Pourquoi êtes-vous smartphone fidèle à Google, Samsung ou Apple ?

Il y a un peu plus d’une semaine, une enquête a fait le tour de la fidélité à la marque de smartphone pour Apple, Samsung et Google. Pour Apple et Samsung, les résultats ont brossé le tableau de quelques entreprises dont les utilisateurs sont satisfaits et prévoient d’acheter un autre de leurs appareils avec une future mise à niveau. Pour Google, les résultats de l’enquête ont montré le contraire et cela a bien sûr captivé notre curiosité. Les gens n’aiment vraiment pas leurs téléphones Google Pixel ? Pourquoi la plupart sont-ils satisfaits de Samsung et d’Apple ?

L’infographie de Statistique cela montrait que l’information n’était pas plongée dans le raisonnement des votes des gens. Au lieu de cela, il semble qu’on leur ait simplement demandé : « Quelle est la probabilité que vous changiez de marque de smartphone à la prochaine occasion ? » Les choix étaient « (Très) improbable » et « (Très) probable » pour chaque marque.

Pour les propriétaires de téléphones Apple, 49 % ont déclaré qu’ils étaient très improbable changer pour une autre marque de smartphone. 44% des propriétaires de téléphones Samsung ont dit la même chose. Pour les propriétaires de Google Pixel, seuls 26 % ont déclaré qu’ils étaient très improbable à changer, tandis que 57 % ont déclaré qu’ils étaient très probable chercher ailleurs. Vous pouvez voir pourquoi cela a attiré notre attention.

J’ai certainement des suppositions sur les raisons pour lesquelles les propriétaires de téléphones Google Pixel ne sont pas satisfaits et pourraient chercher à changer de marque. Les téléphones de Google traitent une bonne quantité de bogues logiciels ennuyeux entre les versions. Les lancements récents d’appareils, comme le Pixel 6 et le Pixel 6 Pro, ont été accompagnés de problèmes de signal cellulaire bien documentés et de surchauffe. Les mises à jour mensuelles programmées régulièrement ont été aléatoires pendant des mois à la fois. Et pas plus tard que la semaine dernière, Google a mis à jour sans préavis quelque chose sur le back-end qui a vidé les batteries de tout le monde et fait chauffer leurs téléphones. Google a dû reconnaître qu’il avait causé le problème après le tollé général, puis l’a annulé.

Nous savons que les fans d’Apple sont réputés fidèles à Apple et s’en tiennent généralement aux iPhones. Les chiffres de cette enquête pour Apple ne me surprennent pas. Il semble que les propriétaires de téléphones Samsung se retrouvent avec des sentiments similaires envers Samsung. Je ne peux pas dire que je les blâme ni l’un ni l’autre, car les problèmes rencontrés par leurs appareils ne sont pas souvent aussi médiatisés ou jugés aussi critiques. Google, d’autre part, ne peut presque rien faire de bien dans l’esprit des passionnés de technologie chaque fois que leurs nouveaux téléphones arrivent et qu’ils parlent de tout.

Mais bon, je ne veux pas deviner, pourquoi ne pas nous le dire ? Êtes-vous fidèle à Google ou Samsung ou Apple ou OnePlus ou à toute autre marque de smartphone ? Si oui, pourquoi?