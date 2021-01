Apple déploie de nouvelles protections de la confidentialité qui pourraient affecter l’activité publicitaire basée sur les données de Facebook. | Jaap Arriens / NurPhoto via Getty Images

PDG en colère, mises à jour du système d’exploitation et peut-être même un procès – la querelle continue.





La lutte de Facebook et d’Apple sur vos données s’intensifie. La mise à jour optionnelle du système d’exploitation mobile d’Apple arrive sur les iPhones ce printemps, et les nouvelles fonctionnalités de protection de la confidentialité donneront aux utilisateurs la possibilité de ne pas être suivis sur Internet via des trackers dans leurs applications. Facebook – qui tire la grande majorité de son argent des données collectées via ces trackers – n’aime vraiment pas les nouvelles fonctionnalités d’Apple. Maintenant, Facebook envisage de poursuivre Apple en justice, et Apple creuse les talons.

Cette semaine a vu le dernier échange de mots entre les deux sociétés dans une impasse qui dure depuis des mois. Mercredi, le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, a déclaré dans un appel aux résultats trimestriels que «nous considérons de plus en plus Apple comme l’un de nos plus grands concurrents», accusant Apple d’utiliser sa «position dominante sur la plate-forme» pour pousser ses propres applications tout en interférant avec celles de Facebook. Zuck a ajouté qu’Apple pourrait présenter cela comme un service de confidentialité pour ses clients, mais ce n’est vraiment que dans le meilleur intérêt anticoncurrentiel d’Apple. Le lendemain matin, l’Information a rapporté que Facebook préparait une action antitrust contre Apple sur ses règles de l’App Store (qui, si elles sont déposées, rejoindront plusieurs autres).

Apple ne recule pas. Jeudi, le PDG Tim Cook a pris la parole lors de la conférence sur les ordinateurs, la confidentialité et la protection des données. Dans son discours d’ouverture, Cook n’a jamais mentionné Facebook par son nom, mais la cible de ses remarques pointues sur les données et la publicité était évidente.

«La technologie n’a pas besoin de vastes quantités de données personnelles, assemblées sur des dizaines de sites Web et d’applications, pour réussir», a déclaré Cook. «La publicité a existé et a prospéré pendant des décennies sans elle. Et nous sommes ici aujourd’hui parce que le chemin de moindre résistance est rarement le chemin de la sagesse. Si une entreprise repose sur des utilisateurs trompeurs, sur l’exploitation de données, sur des choix qui ne sont pas du tout des choix, alors elle ne mérite pas nos éloges. Cela mérite une réforme. »

La réforme dont parle Cook ressemblerait à un système d’exploitation mobile qui empêche les entreprises d’accumuler ces vastes trésors de données personnelles, et les derniers efforts d’Apple apportent son propre système d’exploitation mobile, iOS, assez proche de cet idéal. Le fabricant d’iPhone a intégré plusieurs protections de confidentialité dans ses produits et services au fil des ans. Dans iOS 14, les applications devront indiquer aux utilisateurs les informations qu’ils collectent et obtenir leur autorisation pour le faire. Certaines de ces fonctionnalités sont déjà actives, y compris les soi-disant étiquettes nutritionnelles de confidentialité, qui sont censées indiquer aux utilisateurs si leurs données sont collectées, comment et pourquoi (bien que, comme le souligne le Washington Post, les étiquettes semblent fonctionner sur le système d’honneur).

La prochaine fonctionnalité de transparence du suivi des applications (ATT), qui obligera les applications à obtenir la permission des utilisateurs de les suivre sur d’autres applications et sites Web, est potentiellement plus importante, pour les utilisateurs et les développeurs. Si les utilisateurs disent non – et il est probable que la plupart d’entre eux le feront, étant donné que les gens n’aiment généralement pas être suivis – les entreprises qui utilisent la publicité ciblée perdront une source majeure de données et, par conséquent, des revenus. La décision d’Apple pourrait donc nuire considérablement à l’écosystème des applications mobiles que son iPhone a contribué à créer.

Facebook, une entreprise qui n’a pas toujours été un partisan majeur de la confidentialité des utilisateurs, est l’un des plus grands collecteurs de données. Ses trackers sont enterrés dans des tonnes d’applications mobiles et sur des sites Web, et Facebook utilise les données qu’ils collectent pour les publicités sur ses plates-formes et son service d’annonces pour applications mobiles Audience Network. Vous pouvez donc imaginer que le géant des médias sociaux / vide de données était quelque peu alarmé de découvrir que potentiellement des millions d’iPhones auraient bientôt un moyen de couper certains de ces flux de données. Facebook n’est certainement pas la seule entreprise à s’opposer aux nouvelles règles d’Apple, mais c’est l’une des plus importantes.

Il a répondu en présentant la décision d’Apple comme une attaque contre les petites entreprises qui utilisent les publicités Facebook pour cibler des clients potentiels. Dans une campagne de relations publiques en décembre dernier, Facebook a déclaré que les publicités non personnalisées généreraient 60% de ventes en moins que les publicités personnalisées – alors que ces entreprises avaient du mal à rester à flot pendant une pandémie, rien de moins. Apple haussa les épaules et poursuivit ses plans de déploiement ATT.

Facebook et Apple sont deux des plus grandes entreprises au monde, avec des points de vue très différents sur la confidentialité des utilisateurs. Apple a fait de la confidentialité des utilisateurs une partie de sa stratégie commerciale, s’engageant même dans des discussions publiques avec le ministère de la Justice pour la protéger. C’est parce qu’il traite des produits et des services – pas des données – et se positionne comme l’alternative la plus privée et la plus sécurisée à Google, qui s’occupe beaucoup des données. Facebook a également été construit sur les données des utilisateurs, donc ses combats avec le ministère de la Justice ont porté sur des violations de la vie privée des utilisateurs.

Mais comme Facebook (et plusieurs autres entreprises) l’ont souligné, Apple a un contrôle incroyable sur tous les aspects de ses appareils. Les appareils mobiles Apple sont uniquement fabriqués par Apple et ne peuvent utiliser que le système d’exploitation Apple. Le matériel Apple doit également utiliser des applications obtenues via l’App Store d’Apple, et ces applications doivent répondre aux exigences d’Apple, utiliser les fonctionnalités intégrées aux applications d’Apple, payer les commissions d’Apple et concurrencer les propres applications d’Apple, qui ressemblent parfois beaucoup aux leurs. Ainsi, Apple peut faire de la confidentialité une partie de son argument de vente pour ses clients, et il peut également la mandater à partir de toutes les applications qui souhaitent accéder aux utilisateurs d’iPhone. Même lorsque ces applications sont créées par des entreprises aussi grandes et puissantes que Facebook.

Quant à savoir ce que tout cela signifie pour vous, l’utilisateur? À part avoir plus d’options de confidentialité lorsque la mise à jour d’Apple arrivera enfin ce printemps, probablement pas grand-chose pour le moment. Les publicités ne disparaîtront pas; ils n’auront tout simplement pas autant accès à vos données pour les cibler. Facebook a déjà déclaré qu’il se conformerait aux exigences ATT d’Apple, de sorte qu’il ne retirera pas ses applications de l’App Store à ce sujet, et Apple ne les expulsera pas non plus.

C’est bon pour les deux entreprises car les utilisateurs d’Apple veulent les applications de Facebook (Facebook, Instagram et WhatsApp) sur leurs iPhones, et Facebook veut que leurs applications soient présentées au plus grand nombre de personnes possible. Ils se disputent peut-être publiquement – comme ils le font depuis des années – mais leur relation mutuellement bénéfique est toujours intacte.

