Israël fait la une des journaux partout ces jours-ci pour de bonnes raisons ; L’incertitude et la violence au Moyen-Orient ne sont jamais une bonne chose et peuvent devenir incontrôlables en un clin d’œil. C’est une situation grave qui appelle des mesures sérieuses. Les dirigeants du monde entier ont pesé sur tous les aspects de la situation, se déplaçant pour se voir et essayer de tout maîtriser avant que tout ne tourne mal. La plupart d’entre eux ont quelque chose à ajouter aux discussions, quelque chose à contribuer pour aider le peuple israélien, que ce soit en fournissant une aide matérielle, des conseils ou en mettant en sécurité les citoyens américains en danger.

Mais pour certains, c’est aussi l’occasion d’essayer de prendre une photo rapide pour montrer qu’ils sont faire quelque chosecomme l’a montré aujourd’hui la gouverneure de New York, Kathy Hochul.

Je viens d’atterrir à Tel Aviv. New York et Israël partagent un lien particulier, et je suis fier d’être ici pour montrer notre solidarité avec le peuple israélien suite aux odieux actes de terreur du Hamas. pic.twitter.com/X0Pb5XSOdP – Gouverneur Kathy Hochul (@GovKathyHochul) 18 octobre 2023

Mais pourquoi? Que peut-on accomplir à Tel-Aviv qui ne pourrait pas être accompli aussi facilement par un appel téléphonique pour discuter de la situation avec quelqu’un en Israël ? Pourquoi aurait-elle besoin d’être là ?

Rencontre avec les victimes et les familles des otages qui ont vécu l’enfer sur terre dans la communauté de Kfar Aza lors de l’attaque du Hamas. Nos cœurs se brisent pour eux. Nous prions pour le retour sain et sauf de ceux qui ont été pris en otage et continuerons à faire tout notre possible pour les soutenir. pic.twitter.com/kI28yjwR4e – Gouverneur Kathy Hochul (@GovKathyHochul) 18 octobre 2023

Ahhhh oui, c’est pour ça. Difficile de prendre des photos de vous-même, soucieux des personnes qui sont sous le feu des critiques depuis la sécurité de votre bureau à Albany.

Cela ne veut pas dire que ces gens n’ont pas vécu l’enfer, mais pourquoi le gouverneur de l’Empire State a-t-il besoin d’être là ? Qu’apporte-t-elle que le président Biden n’a pas déjà apporté lors de sa propre visite ?

Les gens se posent des questions !

Tu n’aurais pas pu simplement passer un coup de fil ? – Actif fasciste russe 🔫🐊 (@SamanthaPfaff) 18 octobre 2023

Il n’y a absolument AUCUNE raison pour que vous soyez en Israël en ce moment. – GiraffinMeCrazy (@GiraffinC) 18 octobre 2023

Le gouverneur Ron DeSantis a désormais rapatrié GRATUITEMENT DEUX vols d’Américains bloqués. Il a envoyé des palettes de fournitures en Israël. Il a également imposé des sanctions contre l’Iran en Floride. Séances de photos mises à part, qu’avez-vous fait (gouverneur de la plus grande population juive des États-Unis) ??? Vraiment curieux. – Milenka ~ (@MilenaAmit) 18 octobre 2023

L’une des nombreuses façons dont le gouverneur Hochul serait bien servi en s’inspirant du manuel de jeu du gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Donc, @GovKathyHochul, vous dites que vous avez pris des vacances 💸 financées par les contribuables en Israël alors que vous auriez pu passer un appel Zoom. 👍👌👏🤦‍♂️ D’un contribuable : Merci encore d’avoir mis #L’Amérique d’abord ou #New York lorsque vous avez 10 000 problèmes à nettoyer et à résoudre dans votre état. 💩🧹 — 🦇eBlaine🎃👻 (@EBlainesWorld) 18 octobre 2023

Bon travail si tu peux l’obtenir. Non pas qu’Israël soit un agréable vacances en ce moment. Il y a deux jours, le secrétaire d’État Antony Blinken a découvert à quel point il peut être désagréable de visiter une zone de guerre alors qu’il était contraint de s’abriter dans un bunker avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu lorsque les sirènes des raids aériens ont retenti lors de leur rencontre. Ils ne se sont abrités que 5 minutes mais c’était sans aucun doute stressant. Pour Hochul, aucun risque n’est trop grand pour prendre une photo rapide, apparemment.

Whoo Hoo! Votre première séance photo depuis Israël ! Nous aimons savoir que vous marchez, êtes debout, souriez et que vous nous portez un bon toast avec l’argent de nos contribuables ! Continuez votre joli « travail ! » – MonaKnows (@MonaKnows2) 18 octobre 2023

Vous serez tout aussi inutile à votre départ. Hé New York, elle vient de dépenser 100 000 $ de ton argent dans le tourisme de guerre. Vous pourriez également avoir de nouveaux amis dans votre état. -Mermite (@Gavin150575) 18 octobre 2023

Madame, vous êtes gouverneur de New York. Cette complaisance est pathétique. C’est déjà assez grave que vous ne fassiez pas votre propre travail ici mais que vous preniez l’avion pour Israël… pour quoi faire ? L’État de New York est confronté à une crise des migrants, nous perdons de l’argent et ferons défaut dans quelques années. Une honte absolue. Ne reviens pas. – Ermite (@CatskillHermit) 18 octobre 2023

En effet.

Le président Biden, pour tous ses problèmes, avait au moins une position défendable raison être en Israël; il s’agira probablement d’une guerre longue et compliquée et Israël devra travailler en étroite collaboration avec notre gouvernement (tel qu’il est) pour y faire face. Mais Hochul n’a rien à faire en Israël.

La prochaine fois, s’il te plaît, utilise simplement le téléphone, Kathy.