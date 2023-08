Pourquoi êtes-vous un programme de mise à jour Android ?

C’est l’un de ces sujets dont je peux probablement deviner où il mènera, car il s’agit d’un site passionné, mais c’est un sujet que j’ai vu abordé récemment. L’idée des mises à jour logicielles et du moment où les effectuer semble être une chose à laquelle les gens réfléchissent avant d’appuyer sur la gâchette. Mon cerveau n’a jamais été programmé que pour essayer des choses tout de suite, même si c’est une mauvaise idée, donc cela me fascine.

Parlons donc des mises à jour et pourquoi vous les prendriez tout de suite ou pourquoi vous pourriez attendre de savoir que les choses sont vraiment stables.

Encore une fois, pour moi, mon cerveau ou ma personnalité ou une combinaison des deux aime se lancer dans de nouvelles choses. C’est ce que je suis depuis aussi loin que je me souvienne, surtout en ce qui concerne la technologie. J’ai été l’un des premiers enfants du lycée à tester tous les logiciels permettant de créer les meilleurs CD de mixage de la région, qui étaient bien sûr super légaux et légitimes. Je me souviens avoir testé les derniers pilotes de carte graphique dès leur sortie, car je ferais n’importe quoi pour plus d’images dans Unreal Tournament, même s’ils finissaient par casser des choses – vous pouvez toujours revenir en arrière.

Et rien n’a changé quand Android est devenu mon monde. Lorsque le Motorola DROID original est sorti et que nous avons tous traversé cette période de flashage de la ROM, j’ai testé toutes les versions. C’était à l’époque où le DROID était le seul téléphone que j’avais. Ce n’est pas comme aujourd’hui, où je pourrais probablement télécharger une mise à jour qui bloquait mon téléphone quotidien, puis simplement fouiller dans un tiroir pour en obtenir un de remplacement. À l’époque des DROID, ce téléphone était tout. Et j’ai été assez stupide pour flasher une nouvelle ROM en sortant de la maison plus de fois que je ne voudrais l’admettre, avec une forte probabilité que la connectivité cellulaire meure ou que je me retrouve dans un bootloop.

Comme Android s’est amélioré au fil des ans et que Google envoie des mises à jour pour la plupart stables au début de chaque mois, je les flashe toujours à la minute même où elles sont publiées. J’entre dans les programmes bêta sur iOS et via le programme bêta d’Android. Je me lance dans les versions préliminaires des développeurs alors que je ne devrais probablement pas. Si Samsung ouvre une version bêta, comme la nouvelle version bêta de One UI 6, je trouve n’importe quel appareil Samsung que je possède et qui peut l’exécuter et je m’inscris. C’est dans mon sang. Bricoler de nouvelles choses, c’est qui je suis.

Mais je comprends aussi pourquoi quelqu’un hésiterait avant de faire une mise à jour. Le téléphone dans votre poche est probablement votre seul téléphone et s’il tombe en panne à cause d’une mauvaise mise à jour logicielle, le remettre en état de marche n’est peut-être pas si simple à faire. Vous n’avez peut-être même pas le temps ni les connaissances/compétences pour le faire.

J’aimerais savoir où vous en êtes sur les mises à jour logicielles et quand il est temps d’appuyer sur « Installer » sur votre téléphone. Vous partez tout de suite ou vous attendez un peu ?