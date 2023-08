Pourquoi garder Andonovski comme entraîneur de l’USWNT mérite un examen minutieux

AUCKLAND, Nouvelle-Zélande – La Fédération américaine de football n’a pas encore fait d’annonce, mais il semble clair que Vlatko Andonovski ne continuera pas en tant qu’entraîneur-chef de l’équipe nationale féminine américaine. Qu’il soit dit qu’il « se séparera » ou « démissionnera », son mandat au sein de l’USWNT, qui a débuté en octobre 2019, sera bientôt terminé.

Le problème : cela se produit environ deux ans trop tard.

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles l’USWNT s’est retirée de la Coupe du monde féminine en huitièmes de finale contre la Suède. Les meilleurs joueurs de l’équipe ont été blessés. L’équipe était prise entre deux générations. Le reste du monde a rattrapé son retard.

Ces choses sont toutes vraies. Mais Andonovski n’était pas non plus le bon choix pour un travail qui est sans doute le plus difficile du football féminin, et les signes avant-coureurs de la façon dont cette Coupe du monde se déroulerait étaient évidents après les Jeux olympiques de 2021. Si les responsables du football américain avaient tenu compte de ces signes, l’USWNT pourrait très bien être encore dans cette Coupe du monde, se préparant pour un quart de finale.

Maintenant, Andonovski met fin à son mandat à l’USWNT après avoir remporté seulement trois des 10 matchs dans des compétitions majeures – deux lors des Jeux olympiques de 2021 et un lors de la Coupe du monde 2023. Au cours de ces 10 matchs, les États-Unis n’ont pas marqué de but dans la moitié d’entre eux.

Les problèmes des JO se prolongent en Coupe du monde féminine

En 2021, les fissures se sont révélées immédiatement. Lors du match d’ouverture des Jeux olympiques, la Suède a humilié l’USWNT 3-0. Les Américains semblaient perdus, décousus et confus – c’était une volte-face remarquable d’un 11 de départ composé entièrement de joueurs qui venaient de remporter une Coupe du monde en 2019 de manière dominante.

Tout au long de ce tournoi à Tokyo, l’USWNT n’a jamais semblé être sur la même page. L’équipe a même marqué neuf buts époustouflants rappelés pour hors-jeu. Bien que les malheurs de finition de l’USWNT lors de cette Coupe du monde aient semblé différents – les joueurs ne pouvaient tout simplement pas mettre le ballon au fond du filet malgré le fait qu’ils étaient sur le pied avant – l’attaque n’a jamais semblé cohérente non plus.

L’ironie de la fin de la Coupe du monde de l’USWNT en huitièmes de finale est que c’était la meilleure que l’USWNT ait vue de tout le tournoi. Les joueurs ont effectué plus de passes, ont conservé le ballon pendant une plus grande partie du match et ont obtenu plus de tirs cadrés. Cette amélioration est venue de ce qui pourrait être considéré comme un coup de génie d’Andonovski.

Le mandat d’Andonovski en tant qu’entraîneur de l’USWNT restera dans les mémoires pour son échec lors de deux tournois majeurs. Cela demandera un travail sérieux et de réflexion, mais cette équipe peut rapidement se remettre sur les rails. Alex Grimm – FIFA/FIFA via Getty Images

Contraint de faire un changement avec Rose Lavelle suspendue pour accumulation de cartons jaunes, Andonovski a opté non pas pour un échange à l’identique mais plutôt un petit changement de configuration. Il a transformé l’USWNT en un double pivot, associant Emily Sonnett à Andi Sullivan en tant que milieux défensifs au lieu de mettre Sullivan seul avec deux milieux offensifs devant elle.

C’était un risque : Sonnett n’avait jamais commencé au milieu de terrain pour les États-Unis, mais elle l’a recherché. Sullivan et tous les joueurs autour de Sonnett avaient l’air mieux, ayant une option sûre dédiée pour jouer le ballon, plutôt que d’avoir un milieu de terrain comme Lavelle à qui on avait apparemment dit de courir au but. Mais il convient de noter que Sonnett n’est pas un milieu de terrain défensif de classe mondiale. En fait, elle n’y a joué que 12 fois pour son club, toutes au cours de la dernière année.

Le fait que son insertion dans l’alignement dans le cadre d’un double pivot ait rendu l’USWNT tellement meilleur renforce le fait que les problèmes de l’USWNT étaient structurels et non basés sur le talent.

Les problèmes de milieu de terrain avaient été résolus depuis le début par Andonovski – et seulement lui. Après tout, le milieu de terrain de l’USWNT a semblé de mauvaise humeur depuis cette défaite 3-0 contre la Suède pour ouvrir les Jeux olympiques de 2021 – ce n’était pas un secret. Et pourtant, Andonovski était apparemment incapable ou peu disposé à aborder les tactiques défaillantes jusqu’à ce qu’il soit trop tard au milieu d’une Coupe du monde.

Si Andonovski avait reconnu plus tôt une solution aux problèmes de l’USWNT, il aurait pu constituer une liste mieux équipée pour fournir la solution. Il a fait venir Julie Ertz après une absence de 611 jours pour remplacer Sullivan – le besoin d’un remplaçant Sullivan était si grand qu’il s’en fichait qu’Ertz n’ait pas joué pour un club depuis deux ans – mais il a abandonné le plan quand La défenseuse Becky Sauerbrunn s’est blessée, restant avec Sullivan et mettant Ertz sur la ligne arrière.

Ailleurs, sa liste manquait d’équilibre et de but. Sa ligne d’attaque préférée, par exemple, était composée d’attaquants qui voulaient tous se tourner vers l’intérieur et tirer plutôt que de fournir un service (Alex Morgan, Trinity Rodman et Sophia Smith). Il a amené six attaquants à la Coupe du monde, moins que l’USWNT n’en avait dans les équipes gagnantes de la Coupe du monde en 2015 et 2019 – et moins d’options pour les sous-marins d’impact ou les changements tactiques – afin qu’il puisse amener des milieux de terrain supplémentaires qui n’ont même jamais joué, malgré blessures, cartons jaunes et jambes fatiguées.

La sortie aux tirs au but devrait être un signal d’alarme pour tout le football américain, car cette équipe a besoin de travail pour retrouver son meilleur niveau. Carmen Mandato/USSF/Getty Images pour l’USSF

La formation de départ d’Andonovski pour ouvrir cette Coupe du monde n’avait jamais joué ensemble non plus. Ce n’était pas seulement que toute l’équipe de 11 joueurs n’avait jamais joué ensemble, mais aussi des lignes de position entières.

Au milieu de terrain central, Savannah DeMelo, une convocation surprise non plafonnée, a été soudainement élevée au rang de titulaire aux côtés de Lindsey Horan et Sullivan – pas étonnant qu’ils aient manqué de chimie. (DeMelo a joué 108 minutes lors des deux premiers matchs de groupe de l’USWNT, puis est resté sur le banc.) Les trois attaquants n’avaient pas joué ensemble non plus – Rodman n’était pas titulaire pour l’USWNT jusqu’à l’arrivée de la Coupe du monde – et il montré. La ligne arrière n’a également eu aucun représentant ensemble, masquée par l’excellente performance de l’arrière centrale Naomi Girma, qui a joué chaque minute du tournoi.

Mais les Jeux olympiques ont révélé d’autres lacunes d’Andonovski qui se sont poursuivies jusqu’à la Coupe du monde, à savoir l’incapacité d’Andonovski à utiliser des remplaçants pour changer de match.

À Tokyo, Andonovski s’est appuyé sur des sous-marins pré-planifiés, échangeant plusieurs joueurs à la fois à une minute précise, indépendamment de ce qui se passait sur le terrain ou de ce que le jeu exigeait. Pendant ce temps, en Nouvelle-Zélande et en Australie, il semblait hésitant à faire des remplacements, incapable de déterminer ce dont le jeu avait besoin – le revers de la même médaille révélé à Tokyo.

Le fait qu’Andonovski ne ferait pas de remplacements qui changeraient la donne suggère également que l’USWNT, sous sa direction, s’est beaucoup trop appuyé sur les talents individuels pour son système et sa structure. Au lieu de croire que de nouvelles jambes pourraient aider l’USWNT à exécuter un plan plus vaste, il craignait, comme il l’a essentiellement dit, que ses sous-marins soient pires que les joueurs qu’il avait commencés.

Examiner le processus qui a conduit au mauvais entraîneur

US Soccer procédera à son évaluation habituelle après le tournoi. Compte tenu des normes élevées de ce programme, il constatera qu’Andonovski ne devrait pas continuer en tant qu’entraîneur après s’être écrasé en huitièmes de finale. Mais cette évaluation doit inclure une tentative de comprendre comment l’équipe s’est retrouvée avec le mauvais entraîneur pour ce tournoi. en premier lieu.

L’examen reviendra alors à la directrice générale de l’USWNT, Kate Markgraf, qui a non seulement embauché Andonovski, mais est restée avec lui après des Jeux olympiques alarmants.

Il y avait un sentiment que les joueurs, certains d’entre eux ayant travaillé avec Andonovski dans la NWSL, étaient favorables à ce qu’il soit leur prochain entraîneur après la sortie de Jill Ellis. Après le KO dimanche, Andonovski a même appelé les joueurs ses « amis ». Mais la mesure dans laquelle les opinions des joueurs ont influencé Markgraf, une ancienne joueuse de l’USWNT elle-même, n’est pas claire. Faut-il envisager d’autres choix non privilégiés par les joueurs ? Maintenant, il semble que la réponse soit certainement oui.

Que les joueurs se soient portés garants ou non d’Andonovski après avoir travaillé avec lui dans la NWSL, son curriculum vitae n’aurait jamais dû le qualifier pour diriger l’USWNT. Son curriculum vitae comprenait des séjours d’entraîneur de soccer intérieur masculin, puis il a remporté deux championnats de la NWSL alors que la toute nouvelle ligue ne comptait que neuf équipes et n’attirait pas les espoirs d’entraîneurs qu’elle fait maintenant. Il n’avait aucune expérience internationale en tant qu’assistant ou joueur, et il entraînait comme ça.

Le football américain doit viser plus haut pour l’entraîneur de l’équipe nationale féminine des États-Unis, et cela signifie que quelqu’un avec le curriculum vitae d’Andonovski – aussi sympathique et populaire qu’il soit – ne devrait jamais être considéré pour le poste.

Pour être juste envers Andonovski, ce fut la Coupe du monde la plus difficile à laquelle l’USWNT ait jamais participé. Les sorties de la phase de groupes du Brésil (sous la direction de l’ancien entraîneur à succès de l’USWNT Pia Sundhage, pas moins), de l’Allemagne et du Canada en sont la preuve. Qui sait vraiment si l’entraîneur Jill Ellis, double vainqueur de la Coupe du monde, aurait pu faire mieux ?

Mais trop de choix d’Andonovski – sa tactique, son alignement, sa gestion dans le jeu – n’ont tout simplement pas fonctionné et n’ont pas préparé l’USWNT au succès avant le tournoi. Les décisions d’entraîneur d’Andonovski ont au minimum contribué aux problèmes de l’USWNT depuis les Jeux olympiques. À mesure que le monde devient plus compétitif, les marges sont plus minces et les tactiques efficaces deviennent encore plus importantes.

Avec cela, le nouveau directeur sportif du football américain Matt Crocker devra tracer une voie à suivre avec ou sans Markgraf. Crocker n’était pas là quand Andonovski a été embauché, ni pendant les Jeux olympiques de 2021, mais il prévoyait d’être en Nouvelle-Zélande pour les dernières manches de cette Coupe du monde féminine – l’USWNT n’a pas fait assez de chemin pour qu’il arrive.

Un entraîneur de haut niveau dans le football féminin international – pensez à quelqu’un avec un curriculum vitae comme celui de Sarina Wiegman, dont les antécédents de gestion sur la scène mondiale avec l’Angleterre et les Pays-Bas sont irréprochables – coûterait toujours une fraction de ce que le football américain paie à Gregg Berhalter pour obtenir résultats moyens avec l’équipe masculine. Le football américain doit corriger sa trajectoire, et rapidement, pour remettre l’USWNT sur la bonne voie.

Il n’y a aucune raison pour que US Soccer ne puisse pas apprendre des erreurs du passé et obtenir un entraîneur de renommée mondiale pour l’USWNT avant les Jeux olympiques de 2024. Il est maintenant trop tard pour faire quoi que ce soit au sujet des années gâchées sous Andonovski, mais comme l’USWNT l’a montré à plusieurs reprises au fil des ans, l’équipe a toujours le potentiel de revenir mieux et plus fort.