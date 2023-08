Pourquoi Gavin Newsom et Ron DeSantis débattront l’un de l’autre

Dans ce qui semble être une attention flagrante de la part des deux politiciens, le gouverneur de Californie Gavin Newsom et le gouverneur de Floride Ron DeSantis ont convenu de débattre l’un de l’autre à la télévision en direct plus tard cet automne. Étant donné que les deux ne sont pas réellement en compétition face à face lors d’une élection, c’est un événement quelque peu déroutant et qui est finalement une opportunité pour les deux de rehausser leur profil national et de marquer des points politiques.

Un débat comme celui-ci est rare : il n’est pas courant que des politiciens qui ne se présentent pas les uns contre les autres tentent de faire une telle confrontation publique. Bien que DeSantis soit en lice pour l’investiture républicaine de 2024, Newsom a déjà exprimé son soutien au président Joe Biden et a déclaré qu’il ne dirigerait pas ce cycle.

Cela dit, les deux politiciens ont clairement le sentiment d’avoir quelque chose à gagner à ce spectacle. Pour Newsom, qui a d’abord proposé ce débat en Septembre 2022, c’est une chance d’affronter directement les républicains et de soutenir ses ambitions politiques sur toute la ligne. Pour DeSantis, c’est une tentative d’essayer d’obtenir un moment d’évasion et de détourner l’attention de Trump alors que sa campagne présidentielle de 2024 a continué de stagner.

« Je pense que pour eux deux, c’est simplement une chance d’attirer l’attention », déclare David Barker, directeur du Center for Congressional and Presidential Studies à l’American University. «DeSantis a beaucoup plus à perdre, car s’il s’en sort mal, il pourrait aussi bien rentrer chez lui. Mais pour le moment, il doit prendre des risques car si rien ne change, il va tomber en flammes pour Trump.

Pourquoi Newsom et DeSantis débattent-ils?

La réponse courte est que cela donne à Newsom et DeSantis un moyen d’augmenter leurs profils nationaux et une plate-forme pour apparaître comme des combattants pour leurs partis respectifs. De plus, il s’appuie sur une querelle de longue date entre les deux, qui mijote depuis des mois alors que Newsom a confronté DeSantis à propos de la rhétorique discriminatoire envers les minorités et les femmes, et des politiques laxistes sur le contrôle des armes à feu.

Comme Jeremy White de Politico l’a expliqué, il a été utile pour les deux hommes d’utiliser l’autre comme repoussoir afin de montrer à quel point ils sont attachés à leurs propres bases respectives.

Les deux gouverneurs ont également leurs propres raisons individuelles de vouloir participer. Bien qu’il ait exprimé vocalement son soutien à Biden lors des prochaines élections, on dit depuis longtemps que Newsom s’intéresse à des postes plus élevés et se positionne comme une étoile montante du Parti démocrate. Le débat contre DeSantis maintient Newsom sous les projecteurs et contribue à renforcer son image de champion clé des positions démocrates avant les élections de 2028.

De plus, cela lui permet d’adopter une approche plus combative des positions républicaines, après avoir fréquemment critiqué son parti pour ne pas être assez agressif. « Nous sommes écrasés par la narration. Nous allons devoir faire mieux en termes d’attaque et cesser d’être sur la putain de défense », a déclaré Newsom à CBS News avant les mi-mandat l’année dernière. Depuis lors, il est apparu sur Fox News pour vérifier les affirmations républicaines sur des sujets tels que l’immigration et a lancé un nouveau comité d’action politique qui cible les politiques dans les États rouges.

« Gouverneur. Newsom a critiqué les messages ternes et le manque de combats agressifs au corps à corps dans lesquels, selon lui, les démocrates doivent s’engager à l’échelle nationale pour repousser les tactiques des républicains. C’est une opportunité… de riposter », a déclaré le stratège démocrate californien Steven Maviglio à Vox. Newsom a également décrit la confrontation comme une occasion de vanter les réalisations de l’administration Biden, qui l’a approuvé pour faire avancer le débat.

La question de savoir si cela renforce réellement Biden de quelque manière que ce soit est une question ouverte: Newsom pourrait potentiellement être un substitut utile et profiter de cette opportunité pour augmenter le soutien et le financement de la campagne, bien que ce soit également une chance de se vendre efficacement.

Pour DeSantis, le débat est également une occasion de montrer aux électeurs républicains qu’il peut faire valoir avec autorité les positions du GOP sur des questions telles que l’avortement, les droits LGBTQ et la criminalité. Une critique principale de lui jusqu’à présent a été ses apparitions de campagne ternes et souvent maladroites, quelque chose qu’il pourrait essayer de combattre via ce débat. C’est une façon d’essayer de convaincre les électeurs de Trump qu’il peut être un messager efficace et d’affronter un démocrate que de nombreux républicains ont longtemps vilipendé.

«Ron DeSantis débat avec Gavin Newsom pour mettre en évidence le choix auquel seront confrontés les électeurs américains l’année prochaine. La gauche veut que l’Amérique suive la voie du déclin de la Californie – Ron DeSantis veut raviver le rêve américain, restaurer la raison et s’assurer que les meilleurs jours de notre nation sont devant nous », a lu une note que l’équipe DeSantis a envoyée aux donateurs, rapportée pour la première fois par CNN.

Comment est-ce arrivé?

Newsom et DeSantis se querellent depuis un certain temps, le gouverneur de Californie condamnant de nombreuses actions du Floridien, y compris le transport de migrants par autobus, et le gouverneur de Floride critiquant des villes californiennes comme San Francisco pour être trop libérales.

Après des mois de va-et-vient, Newsom a officiellement défié DeSantis à un débat en septembre 2022 via un tweet. « Puisque vous n’avez qu’un seul besoin primordial – l’attention – reprenons cela et débattons », a écrit Newsom à l’époque. « J’apporterai mon gel coiffant. Vous apportez votre laque. Nommez l’heure avant le jour du scrutin.

Newsom a ensuite officiellement accepté le débat lors d’une apparition dans l’émission de Sean Hannity sur Fox en juin 2023. Et DeSantis a fait de même début août 2023. «Faisons-le. Dis-moi juste quand et où. Nous le ferons », a-t-il déclaré.

À ce stade, on ne sait toujours pas si le débat aura réellement lieu compte tenu des demandes différentes que les deux ont formulées. Selon Politico, DeSantis a demandé instamment que le débat ait lieu devant un public de studio en direct, quelque chose que Newsom s’est opposé. DeSantis avait également demandé de diffuser une vidéo au lieu d’une déclaration liminaire, ce que Newsom a également repoussé.

Dans quel but?

La chose la plus intéressante à regarder dans ce débat est probablement la performance de DeSantis, qui pourrait soit lui donner un coup de pouce bien nécessaire, soit faire sombrer complètement une campagne déjà en berne. Si DeSantis peut effectivement poursuivre Newsom sur des propositions progressistes en Californie et les luttes de l’État avec des problèmes comme l’itinérance, il est possible que cela puisse aider à convaincre certains électeurs républicains de lui donner un autre regard.

« La campagne de Desantis patauge. Il a besoin de quelque chose, apparemment n’importe quoi, pour illustrer son combat contre « l’ennemi » », a déclaré le stratège républicain Chip Felkel à Vox.

Les enjeux sont beaucoup plus élevés pour DeSantis, qui doit montrer qu’il peut tenir tête à Newsom pour être considéré sérieusement par les électeurs républicains. Newsom, quant à lui, profite principalement de l’exposition et de la possibilité de passer à l’offensive contre un candidat majeur du GOP. Puisqu’il a été confortablement réélu à son siège de gouverneur en 2022 et qu’il ne se représentera pas avant quelques années, il y a beaucoup moins de risques immédiats pour lui, même si les choses ne se passent pas si bien.

« Il peut défendre sa rhétorique, son bilan et sa vision, et je ferai de mon mieux pour défendre le mien et promouvoir Joe Biden », a déclaré Newsom à CNN.

Sinon, il n’est pas évident qu’un tel débat ait un impact majeur au-delà de permettre aux deux politiciens de rallier leurs bases respectives.