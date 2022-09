Pourquoi Gautam Gambhir a affronté des Brickbats après la victoire coûteuse de Bhuvneshwar Kumar contre l’Australie

L’ancien joueur de cricket indien Gautam Gambhir a récemment fait l’éloge du lanceur Meerut Bhuvneshwar Kumar pour son sort exceptionnel de bowling contre l’Afghanistan lors de la Coupe d’Asie. Kumar a produit l’un des meilleurs sorts de bowling rapide de l’histoire du T20I en effectuant un parcours de cinq guichets tout en n’accordant que quatre points dans ses quatre overs. Same Gambhir est maintenant traîné sur les réseaux sociaux.

Pourquoi?

Malgré le charme époustouflant de Kumar, les projecteurs, selon l’ancien joueur de cricket indien Gautam Gambhir, étaient fermement braqués sur le 71e siècle de Virat Kohli, le stimulateur n’attirant que peu ou pas d’attention.

“Quand Kohli a obtenu un 100 (à la Coupe d’Asie) et qu’il y avait ce jeune homme (Bhuvneshwar) d’une petite ville de Meerut, qui a également réussi à obtenir cinq guichets, personne n’a même pris la peine de parler de lui. C’était tellement malheureux. J’étais le seul, pendant cette période de commentaires, à avoir dit cela. Il a joué quatre overs et a obtenu cinq guichets et je ne pense pas que quiconque le sache », a déclaré Gambhir à l’Indian Express tout en suggérant que l’acte d’adoration des héros en Inde devait cesser.

A lire aussi : “Quand Kohli a marqué 100, personne n’a parlé d’un gars qui a pris cinq guichets”: Gambhir s’en prend à la culture de “l’adoration des héros”

Avance rapide jusqu’à mardi, les malheurs de Bhuvneshwar Kumar avec le bowling à mort sont revenus le hanter alors que le premier meneur de rythme a donné 16 points dans l’avant-dernier seul qui a scellé le sort de l’Inde contre l’Australie lors du premier T20I. Le sort de Kumar disait : 4-0-52-0. L’Inde n’a pas réussi à défendre un objectif gigantesque de 209 et les fans n’ont pas été faciles avec Kumar et Harshal Patel qui ont divulgué 101 points combinés dans leurs 8 overs.

A lire aussi : Rohit Sharma était-il en colère contre Dinesh Karthik dans ce mème viral pendant T20I contre l’Australie ?

Mais les internautes ne se sont pas arrêtés là. En un rien de temps, les éloges de Gambhir pour Kumar ont fait surface sur le site de microblogging Twitter alors que les fans indiens se moquaient de l’ancien joueur de cricket avec sa propre citation après le sort coûteux de Kumar.

Gautam Gambhir aujourd’hui : “Il y avait un gars de Meerut qui a divulgué 52 courses et je ne pense pas que quiconque le sache.” #INDvsAUS – Samir Allana (@HitmanCricket) 20 septembre 2022

Bhuvneswar 4-0-52-0 Jeune garçon de meerut .. Je demande à tout le monde de bien vouloir parler de lui .. Sinon gautam gambhir sera déçu @GautamGambhir #GautamGambhir — Détective Arjun Singh (@ ArjunSingh098) 20 septembre 2022

Gautam Gambhir regarde la performance de Meerut ke ladke ka aujourd’hui pic.twitter.com/CvCtgmLtOM — ✨Prakrati✨Vivre et laisser vivre ✨❤️ (@PrakratiKunder) 20 septembre 2022

Gautam Gambhir aujourd’hui, “Il y avait un gars de Meerut qui a divulgué 52 courses en 4, personne ne le sait”. #Bhuvi pic.twitter.com/Knv4X8wz9v – Mohit Singh (@MohitSi51307626) 20 septembre 2022

Pendant ce temps, le capitaine de l’équipe indienne Rohit Sharma a admis que ses quilleurs n’étaient pas à la hauteur tout en défendant l’objectif de 209 points contre l’Australie lors du premier T20I. L’Australie a produit un spectacle dominant avec la batte et a poursuivi la cible massive avec quatre balles à revendre. Cameron Green (61) et Matthew Wade (45*) ont époustouflé les quilleurs indiens qui ont passé une soirée inoubliable avec le ballon lors de l’ouverture de la série alors que les visiteurs prennent une avance de 1-0 dans la série.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici