshawn Lynch et Doug Hendrickson podcast.

Lopez a déclaré que Bullock, 60 ans, devait se rendre dans un comedy club où il se produisait au milieu ou à la fin des années 90 jusqu’à ce qu’il supplie le directeur de ne pas la laisser partir parce qu’il « buvait beaucoup » et ne voulait pas qu’elle « le voie comme ça ».

« Je ne la connaissais même pas », se souvient-il. « Et je me suis mis à genoux dans cette foutue salle verte et j’ai dit : ‘S’il vous plaît, s’il vous plaît, ne la laissez pas faire.’ »

Les deux hommes se croiseront environ un an et demi plus tard lorsque l’actrice, qui deviendra plus tard productrice exécutive de sa série télévisée à succès, Georges Lopez, je cherchais de nouveaux talents.

« J’étais déjà un peu plus propre, et puis elle m’a vu, et elle m’a dit : ‘viens dans mon bureau, et nous sommes restés assis là pendant environ trois heures’ », se souvient Lopez, ajoutant : « Personne n’avait jamais cru en moi. »

Le Georges Lopez l’émission a été créée peu de temps après en 2002 et diffusé pendant six saisons jusqu’en 2007.

« Elle a changé le cours de ma vie, et vous savez, celui de tous les membres de ma famille, et ce sans aucune autre raison que parce qu’elle pensait que j’étais drôle », a déclaré Lopez.

Après avoir confirmé que Bullock était productrice exécutive, il a ajouté : « Elle a fait l’émission, et elle l’a fait plusieurs fois et était très, je veux dire, elle est venue aux enregistrements et des trucs comme ça, et je veux dire, je ne serais personne sans elle. »

Lopez a fait écho à des sentiments similaires dans une interview accordée à PEOPLE en 2006, déclarant : « Depuis le moment où Sandy et moi nous sommes vus pour la première fois, elle n’a été rien d’autre qu’une personne de parole et qui nous a accueillis, moi et ma famille. »