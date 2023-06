Pourquoi était-il si difficile pour notre système judiciaire d’admettre qu’il avait emprisonné un innocent pendant 16 ans ? | Rowan Moore

HUgh Callaghan, un ancien soudeur, adepte du club de football d’Aston Villa, né à Ardoyne, Belfast, est décédé à la fin du mois dernier à l’âge de 93 ans. Homme qui aimait la musique, il chantait pour ses infirmières jusqu’à peu de temps avant sa dernière crise cardiaque. C’était une personne douce et généreuse que j’ai eu la chance de rencontrer. Il avait parfaitement le droit de mener une vie tranquille, mais il a passé 16 ans en prison pour un crime qu’il n’a pas commis : avec d’autres membres des Six de Birmingham, comme on les appelait, il a été condamné à tort pour avoir tué 21 personnes en 1974 à les attentats à la bombe contre deux pubs à Birmingham.

L’un des nombreux aspects choquants de l’affaire était la détermination de l’establishment britannique – la loi, la police, les politiciens, les médias – à maintenir la culpabilité des hommes et à les maintenir en prison. Ce serait « une vue épouvantable« , a déclaré le Master of the Rolls, Lord Denning, en 1980, si la police était reconnue coupable de violence, de menaces et de parjure – à tel point qu’il serait préférable que la vérité soit supprimée. La question pour le moment est de savoir si, à une époque où les rapports d’inconduite policière se multiplient, des fausses couches et des suppressions similaires pourraient se produire maintenant.

Au moment des attentats à la bombe, la police britannique était généralement considérée comme fiable, décente et juste, des personnages rassurants dans leurs casques à l’ancienne, non armés, représentés dans des séries télévisées populaires telles que Dixon de Dock Green et Z-Voitures comme des forces pondérées pour le bien. Il était à peine compréhensible pour une grande partie du public qu’ils puissent agir comme ils l’ont fait dans les cas des Six de Birmingham ou des Quatre de Guildford, qui ont également été condamnés à tort pour un attentat à la bombe après avoir été battus par la police.

Aucun policier n’a jamais été condamné pour ses agressions, et les calomnies et les insinuations se sont poursuivies même après que les hommes ont été disculpés.

Pour Denning et d’autres, il était essentiel que cette perception soit maintenue à tout prix. Avant leur acquittement définitif, les six avaient des appels antérieurs rejetés par les juges qui ont comparu, comme le Indépendant l’a dit en 1988, pour « trouver la perspective de malversations policières trop effrayante à envisager ». Selon des documents du cabinet irlandais de 1989, le ministère britannique de l’Intérieur avait indiqué que son principal inquiétudes quant à l’annulation potentielle des condamnations visaient « à éviter de faire scandale » et « les problèmes de crédibilité des preuves policières lors des audiences ».

Les journaux ont joué un rôle vigoureux, se référant aux six comme « les kamikazes » avant même qu’ils ne soient condamnés pour la première fois. « Nous aurions été tentés », a déclaré le Soleil en 1988, « pour les enfiler il y a des années. » Il a également fait la une des journaux – « Loony MP backs bomb gang » – pour dénigrer Chris Mullin, le journaliste et homme politique dont les reportages persistants ont finalement conduit à la libération des six.

Aucun policier n’a jamais été condamné pour leurs agressions brutales, et les calomnies et les insinuations se sont poursuivies même après que les hommes ont été disculpés. Le Télégraphe du dimanche et le Soleil, utilisant des policiers discrédités dans l’affaire comme sources, ont continué d’alléguer leur culpabilité – pour laquelle, à la suite d’une action en justice des six, ils ont été obligés d’imprimer des excuses. En 1998, un ancien député conservateur, David Evans, a dû payer des dommages et intérêts pour diffamationaprès avoir déclaré à une école de sa circonscription que les hommes avaient commis le crime.

Il est probable, à la suite de cette désinformation, que certaines personnes aient le sentiment persistant que les six étaient en quelque sorte un peu coupables. « Vous faites partie des mauvais garçons », a déclaré un voisin à Callaghan, lorsqu’il a emménagé dans la maison de l’est de Londres où il a passé les dernières années de sa vie. « Controversé », a déclaré un parent, quand je lui ai dit que je rencontrais Callaghan l’année dernière. Il n’était ni mauvais ni controversé – même si le traitement que les autres avaient de lui l’était.

L’une des leçons de l’affaire Birmingham Six est que le pouvoir policier illimité conduit à des abus

Pendant ce temps, grâce aux affaires Birmingham Six et Guildford Four et à des événements notoires tels que la catastrophe de Hillsborough, la police a perdu une partie de son estime publique. Il est devenu plus facile de croire qu’ils pourraient mal faire, tandis que les procédures pour des choses telles que l’interrogatoire des suspects ont été renforcées, afin d’empêcher les aveux forcés.

Mais ils continuent d’agir avec quelque chose de proche de l’impunité. Malgré l’horreur généralisée du meurtre de Sarah Everard par l’officier en service Wayne Couzens, et les révélations sur l’hébergement de violeurs et d’agresseurs sexuels au sein de la force, et d’autres histoires de misogynie et d’inconduite, il n’y a toujours pas beaucoup de signes d’une véritable responsabilité.

Au contraire, habilitée par de nouvelles lois, la police s’est sentie libre (par exemple) d’arrêter Étoiles de la nuit volontaires essayant de protéger les femmes contre le harcèlement sexuel dans le centre de Londres, au motif que les alarmes de viol qu’ils distribuent pourraient être utilisées pour effrayer les chevaux lors du couronnement. Ou encore, au moment du sacre, d’arrêter et de détenir des manifestants pacifiques. Des sections des médias les encouragent : les Courrier quotidien a décrit les volontaires, sans aucune preuve, comme des « activistes militants » déterminés à un « complot » pour perturber les cérémonies.

L’une des leçons de l’affaire Birmingham Six est que le pouvoir policier illimité conduit à des abus. Si les médias les encouragent plutôt que de leur demander des comptes, et si les politiciens et les tribunaux cherchent à les excuser, ils ne font qu’empirer. La véritable justice pour les victimes d’atrocités et la sécurité du public britannique – comme cela aurait pu être le cas par la condamnation des véritables auteurs de l’attentat à la bombe de Birmingham – sont trahies.

Mullin a dit un jour que quelque chose comme la condamnation injustifiée des Six de Birmingham ne pouvait plus se reproduire, en raison des changements apportés aux règles concernant la collecte de preuves. Il est sans doute vrai que de tels outrages ne pouvaient se dérouler exactement de la même manière. Mais, de différentes manières, ils le peuvent assurément.