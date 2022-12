Pourquoi FTX est tout sauf un échange traditionnel

Les conditions de service de FTX ne mentionnaient ni comment ni où les actifs des clients seraient stockés. Au lieu de cela, il y avait une brève ligne disant que le titre légal de tout actif numérique transmis à FTX restait la propriété du client.

Ce qu’il faut savoir sur l’effondrement de FTX Carte 1 sur 5 Qu’est-ce que FTX ? FTX est une entreprise aujourd’hui en faillite qui était l’un des plus grands échanges de crypto-monnaie au monde. Il a permis aux clients d’échanger des devises numériques contre d’autres devises numériques ou de l’argent traditionnel ; il avait également une crypto-monnaie native connue sous le nom de FTT. La société, basée aux Bahamas, a bâti son activité sur des options commerciales risquées qui ne sont pas légales aux États-Unis. Qui est Sam Bankman Fried ? Il est le fondateur de FTX, âgé de 30 ans, et l’ancien directeur général de FTX. Autrefois un golden boy de l’industrie de la cryptographie, il était un donateur majeur du Parti démocrate et connu pour son engagement en faveur d’un altruisme efficace, un mouvement caritatif qui exhorte les adhérents à donner leur richesse de manière efficace et logique. Comment les problèmes de FTX ont-ils commencé ? L’année dernière, Changpeng Zhao, le directeur général de Binance, le plus grand échange de crypto au monde, a revendu la participation qu’il détenait dans FTX à M. Bankman-Fried, recevant un certain nombre de jetons FTT en échange. En novembre, M. Zhao a déclaré qu’il vendrait les jetons et a exprimé des inquiétudes quant à la stabilité financière de FTX. Cette décision, qui a fait baisser le prix de la FTT, a effrayé les investisseurs. Qu’est-ce qui a conduit à l’effondrement de FTX ? L’annonce de M. Zhao a fait baisser le prix et effrayé les investisseurs. Les commerçants se sont précipités pour se retirer de FTX, entraînant un manque à gagner de 8 milliards de dollars pour la société. Binance, le principal rival de FTX, a proposé un prêt pour sauver l’entreprise, mais s’est ensuite retiré, forçant FTX à déposer le bilan le 11 novembre. Pourquoi M. Bankman-Fried a-t-il été arrêté ? L’effondrement de FTX a déclenché des enquêtes du ministère de la Justice et de la Securities and Exchange Commission axées sur la question de savoir si FTX a utilisé de manière inappropriée les fonds des clients pour soutenir Alameda Research, une plateforme de trading crypto que M. Bankman-Fried avait aidé à démarrer. Le 12 décembre, M. Bankman-Fried a été arrêté aux Bahamas pour avoir menti à des investisseurs et avoir commis une fraude. Le lendemain, la SEC a également déposé des accusations de fraude civile.

“Aucun des actifs numériques de votre compte n’est la propriété de, ou ne doit ou ne peut être prêté à, FTX Trading ; FTX Trading ne représente ni ne traite les actifs numériques des comptes d’utilisateurs comme appartenant à FTX Trading », indiquent les conditions d’utilisation. Il n’y avait pas de déclaration similaire pour les liquidités.

L’utilisation présumée par FTX des actifs des clients pour financer ses activités serait hautement improbable sur les bourses américaines, qui ne touchent aucun argent des clients. Au lieu de cela, les investisseurs boursiers envoient leur argent à un courtier qui est membre de la bourse et peut agir au nom de leurs clients. Les grands investisseurs institutionnels détiennent généralement de l’argent auprès d’une banque dépositaire comme State Street ou BNY Mellon, envoyant les détails de la transaction via leurs courtiers à la bourse. Les banques dépositaires sont responsables de la protection des actifs des investisseurs, avec des règles strictes sur ce qu’ils peuvent en faire.

L’échange agit simplement comme un lieu de rencontre pour les acheteurs et les vendeurs, collectant les transactions et autres frais pour la fourniture du service. Chaque transaction effectuée sur une bourse contient des instructions sur ce qui doit se passer ensuite pour s’assurer que l’argent se retrouve dans les bons comptes et que la propriété de toute action achetée ou vendue est transférée à l’acheteur.

La plupart des banques sont également des courtiers, s’adressant principalement aux investisseurs professionnels et fortunés. Robinhood, Charles Schwab et d’autres maisons de courtage ciblent les investisseurs particuliers. Il est interdit aux bourses de posséder des maisons de courtage, sauf pour envoyer des transactions à d’autres bourses s’il existe un meilleur prix pour une action ailleurs. Et les maisons de courtage peuvent détenir au plus 20 % d’une bourse.

Les règles visent à prévenir tout conflit d’intérêts pouvant survenir si une maison de courtage partage la propriété avec la bourse où les transactions ont lieu et où le courtier ou son client peut gagner et perdre de l’argent sur les transactions.

En revanche, Alameda Trading, l’une des plus grandes sociétés de trading sur FTX qui était au centre de son effondrement, a également été cofondée par M. Bankman-Fried. FTX a été accusé d’utiliser l’argent des clients pour soutenir l’activité commerciale d’Alameda. Compte tenu de la faillite, il est probable que les clients de FTX ne récupéreront jamais tout leur argent.