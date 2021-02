Pourquoi Facebook a interdit les actualités en Australie

Facebook empêche les Australiens de partager des liens d’information en réponse à une proposition de loi qui obligerait l’entreprise à payer pour les nouvelles. | Robert Cianflone ​​/ Getty Images

Et pourquoi Google va payer les éditeurs de nouvelles.

Si vous êtes un utilisateur australien de Facebook qui aime partager les nouvelles sur votre chronologie, vous avez peut-être remarqué quelque chose de différent récemment: vous ne pouvez pas.

L’Australie est sur le point d’adopter une loi appelée Code de négociation obligatoire pour les médias d’information et les plateformes numériques, qui obligerait Facebook et Google à payer les éditeurs s’ils hébergent leur contenu. La loi est une réponse aux plaintes déposées depuis des années par des organes de presse du monde entier sur le rôle que Google et Facebook – et leurs gigantesques entreprises de publicité numérique – ont joué dans le déclin du journalisme et la décimation de son modèle commercial à l’ère d’Internet. Les deux sociétés ont répondu de différentes manières: Google conclut des accords avec des éditeurs de nouvelles australiens; Facebook les coupe complètement.

Sur la base du raisonnement selon lequel la loi ne s’appliquera pas tant que les liens d’actualités ne pourront pas être partagés sur sa plate-forme, Facebook a interdit à tous les utilisateurs de partager des liens vers des sources d’informations australiennes; Les pages des publications australiennes d’héberger n’importe lequel de leur propre contenu; et les utilisateurs australiens de partager des liens de nouvelles du tout, australiens ou internationaux.

C’est ce qui se passe lorsque vous essayez de partager un lien vers une source d’informations australienne.

Et c’est à cela que ressemblent les pages d’actualités australiennes.

Facebook semble également bloquer tout ce qu’il pense être une source d’information australienne – qui comprend actuellement plusieurs sites qui ne sont décidément pas des médias. Il y a eu des rapports faisant état de pages gouvernementales restreintes, par exemple. (Également, pistes cyclables.)

Même les pages d’actualités non australiennes, comme Vox.com, sont bloquées pour les utilisateurs australiens.

L’interdiction trop zélée, cependant, était apparemment intentionnelle et peut-être même un peu punitive.

«Comme la loi ne fournit pas d’indications claires sur la définition du contenu des actualités, nous avons adopté une définition large afin de respecter la loi telle que rédigée», a déclaré Facebook à Recode. « Cependant, nous annulerons toutes les pages affectées par inadvertance. »

Le Premier ministre australien Scott Morrison a déclaré que la décision de Facebook ne ferait que rendre son gouvernement plus déterminé à adopter la loi – et pourrait encourager quelques autres gouvernements à faire quelque chose de similaire.

«Les actions de Facebook pour se désengager de l’Australie aujourd’hui, en coupant les services d’information essentiels sur la santé et les services d’urgence, étaient aussi arrogantes que décevantes», a écrit Morrison dans un message sur Facebook. «Ces actions ne feront que confirmer les inquiétudes exprimées par un nombre croissant de pays concernant le comportement des entreprises BigTech qui pensent être plus grandes que les gouvernements et que les règles ne devraient pas s’appliquer à elles.»

Il a ajouté: «Nous ne serons pas intimidés par BigTech qui cherche à faire pression sur notre Parlement alors qu’il vote sur notre important code de négociation des médias d’information.

La loi que Facebook déteste mais Google apprend (et paie) à vivre avec

La loi proposée – qui semble susceptible d’être adoptée – stipule que les plateformes numériques comme Facebook et Google doivent payer les agences de presse si leur contenu est présenté sur ces plateformes, comme dans les résultats de recherche Google ou les partages Facebook. Google et Facebook sont les deux seules entreprises qui seraient actuellement soumises à la loi, mais cela pourrait également s’appliquer à toute autre plateforme numérique désignée par le gouvernement. Les plateformes et les éditeurs doivent parvenir à un accord de paiement, ou bien se présenter devant un arbitre qui décidera d’un juste prix pour eux qu’ils devront payer, ou bien faire face à des pénalités importantes.

Google et Facebook, qui dominent une entreprise de publicité numérique qui leur verse des milliards de dollars alors que les agences de presse font faillite, se sont fermement opposés à la loi. Au cours des derniers mois, les deux ont menacé de retirer leurs services aux Australiens si cela devait passer.

À la fin, Google cligna des yeux. Le géant de la recherche a déjà commencé à élaborer des accords de paiement avec des publications australiennes. Mercredi, il a annoncé un accord avec News Corp. de Rupert Murdoch.Murdoch, magnat de l’information et fils indigène extrêmement riche et puissant d’Australie, a exprimé très clairement le souhait d’une loi qui oblige les plateformes numériques à payer ses publications, et il pourrait bien avoir influencé le décision du pays d’aller de l’avant avec cette loi.

News Corp a maintenant un accord pluriannuel avec Google. Les conditions n’ont pas été divulguées, mais le New York Times a rapporté que cela valait des dizaines de millions de dollars. Google a également conclu un accord avec Seven West Media en Australie et a accepté de conclure des accords de licence avec des publications françaises, la France envisageant une loi similaire.

Facebook, évidemment, a adopté une approche différente. Si les Australiens ne peuvent pas partager de liens d’actualités et que les agences de presse australiennes ne peuvent pas publier leur propre contenu, alors Facebook pense que la loi australienne ne s’appliquera pas – après tout, il n’y a rien pour quoi payer les entreprises de médias. Mais il n’y a pas encore de loi en place. Facebook a coupé les publications de nouvelles australiennes avant que cela ne soit vraiment nécessaire, ce qui leur donne, à eux, à leur gouvernement et à leurs lecteurs, un avant-goût de ce qui va arriver si la loi sur les médias est adoptée. Facebook espère peut-être qu’un aperçu de la plate-forme sans actualités australiennes rendra les législateurs plus disposés à adopter une version de la loi que Facebook préfère.

Facebook pourrait être dans le bon endroit, selon qui vous croyez

Alors que certains ont applaudi la décision de l’Australie, estimant que tout ce qui incite les entreprises de technologie à payer les agences de presse pour le contenu (ou les dollars publicitaires) qu’elles ont utilisé pour créer leurs propres plates-formes, d’autres analystes des médias estiment que la loi est un cas de forçage du gouvernement. les entreprises à payer d’autres entreprises – en particulier celles appartenant à l’un des (anciens) citoyens les plus riches et les plus influents de ce gouvernement. Ce qui était bien intentionné peut finir par rendre les gens riches encore plus riches, avec peu d’avantages pour les autres.

Le professeur de journalisme Jeff Jarvis a qualifié la loi de cas de «chantage médiatique» et a déclaré que Google avait «cédé» au «diable Murdoch». Facebook, d’autre part, soit «se tenait sur le principe» ou simplement décidé que le contenu d’actualités pour les utilisateurs australiens ne valait pas assez pour l’entreprise d’avoir à payer pour cela.

Facebook a déclaré mercredi qu’il ne pense pas que la loi «reconnaît les réalités du fonctionnement de nos services». Le réseau social pense que ce sont en fait les éditeurs qui bénéficient de Facebook, et non l’inverse.

«L’année dernière, Facebook a généré environ 5,1 milliards de références gratuites vers des éditeurs australiens d’une valeur estimée à 407 millions de dollars australiens», a déclaré Facebook (prenez ces chiffres, qui n’ont pas été vérifiés de manière indépendante, avec un très gros grain de sel). Et Facebook a apparemment à peine besoin d’articles de presse, qui, selon la société, représentent «moins de quatre pour cent du contenu que les gens voient dans leur fil d’actualité». Cela pourrait être dû au fait que Facebook a, ces dernières années, délibérément désaccentué les liens d’actualité dans les fils d’actualité en faveur des publications d’amis et de membres de la famille, et a supprimé la case «Tendances» contenant des liens vers des articles d’actualité.

En fait, a déclaré Facebook, il permet aux agences de presse d’utiliser ses services gratuitement, en publiant des liens vers leurs articles pour les utilisateurs de Facebook, qui cliquent ensuite sur ces liens et donnent à ces agences de presse un trafic précieux. Ce que Facebook n’a pas dit, c’est que ce trafic ne vaut pas autant pour ces éditeurs qu’il pourrait l’être, car Facebook et Google contrôlent la majorité du marché des publicités numériques et en tirent le meilleur parti, plutôt que les points de vente. dont le contenu sur lequel ces annonces sont publiées. C’est pourquoi l’Australie veut les forcer à payer ces éditeurs équitablement en premier lieu.

Quelques autres pays, dont la France et le Canada – et même l’Union européenne beaucoup plus grande – ont laissé entendre qu’ils pourraient également suivre l’exemple de l’Australie.

Facebook affirme ne pas s’opposer au paiement des agences de presse et avait voulu lancer en Australie Facebook News, une plate-forme sur laquelle l’entreprise paierait des éditeurs pour obtenir des licences pour leur contenu, comme c’est déjà le cas aux États-Unis et au Royaume-Uni. Ces offres seraient, bien sûr, aux conditions de Facebook. La société n’aime pas être réglementée, elle a donc coupé l’Australie avant de pouvoir l’être.