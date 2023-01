Pourquoi faire “ce” rendez-vous chez le médecin devrait être votre objectif de santé pour 2023

La plupart d’entre nous peuvent s’identifier : Il y a cette douleur mineure ou cette sensation lancinante quelque part dans votre corps qui vous a amené, au moins une fois, à penser : « Je ferais mieux de vérifier ça. Ou peut-être connaissez-vous déjà le diagnostic, mais vous avez reporté les soins de suivi pour le diabète, l’hypertension artérielle, un problème de santé mentale ou une dépendance.

Oui, la pandémie a perturbé les soins primaires et poussé les gens à reporter les soins de santé non liés au virus, mais de nombreuses personnes évitent depuis longtemps les soins de santé préventifs. Certaines raisons pour éviter une visite pourraient inclure, mais sans s’y limiter:

Peur des frais médicaux.

Temps limité ou sentiment d’être trop occupé par le travail ou la vie familiale.

Expériences passées négatives avec un fournisseur de soins médicaux, y compris les préjugés raciaux et la honte du poids.

Manque d’accès aux soins de santé.

Peur des diagnostics médicaux et anxiété liée aux soins de santé.

Éviter les soins après avoir participé à des activités qui comportent un plus grand risque pour la santé, comme une forte consommation d’alcool.

La main lourde de la procrastination ne fait pas de distinction quand il s’agit de notre santé, mais votre santé et votre bien-être sont les dernières choses que vous voulez minimiser ou remettre à plus tard. Et tandis que le nombre croissant de wearablesles montres intelligentes et les nouveaux gadgets de santé peuvent offrir un excellent aperçu de ce qui pourrait se passer dans notre corps, un signal que quelque chose ne va pas tout à fait n’a de sens que si vous agissez en conséquence et trouvez les bons soins.

Voici pourquoi vous devriez passer un examen médical cette année, quels dépistages pourraient vous convenir le mieux et comment faire des économies si vous n’avez pas de médecin traitant.

Faire face à l’anxiété médicale

Certaines personnes ont anxiété liée à la santé, et un sentiment d’urgence au sujet de leur santé peut les inciter à faire plus de voyages qu’ils n’en ont même besoin chez le médecin. Mais de l’autre côté, il y a des gens qui retardent de se faire tester ou d’aller chez un médecin parce qu’ils ont peur des résultats ou qu’ils ont peur d’être jugés par leur médecin.

Jusqu’à un Américain sur trois évite les soins médicaux, même lorsqu’il soupçonne qu’il pourrait en avoir besoin, selon la clinique de Cleveland. Ceci pour diverses raisons : peur d’attraper un virus au cabinet du médecin, peur d’avoir de mauvaises nouvelles sur votre santé après avoir consommé des substances comme la drogue ou l’alcool, peur d’un diagnostic de cancer, et bien plus encore.

La première étape pour surmonter des soucis comme ceux-ci est de réduire la racine de la peur. Êtes-vous inquiet des résultats de la prise de sang? Imaginez un sentiment de soulagement une fois que vous obtenez vos résultats, sachant que le même sang vous traverse, que vous vous présentiez ou non au test. D’autres personnes peuvent avoir plus de facilité à un rendez-vous médical lorsqu’une autre personne les accompagne, lorsqu’elles prennent un rendez-vous de télémédecine à la place ou lorsqu’elles disent exactement à leur médecin ce qu’elles craignent.

Avez-vous besoin d’un médecin de premier recours?

Avoir un médecin de premier recours est un grand avantage en matière de bien-être général et de soins préventifs. Il est utile d’avoir un fournisseur avec qui vous vous sentez à l’aise de partager vos détails de santé et qui peut recommander des activités ou des régimes spécifiques et commander des tests en cas de besoin, tous basés sur votre état de santé individuel. Si vous avez une assurance, cela vaut la peine de magasiner pour un médecin de premier recours. Commencez par appeler votre compagnie d’assurance maladie ou utilisez sa ressource en ligne “trouver un médecin qui accepte mon assurance”.

Si vous n’avez pas de médecin régulier ou si vous n’êtes pas en mesure d’établir une nouvelle relation avec un médecin, certains des dépistages dont nous discutons ci-dessous peuvent être proposés dans des cliniques de santé locales ou des centres sans rendez-vous. Ces établissements peuvent accepter des paiements initiaux au lieu d’une assurance et peuvent être des options moins chères pour les personnes non assurées. Télémédecine ou des rendez-vous virtuels peuvent également être une option, mais vérifiez à l’avance pour vous assurer que le service vous permettra de répondre à ce que vous voulez.

Voici plus d’informations sur comment faire des économies quand on n’a pas d’assurance maladieet voici conseils pour réduire votre facture médicale lorsque vous êtes assuré.

Dépistage des causes les plus courantes de décès prématuré : hypertension artérielle et diabète

Si vous n’êtes pas allé chez le médecin depuis un certain temps et que vous ne savez pas par où commencer, faire vérifier votre tension artérielle et votre glycémie est un bon début. Les maladies cardiaques et le diabète figurent parmi les principaux Maladies chroniques aux États-Unis, et les deux peuvent entraîner des complications qui entraînent une mort prématurée.

Hypertension artérielle, ou hypertension, n’a souvent aucun symptôme et les gens peuvent passer des années sans se rendre compte que leur tension artérielle est dangereusement élevée.

Le dépistage du cancer

Le cancer était le deuxième cause de décès aux États-Unis en 2020, derrière les maladies cardiaques, selon les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis. Le dépistage du cancer aide à le détecter tôt, lorsque les traitements sont plus efficaces. Certains dépistages du cancer, comme le test Pap pour le cancer du col de l’utérus et le dépistage du cancer colorectal, détectent les précancers, qui peuvent être retirés avant qu’ils ne se transforment en cancer.

Le type de cancer pour lequel vous devriez subir un dépistage dépend de votre âge, de vos antécédents familiaux et de vos facteurs de risque individuels, mais le Top 5 des cancers les plus fréquents en 2020 étaient le sein, les poumons-bronches, la prostate, le côlon-rectal et la peau (mélanome).

La plupart des gens devraient commencer à dépister cancer colorectal à 45 ans.

Mammographies pour le cancer du sein sont généralement recommandés à partir de la cinquantaine, mais certaines personnes gagneraient à se faire tester plus tôt – par exemple, s’il y a des antécédents de personnes atteintes de cancer du sein dans leur famille.

Vous devriez obtenir un dépistage du cancer de la peau si vous remarquez un nouveau grain de beauté ou une tache qui semble de couleur différente, de forme asymétrique ou autrement éteinte.

UNE cancer du poumon le dépistage nécessite une tomodensitométrie à faible dose et est recommandé pour les adultes ayant de longs antécédents de tabagisme.

Le dépistage du cancer de la prostate comprend un test sanguin appelé Test APSet la plupart des hommes le feront bénéficier d’un test de prostate dans la cinquantaine et la soixantaine, selon Johns Hopkins Medicine.

Trouver des soins de santé mentale à l’âge adulte

Se sentir triste ou désespéré, être incapable de faire face au stress quotidien, avoir l’impression d’être un fardeau pour les autres ou éprouver des inquiétudes excessives sont tous symptômes d’un trouble de santé mentale comme la dépression ou l’anxiété. Plus les chercheurs en apprennent sur le cerveau, mieux ils comprennent comment la santé mentale est une extension de notre santé physique et a un impact sur notre santé physique ; vie à la maison et au travail; sentiment de bien-être et plus encore.

Si vous êtes un adulte qui n’a jamais essayé auparavant, trouver un thérapeute ou quelqu’un à qui parler peut sembler intimidant, mais vous avez probablement plus d’options que jamais auparavant, grâce aux services virtuels et à une sensibilisation croissante à la santé mentale. Voici un liste des services de thérapie en ligneet voici quelques conseils pour trouver des soins de santé mentale lorsque vous êtes inquiet de ne pas pouvoir se le permettre.

Les informations contenues dans cet article sont uniquement à des fins éducatives et informatives et ne sont pas destinées à constituer des conseils médicaux ou de santé. Consultez toujours un médecin ou un autre fournisseur de soins de santé qualifié pour toute question que vous pourriez avoir sur une condition médicale ou des objectifs de santé.