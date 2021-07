Pourquoi Flat Out Fabulous de la BBC est l’émission de relooking maison la plus réaliste JAMAIS – et est à voir absolument

Des émissions comme Interior Design Masters et Your Home Made Perfect sont très bien, mais pour plus de quatre millions de personnes au Royaume-Uni qui vivent dans des logements loués, ils peuvent se sentir un peu déconnectés de la réalité.

Dans cette série en 10 parties – avec cinq épisodes diffusés dimanche et cinq autres plus tard cette année – la designer Whinnie Williams et le présentateur radio Tyler West prouvent qu’il n’est pas nécessaire de casser sa tirelire pour créer l’espace de ses rêves.

BBC

Flat Out Fabulous est une nouvelle émission de relooking de la maison de la BBC[/caption]

BBC

Le spectacle transforme les appartements des gens sans se ruiner[/caption]

« Vous n’avez pas besoin d’avoir beaucoup d’argent », dit Tyler, 25 ans. « Peu importe le travail que vous avez ou combien vous gagnez. Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’un peu d’inspiration – tout le monde est capable. Je suis l’exemple parfait que n’importe qui peut faire ça.

Au cours de la série, Tyler est sur place pour arbitrer avec les colocataires tandis que la chanteuse devenue designer Whinnie travaille sa magie.

« Quand j’étais musicien, je faisais toujours la scénographie de mes clips », explique Whinnie, 33 ans, qui a déjà tourné avec Ellie Goulding.

« J’adore créer des intérieurs qui vous donnent l’impression d’être dans un film. Quand je travaille dans les maisons des gens, je pense que tu es la star dans ce film, faisons de toi un petit décor de cinéma. »

« Chaque semaine dans l’émission, il y a un désastre »

Et tandis que Whinnie a beaucoup d’expérience, Tyler s’est retrouvé à devoir apprendre sur le tas.

«À chaque épisode, je donnerais un travail à Tyler – je demanderais à Tyler de faire cette chose vraiment facile qui ne peut pas être détruite, et je reviendrais et il y aurait des bougies que je voulais qu’il façonne et elles sont juste cassé en morceaux partout sur le sol », rit Whinnie.

« Chaque semaine de l’émission, il y a un désastre », confirme Tyler. « Vous vous présentez et il y aurait un mur qui s’effondre ou une peinture qui a été utilisée par un ancien propriétaire et vous ne pouvez pas le sauver.

« Même quelque chose de simple comme un coup de pied dans quelque chose avec ma taille de 12 pieds, il y aurait de la peinture partout. Je suis tellement maladroit, je ne sais pas faire du bricolage.





« Je pensais que c’était une farce quand ils ont dit qu’ils allaient faire 10 épisodes, mais maintenant je me considère comme un professionnel. »

Et pour Tyler, il y a une maison qu’il a trouvé particulièrement déclenchante…

« J’ai affronté mes peurs dans cette série », a plaisanté Tyler. « Je fais face à mes peurs de front, ce qui est une réussite énorme. Tout ce que je vais dire, c’est… des rats. »

Flat Out Fabulous est disponible sur BBC Three et BBC iPlayer.