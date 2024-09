Pourquoi GenAI est un cauchemar en matière de suppression de données et de confidentialité | par Cassie Kozyrkov | Sep, 2024

L’indice dont vous avez besoin pour comprendre le scandale LinkedIn OptIn

Essayer de supprimer des données d’apprentissage une fois qu’elles ont été intégrées dans un grand modèle de langage, c’est comme essayer de supprimer du sucre une fois qu’il a été intégré dans un gâteau. Vous devrez jeter le gâteau et recommencer…

Au cours des derniers jours, les utilisateurs de LinkedIn non européens ont été consternés de découvrir qu’ils avaient été discrètement autorisés à autoriser LinkedIn et ses affiliés à former des modèles d’IA génératrice de création de contenu (GenAI) sur leur contenu. Dans l’article de blog d’hier, j’ai expliqué ce qui s’est passé pendant l’inscription LinkedIn et comment vous pouvez vous désinscrire. Découvrez cela ici dans la partie 1.

Dans la deuxième partie, j’explique pourquoi cette histoire a tout à voir avec les lois sur la suppression des données. Voici la version résumée :

Lorsque vos données ont été utilisées pour former un modèle GenAI, la suppression des données ne peut pas être (pratiquement) garantie, même si c’est votre droit légal en tant qu’utilisateur. Et lorsqu’il s’agit de contenu auquel vous avez mis tout votre cœur…