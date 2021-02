Kangana Ranaut a été une tendance persistante sur les réseaux sociaux ces derniers temps pour ses tweets bizarres et controversés sur tout et n’importe quoi. Récemment, dans un autre jibe de ce genre, l’acteur a déclaré mardi qu’elle avait un talent brut comme l’actrice oscarisée Meryl Streep, et des capacités d’action habiles et du glamour comme l’actrice Gal Gadot. Après la comparaison étrange de Kangana, Gal Gadot et Meryl Streep ont rapidement commencé à suivre des tendances sur desi Twitter.

Elle a également déclaré qu’elle est « ouverte au débat si quelqu’un peut me montrer plus de gamme et de brillance de l’artisanat que moi par n’importe quelle autre actrice sur cette planète ».

S’adressant à Twitter, l’actrice a fait son affirmation en partageant plusieurs images de ses prochains films, Thalaivi et Dhaakad. Les photographies montrent la transformation physique de Kangana lorsqu’elle a pris du poids pour son rôle dans Thalaivi et perdu les kilos supplémentaires pour le film d’action Dhaakad.

« Alerte de transformation massive, Le genre de gamme que j’affiche en tant qu’interprète qu’aucune autre actrice sur ce globe n’a pour le moment, j’ai un talent brut comme Meryl Streep pour les représentations de personnages en couches, mais je peux aussi faire de l’action habile et du glamour comme Gal Gadot #Thalaivi #Dhaakad », a-t-elle écrit.

Prenant à un tweet ultérieur, elle a même dit: «Je suis ouverte au débat si quelqu’un peut me montrer plus de gamme et de brillance de l’artisanat que moi par n’importe quelle autre actrice sur cette planète, je promets de renoncer à mon arrogance, jusque-là je peux sûrement me permettre le luxe de la fierté #Thalaivi #Dhaakad. «

Alerte de transformation massive, Le genre de gamme que j’affiche en tant qu’interprète qu’aucune autre actrice sur ce globe n’a pour le moment, j’ai un talent brut comme Meryl Streep pour les représentations de personnages en couches, mais je peux aussi faire de l’action habile et du glamour comme Gal Gadot #Thalaivi #Dhaakad pic.twitter.com/fnW3D20o6K– Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 9 février 2021

Je suis ouvert au débat si quelqu’un peut me montrer plus de gamme et d’éclat que moi par n’importe quelle autre actrice sur cette planète, je promets de renoncer à mon arrogance, d’ici là, je peux sûrement me permettre le luxe de la fierté #Thalaivi #Dhaakad pic.twitter.com/0RXB1FcM43– Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 9 février 2021

Cependant, toute sa comparaison avec des acteurs internationaux célèbres a rapidement attiré la moquerie de desis, qui étaient visiblement choqués par son amour-propre.

Dans un tweet, quand une personne a dit: « Kangana et Meryl Streep dans un souffle? BLASPHEMY. Kangana est loin d’être proche de Meryl et ne peut jamais l’être. Pourquoi Kangana est-elle si pompeuse? », L’actrice se demande pourquoi beaucoup « adorent les Blancs », Kangana lui a rapidement répondu en disant: « Je veux honnêtement savoir pourquoi nous adorons les Blancs? Oubliez leurs budgets et notre écart d’âge, parlez-moi juste du théâtre peut-elle faire Thalaivi et Dhaakad? Reine et Tanu? Mode et Panga? Kaya et Datto? La réponse est qu’elle ne peut pas, alors pourquoi ne pas émerger du complexe profondément enraciné? «

Je veux honnêtement savoir pourquoi adorons-nous les Blancs? Oubliez leurs budgets et notre écart d’âge, parlez-moi juste de la comédie peut-elle faire Thalaivi et Dhaakad? Queen et Tanu? Mode et Panga? Kaya et Datto? La réponse est qu’elle ne peut pas, alors pourquoi ne pas émerger du complexe profondément enraciné? https://t.co/59ir97DCw5– Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 9 février 2021

Bientôt, son message est devenu viral avec des internautes qui ont trollé l’acteur pour sa comparaison déraisonnable avec les deux actrices, faisant de Merul Streep et Gal Gaddot la tendance principale.

Veuillez prouver que mes affirmations sont fausses ou illogiques, accepteront mes déclarations comme un désordre jubilatoire, si vous ne pouvez pas, vous devez aussi accepter, dans ce monde de hyènes médiocres qui feront tout pour regarder à travers un véritable talent La modestie n’est pas bonne, pas au coût de l’honnêteté. Arrachez votre dû. https://t.co/MA6hT7Pdxh– Kangana Ranaut (@KanganaTeam) 9 février 2021

Je suis juste content qu’elle n’ait pas tagué Meryl Streep et Gal Gadot. Ce serait bien trop embarrassant. Et bien sûr @taapsee est une meilleure actrice. Mais plus important encore, elle est un meilleur être humain. – Arushi Pareek (@arushipareek) 9 février 2021

5 minutes de silence pour les équipes de réseaux sociaux de Gal Gadot et Meryl Streep qui seront réveillées au milieu de la nuit pour essayer de comprendre pourquoi elles sont à la mode en Inde … – Tweeting Monkey (@Nitwit_Newton) 9 février 2021

Actuellement, Kangana a été signalé en train de tourner pour son film d’action «Dhaakad», qui est un thriller d’espionnage dans lequel Kangana jouera le rôle de l’agent Agni, tandis qu’Arjun Rampal sera considéré comme l’antagoniste du film. Le personnage d’Arjun s’appelle Rudraveer. Le film est réalisé par Razneesh Razy Ghai et devrait sortir le 1er octobre 2021.

(Avec les contributions d’IANS)