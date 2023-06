‘Pourquoi fêtes-tu ça ?’ – Sean Dyche explique la réaction en sourdine à la survie d’Everton

Sean Dyche a expliqué à talkSPORT pourquoi il n’avait peut-être pas l’air ravi quand Everton a assuré sa survie en Premier League.

Les géants anglais se sont de nouveau retrouvés dans une bataille de relégation pour la deuxième saison consécutive, et cette fois avaient besoin d’une victoire lors de la dernière journée.

3 La grève de Doucoure a assuré la survie Crédit : Getty

3 Les supporters ont envahi le terrain au coup de sifflet final Crédit : Getty

3 Dyche a gardé son sang-froid Crédit : Getty

Abdoulaye Doucoure l’a sécurisé avec une frappe étonnante contre Bournemouth, garantissant que les cinq premiers mois de Dyche à Goodison Park ne se terminent pas en catastrophe.

L’ancien manager de longue date de Burnley a pris le relais de Frank Lampard en janvier, mais n’a pas été en mesure de les éloigner du danger, ayant besoin du dernier jour pour faire le travail.

Mais il a expliqué qu’il était toujours confiant de battre Leeds et Leicester à la place restante dans l’élite.

« J’étais totalement convaincu quand nous sommes arrivés là-bas », a-t-il déclaré. « Nous avons juste eu trop de blessures, les attaquants n’étaient pas en forme, nous n’avions pas d’arrières latéraux, nous avons dû changer de forme.

« D’un autre côté, parce que ces décisions ont été prises tôt, nous avons pu travailler là-dessus toute la semaine, alors je suis entré dans le match confiant que nous pouvions obtenir quelque chose. »

Discutant de la journée dans le Merseyside, il a poursuivi: «Je ne savais pas que ce serait un but magique comme si c’était ça qui a fait le travail, mais c’était nerveux et c’était difficile.

« Comme je l’ai dit après, il n’y avait pas de gloire là-dedans pour moi, il y a quand c’est fait, bien sûr, nous sommes Everton Football Club, mais ce sont des matchs moches, ce sont des matchs vraiment très difficiles, très éprouvants pour les joueurs, les managers et bien sûr la base de fans, mais quand vous faites les choses correctement, c’est un sentiment glorieux.

Lorsque le coup de sifflet à temps plein est arrivé, des feux d’artifice et des célébrations ont salué la victoire, mais Dyche sait que sa demi-saison n’a pas été assez bonne.

« J’attends plus des joueurs d’Everton et de moi-même, donc je m’attends à ce que nous ne soyons pas dans cette position », a-t-il expliqué.

« Je pensais que nous avions fait beaucoup de travail pour ne pas être dans cette position, il y a eu beaucoup de blessures et de suspensions et tout ça mais je me disais plutôt ‘qu’est-ce que tu fêtes vraiment?’

« Nous sommes l’Everton Football Club et je suis le manager d’Everton, je ne fais pas que fêter ça, ce n’est pas pour ça que je suis allé là-bas. Bien sûr, c’est un travail à plus long terme de le remodeler, de le remodeler et d’aller de l’avant.