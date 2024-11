Pourquoi éviter MSNBC et CNN lors des élections de 2024

Je ne peux pas prétendre avoir beaucoup de succès en termes de renommée virale. Sur mes réseaux sociaux, vous ne trouverez pas de pièges à soif, pas de costumes d’Halloween inspirés des mèmes, peu de « dunks », de « invites » ou d’autres indicateurs d’attrait pour un large public ; en dehors des retraits occasionnels d’un long métrage (Ellen DeGeneres, « Bros »), mon ambiance en ligne a tendance à être davantage de « tweeter en direct ma dernière frénésie « Love Is Blind » ». Mais j’ai eu un moment brillant sur Twitter, à l’époque où la plateforme portait encore ce nom.

Le jour où je popularisé le terme « chartthrobs ».

Enfermé dans un appartement glacial de Los Angeles avec un vilain cas de bronchite, collé aux informations par câble du lever du soleil à minuit, j’ai passé d’innombrables heures avant, pendant et après le jour des élections 2020 à regarder des idiots comme Steve Kornacki de MSNBC et John King et Phil Mattingly de CNN disséquer la participation. : tôt et le jour même, en personne et par la poste, pas seulement sur le swing états qui a décidé du résultat, mais aussi du swing quartiersla balançoire circonscriptions. Au moment où j’ai lancé mon porte-manteau pour remplacer les « rois des cartes » sans inspiration, je possédais une compréhension granulaire du vote, lot par lot, qui surpassait même mon attention fanatique pour les élections de 2000 en huitième année.

Lecteur, je n’y retournerai pas. Et vous non plus.

S’il vous plaît, si vous décidez de professer votre amour pour les rois des cartes John King, Steve Kornacki et autres, utilisez la nomenclature préférée : Les chartthrobs – Matt Brennan (@thefilmgoer) 6 novembre 2020

Je dis cela non pas parce que je me méfie de l’analyse proposée ou que je n’aime pas les personnalités à l’écran. En fait, c’est parce que Je sais avec quelle facilité je pourrais me laisser bercer par une autre semaine les yeux vitreux, m’inquiétant des bulletins de vote en suspens à Philadelphie ou à Phoenix, alors que je défends ma position tôt et publiquement. J’en suis simplement arrivé à la conclusion qu’il existe une chose telle que d’avoir trop d’informations à portée de main – ou du moins trop pour pouvoir voir la forêt à travers les arbres.

Après tout, ce dont je me souviens le plus de la semaine électorale 2020, ce ne sont pas les connaissances que j’ai glanées sur la valence partisane de certaines formes de vote ou sur les comtés de banlieue qui représentaient la division de l’électorat, connaissances qui semblent de toute façon dépassées à peine un cycle plus tard. Il s’agit du sentiment d’anxiété alimenté par les jets constants sur Kornacki ou King à chaque publication progressive des résultats, proche en termes d’effet des médias sociaux rafraîchissants compulsivement lors d’une fusillade de masse ou d’une catastrophe naturelle. Ce qui, dans l’ensemble, aurait été une manière de suivre l’histoire, de se tenir au courant des événements, de faire ma part de citoyen averti ayant basculé dans des comportements addictifs et malsains. Cela aurait même pu être contre-productif : en tant qu’éditeur, je mets régulièrement en garde les écrivains contre les pièges de la sur-information, dans laquelle la prolifération des détails peut obscurcir la compréhension au lieu de la créer.

Ce n’est pas, remarquez, la faute des chartthrobs eux-mêmes. Ils sont chargés de rapporter et d’analyser les données dès qu’elles deviennent disponibles, et je suis convaincu qu’ils le feront avec le même aplomb ce cycle que le précédent. Le problème réside dans le mécanisme d’incitation qui conduit les plateformes médiatiques, qu’il s’agisse d’Instagram, de Netflix ou de CNN, à proposer aux utilisateurs uniquement ce qu’ils sont susceptibles de vouloir, d’un point de vue algorithmique, dans des quantités qui dépassent de loin ce qui est nécessaire pour le divertissement ou l’illumination. Cette fois-ci, les réseaux s’appuient activement sur le phénomène des chartthrobs pour tenter d’attirer, ou peut-être de piéger, le public : la « Kornacki Cam » de MSNBC formera une diffusion en direct dédiée à la soirée électorale sur Peacock dans le cadre du « multiview » inspiré des Jeux olympiques de la plateforme. programmation, tandis que le « mur magique » de John King sera accessible aux utilisateurs de l’application d’information de CNN.

On peut soutenir que la plupart des téléspectateurs qui suivent les élections en temps réel ont atteint l’âge de la majorité et peuvent choisir eux-mêmes aux heures de grande écoute ainsi que dans les urnes. En réalité, si l’on en croit l’hyperpolarisation de la politique américaine et le discours croissant autour des tendances à créer des dépendances dans les médias sociaux, nous, les passionnés de politique, ne sommes pas plus prêts à fixer des limites sans soutien structurel que les adolescents attachés à leurs smartphones dans les récentes docu-séries. «Études sociales». La fixation des chartthrobs, en 2020 et maintenant, n’est que TikTok pour les personnes à l’aube d’une crise de la quarantaine : une obsession qui semble inoffensive jusqu’à ce que vous vous retrouviez au fond du terrier du lapin vers 3 heures du matin.

Si nous, les médias, voulons rompre avec notre préférence habituelle pour les récits de courses de chevaux plutôt que pour l’analyse politique, pour prédire le résultat au lieu de rapporter ce qu’il signifiera pour nos communautés, nous devrons d’abord mettre un terme à la gamification des élections que nous préconisons. J’ai formé les consommateurs de médias à s’attendre. Et même si cela n’est peut-être pas traumatisant, comme l’aiguille du New York Times, ou trompeur, comme les marchés de paris électoraux, l’importance croissante des chartthrobs dans la couverture électorale reflète néanmoins des propensions similaires. C’est pourquoi, cette semaine électorale, j’envisage mes options de contre-programmation – avec des contrôles périodiques sur Kornacki, King et autres, pour voir où en est le décompte.

Il s’agit peut-être d’une course de chevaux de quelques pouces, mais c’est néanmoins une course de chevaux.