Pourquoi être un « homme à hommes » pourrait ajouter des années à votre vie, selon une nouvelle étude

Par Maiya Focht pour Dailymail.Com et Alexa Lardieri, rédactrice adjointe américaine de la santé Dailymail.Com









Les hommes ayant de faibles niveaux de testostérone peuvent souffrir de plus qu’un manque d’énergie et un manque de libido.

Des chercheurs australiens et européens ont découvert que les hommes dont les taux d’hormone sexuelle étaient inférieurs aux limites normales avaient jusqu’à 10 % plus de risques de mourir, quelle qu’en soit la cause, que les hommes dont les taux se situaient dans les limites normales.

L’hormone maintient les muscles forts et réduit la graisse, ce qui protège probablement contre les maladies associées à l’obésité, ainsi que contre les chutes et les blessures, selon les chercheurs.

Les médecins ont attiré l’attention sur une « épidémie silencieuse » qui touche les hommes ayant un taux de testostérone très faible : la ménopause masculine, ou « manopause ».

Comme chez les femmes, le terme est utilisé pour décrire la période de la vie d’un homme adulte au cours de laquelle ses niveaux d’hormones s’effondrent, provoquant une multitude de symptômes qui brisent la confiance des patients ou sont carrément débilitants, notamment la dysfonction érectile, la dépression, l’anxiété et une prise de graisse rapide.

Des niveaux de testostérone inférieurs à la normale peuvent entraîner un manque de libido, une faible énergie, une perte de masse musculaire et de l’irritabilité.

Des études antérieures ont montré des résultats contradictoires et incohérents sur l’influence des hormones sexuelles sur les hommes vieillissants.

Cependant, la dernière revue de 11 études portant sur plus de 24 000 hommes fournit davantage d’indices.

Une plage normale de testostérone chez les hommes est de 300 à 1 000 nanogrammes par décilitre (ng/dL).

Les chercheurs ont découvert que les hommes ayant moins de 213 ng/dL de testostérone présentaient un risque plus élevé de mortalité toutes causes confondues et que les hommes ayant moins de 153 ng/dL avaient un risque accru de mourir d’une maladie cardiaque.

L’équipe a ajouté que des concentrations très faibles de testostérone pourraient également indiquer qu’une personne a un autre problème de santé – comme le diabète, le VIH, les maladies auto-immunes, la chimiothérapie ou une consommation excessive d’alcool – conduisant ainsi à un risque de mortalité plus élevé.

Le étudepublié dans la revue Annals of Internal Medicine, a révélé que les hommes ayant des niveaux de testostérone de 244 ng/dL ou moins avaient jusqu’à neuf pour cent de risques supplémentaires de mourir, quelle qu’en soit la cause, par rapport aux hommes de l’étude avec des niveaux allant de 340 à 706.

Pour les hommes présentant un faible T, ils avaient jusqu’à 32 % plus de risques de mourir d’une maladie cardiovasculaire que les autres hommes inclus dans l’étude.

La testostérone est une hormone sexuelle masculine produite dans les testicules et est responsable du développement et du maintien des caractéristiques sexuelles masculines, telles que la prostate, les testicules et la libido, ainsi que de l’augmentation de la masse musculaire et osseuse et de la croissance des poils.

Des niveaux d’hormone inférieurs à la normale peuvent entraîner un manque de libido, un manque d’énergie, une dépression, une perte de masse musculaire, une dysfonction érectile, une infertilité, un mauvais sommeil et une irritabilité.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles un homme aurait un faible T, notamment des dommages aux testicules ou à l’hypophyse, l’obésité, des troubles génétiques, le diabète ou le vieillissement normal.

La thérapie à la testostérone peut inverser partiellement ces symptômes et implique l’introduction d’un supplément de testostérone dans l’organisme de plusieurs manières : patchs cutanés, gels, comprimés ou injections.

Pour augmenter naturellement leur testostérone, certains hommes peuvent faire de l’exercice et soulever davantage de poids, augmenter leur apport en vitamine D, minimiser leur stress, dormir suffisamment et limiter leur consommation d’alcool.

Il n’existe pas de chiffre exact sur le nombre d’hommes qui souffrent d’hypogonadisme, mais diverses organisations médicales professionnelles estiment que cela affecte environ deux à cinq pour cent des hommes américains.

On pensait auparavant qu’augmenter les niveaux de testostérone pourrait augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque, mais le rôle global de la testostérone dans la santé des hommes a été débattu.

Mais une étude de 2023 publiée dans le New England Journal of Medicine a mis à jour cette croyance.

Des chercheurs dans cette étude, un traitement de remplacement de la testostérone a été découvert chez les hommes ayant un faible T n’augmente pas le risque qu’une personne meure d’une crise cardiaque.