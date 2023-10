Si c’est vendredi, cela signifie un autre tour autour de l’Executive Turntable, le recueil complet (ish) de Billboard des promotions, des embauches, des départs et des licenciements – et tout le reste – dans l’industrie de la musique.

POURQUOI COMMENTla société de gestion d’artistes dirigée par Bruce Kalmick, a promu Halie Hampton Mosely au chef de l’exploitation, Eddie Kloesel au vice-président exécutif, et Chris Koegen au directeur général et responsable de la stratégie mondiale. Kloesel est là depuis le début, rejoignant l’équipe fondatrice de WHY&HOW en 2020 en tant que vice-président des tournées et des parrainages. Avant W&H, il était manager chez Triple 8. Hampton Mosely et Koegen ont tous deux rejoint l’agence en octobre 2021 – en tant que vice-présidents des opérations de liste, ainsi que de la stratégie et du marketing des artistes, respectivement. Le dernier emploi de Hampton Mosely était chez Hit Farm, où elle était directrice quotidienne de la Florida Georgia Line. Les publications précédentes de Koegen incluent des passages chez Amazon Music et Big Machine. Tous les trois continueront de rendre compte à Kalmick, qui les qualifie tous de « instrumentaux ».

« Non seulement ils ont contribué à façonner notre stratégie d’entreprise globale et ont assuré le succès de nos artistes, mais chacun d’entre eux se consacre à favoriser le développement professionnel de notre équipe interne afin de permettre un succès continu dans toutes les facettes de notre entreprise », a déclaré Kalmick. «Je suis ravi de les voir assumer ces fonctions alors que nous envisageons la prochaine phase de notre entreprise.»

Attends, il y en a plus ! La société basée à Austin, qui a récemment rejoint la famille Red Light Management, a également élevé Evan Kaufman au poste de vice-président principal de la création, un rôle qui lui permettra de continuer à diriger la stratégie créative à travers la liste – et d’élargir son rôle pour inclure l’idéation et la création de contenu.

Le verger embauché Lanre Masha être son directeur de l’Afrique de l’Ouest alors que le distributeur indépendant envisage de renforcer sa présence de ce côté du continent. Dans son nouveau rôle, Masha assurera le soutien régional aux artistes d’Orchard et aidera à en signer de nouveaux, ainsi qu’à gérer les stratégies de sortie quotidiennes et les questions générales de distribution. Basé à Lagos, il relève du vice-président et chef de la stratégie Prashant Bahadur et travaille en étroite collaboration avec le vice-président du développement du marché pour l’Afrique Ben Oldfield. Masha rejoint The Orchard après avoir travaillé chez Trace Media, où en huit ans il est devenu directeur général pour la musique et la rédaction. Le natif du Nigéria a également travaillé à Chicago dans des postes de marketing et de vente chez Pepsico. « L’Afrique de l’Ouest n’est plus un marché jeune », a déclaré Mash. « Nous sommes à la tête de l’expansion mondiale de la musique de la région, en connectant les artistes avec leurs fans du monde entier. »

Tous dans la famille: Panneau d’affichage parent Penske Média Corporation promu Georges Grobar au président, supervisant les unités opérationnelles et les plans d’affaires de l’entreprise. Le vétéran de PMC depuis 14 ans était auparavant directeur de l’exploitation et relève directement du fondateur et PDG Jay Penske. Avant de rejoindre PMC, Grobar était vice-président senior de Disney Mobile, et avant cela, il a passé 8 ans chez Unisys… et plus tôt ce mois-ci, PMC a annoncé que l’ancien Complexe et cadre de Paramount Céline Perrot-Johnson a rejoint l’entreprise en tant que vice-président exécutif des opérations et des finances. Elle supervise les opérations des marques de mode, de luxe, d’art et d’intérêt féminin de PMC, y compris la « bible de la mode » elle-même : Vêtements pour femmes au quotidien. Elle relève de Grobar et est basée à New York.

Entreprise de services de gestion basée à Nashville théorie a partagé ce vétéran de l’industrie Erik Pettie est leur vice-président et responsable des services et des partenariats avec les artistes. Pettie et son équipe travaillent avec des artistes et leurs équipes pour fournir un soutien de type label, de la soupe aux noix, pendant le cycle d’un projet. Sa carrière de 15 ans a été récemment soulignée par un passage de deux ans en tant que responsable de la stratégie artistique, des partenariats éditoriaux et marketing chez Tunecore, propriété de Believe. Parmi les autres faits saillants de sa carrière, citons des postes de direction marketing chez Cash Money, Republic, Motown et Universal Music Group. Il est basé dans le bureau de mtheory à New York. « Après des années de dévouement à soutenir les artistes et les labels, je suis impatient de continuer à façonner cette division pour aider à redéfinir les normes des campagnes », a déclaré Pettie. « C’est un nouveau chapitre passionnant et je suis prêt à avoir un impact positif ! »

Maman+Pop promu Whitney Dublin au directeur principal du marketing numérique. Au cours de son mandat au sein de l’entreprise, Dublin a mené des campagnes de marketing numérique pour des artistes tels que FKJ, Del Water Gap, Orion Sun et Raffaella. Avant de rejoindre Mom+Pop, Dublin a travaillé comme chef de produit chez Orchard, comme responsable du marketing numérique chez RED et comme coordinateur marketing/stratège des médias sociaux Hip-Hop/R&B chez Sony Legacy. Thaddeus Rudd, copropriétaire de Mom+Pop, a déclaré que « les contributions de Dublin au succès de nos artistes sont remarquables et que son talent était évident pour nous dès le début ». –Jessica Nicholson

Donna Budica et Georges Karalexis officiellement lancé Ten2 Médias, une société de distribution et de marketing de contenu axée sur la musique et la monétisation sur YouTube. Ten2 Media travaille avec ses clients sur des stratégies de contenu, puis distribue, commercialise et monétise ce contenu vidéo sur YouTube. La société travaille avec un nombre croissant de clients, parmi lesquels Warner Music, Brent Faiyaz, French Montana, Diddy et NLE Choppa. « Lorsque nous sommes en mesure de maximiser les revenus de l’artiste, nous contribuons à la sensibilisation et à la croissance du public… car lorsque les artistes réussissent, nous aussi », a déclaré Budica, un vétéran de la CAA qui est COO de la nouvelle société. Karalexis, qui est PDG, a commencé sa carrière musicale en tant que musicien (son groupe pré-YouTube en éteindre pop-punk fougueux à son époque) avant d’entrer dans l’espace de gestion et de fonder des sociétés comme FAUX Entertainment et WAVVE.

ICYMI: Utopia Music a embauché un nouveau PDG après une année difficile… Round Table Management a embauché Steve Ford comme responsable du développement des artistes… Virgin Music Group a remanié son équipe de direction mondiale… Rich Schaefer a été nommé président des tournées mondiales chez AEG Presents… et Millie Millgate est Music Le premier réalisateur australien.

Technologies BandLab, fraîchement sorti d’une « collaboration stratégique » avec UMG pour s’engager de manière responsable dans l’IA, a ajouté un trio de dirigeants à son équipe. Rejoindre BandLab en tant que conseiller principal en IA, innovation et stratégie, c’est Drew Silverstein, ancien PDG d’Ampler Music et vice-président de la musique chez Shutterstock. Plus tôt ce mois-ci, Kévin Breuner a été embauché à la tête du développement et de l’éducation des artistes, et Jessica Strasman en tant que responsable des relations avec l’industrie et des services aux artistes dans les Amériques. Breuner a passé 17 ans chez CD Baby, devenant vice-président de l’engagement et de la formation des artistes, tandis que Strassman rejoint TikTok où elle a collaboré aux partenariats avec des labels.

Société de gestion d’entreprises musicales basée à Nashville Farris, soi-même et Moore a promu Stéphanie Alderman pour s’associer. Bien que la société conserve son nom actuel de FSM, Alderman sera inclus dans toutes les décisions de direction et initiatives de haut niveau. Alderman, pianiste classique de formation et diplômé de l’Université de Belmont, possède plus de 15 ans d’expérience en gestion d’entreprise, en plus de son expérience en gestion d’artistes, en publicité et en production de tournées. « Stephanie Alderman est indéniablement l’une des meilleures chefs d’entreprise de notre secteur », ont déclaré les partenaires fondatrices Kella Farris, Stephanie Self et Catherine Moore dans une déclaration commune. « Sa capacité à communiquer et à écouter ses clients, à créer une stratégie financière, puis à l’exécuter sans effort est vraiment exceptionnelle. Son approche globale, son innovation et son authenticité en font la personne idéale pour notre équipe de direction. –Jn

Agence de marketing numérique Médias de croyance embauché Christian Birch-Jensen en tant que tout premier directeur de la stratégie. Birch-Jensen rejoint l’entreprise centrée sur la génération Z après avoir travaillé sur TikTok, où il faisait partie de l’équipe de stratégie européenne du géant des médias sociaux. Il rapporte au PDG Timothy Collins. Creed a également promu Alex Falck et Sanu Harharan des co-responsables des partenariats musicaux aux co-responsables des partenariats commerciaux – élargissant leur champ d’action pour couvrir la technologie, le cinéma et la télévision. En plus, Camilla Larsson est passé de chef des opérations de divertissement à chef général des opérations. Les clients de Creed comprennent les trois grands labels, ainsi que Spotify et Live Nation.

Cabinet de gestion de projets d’événements live PRG embauché Paige Newman en tant que responsable de compte pour son équipe de développement d’artistes. Si PRG est surtout connue pour ses projets à grande échelle, la société propose désormais de plus en plus ses services – audio, éclairage, rigging, vidéo, etc. – aux artistes en développement. Newman arrive après trois ans chez Image Engineering, un spécialiste des lasers et autres éclairages pour événements en direct.

Distributeur numérique ONErpm exploité Nathalie Vieira pour gérer son nouveau département de synchronisation. Basés à Los Angeles, Vieira et son équipe travaillent à l’obtention de stages pour les clients ONErpm. Ses rôles précédents incluent celui de coordinatrice des licences musicales chez Hit the Ground Running et de directrice musicale créative chez Pusher. Les autres services d’ONErpm comprennent la distribution de musique, le support marketing, l’édition, la comptabilité et les systèmes de paiement mondiaux.

La société mondiale de divertissement de Kevin Hart Battement de coeur embauché Janina Lundy en tant que vice-président et responsable du marketing et de la stratégie de marque, et Adam Pouchalski en tant que vice-président et responsable mondial de Pulse, le studio de divertissement et de conseil en marketing de la société. Puchalsky sera basé à New York, tandis que Lundy opérera depuis Los Angeles. « Le talent exceptionnel de Janina pour servir des publics à forte croissance et créer des marques de divertissement, combiné à l’expertise mondiale en narration d’Adam et à son engagement profond dans les partenariats de marque enrichira notre équipe et apportera une valeur significative à notre équipe et à nos partenaires », a déclaré Thai Randolph, PDG de Hartbeat.

