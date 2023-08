Pourquoi et comment la décarbonisation est devenue une mégatendance

Rama Variankaval, responsable mondial du centre pour la transition carbone de JP Morgan Securities LLC, prend la parole lors de la conférence Aspen Ideas : Climate à Miami Beach, Floride, États-Unis, le jeudi 9 mars 2023. Aspen Ideas : Climate is a solutions- événement ciblé conçu pour que le public puisse interagir et apprendre des leaders du climat dont les idées et les actions sont essentielles pour aborder notre avenir collectif. Bloomberg | Bloomberg | Getty Images

Rama Variankaval est dans sa 20e année à JPMorgan Chase et à la fin de 2020, il a élargi son rôle au sein de la branche de conseil en finance d’entreprise de la banque pour aider à diriger la stratégie de la banque sur la décarbonisation, qui fait référence à la réduction ou à l’élimination des émissions de dioxyde de carbone d’un système ou d’un processus. Il qualifie la décarbonisation de « mégatendance » sur les marchés financiers mondiaux, tout comme la numérisation l’a été au cours des dernières décennies. « À tout moment, il y a certaines mégatendances qui ont un impact sur plus qu’une partie étroite de l’économie », a déclaré Variankaval à CNBC dans une interview vidéo plus tôt en août. Au cours de sa carrière chez JPMorgan, la mission de Variankaval a été d’identifier et d’avoir un point de vue sur ce que sont ces mégatendances, puis de « diriger nos énergies, nos efforts, nos bilans, pour nous aligner sur ces mégatendances ». Il pense que la décarbonation fait la différence parce que les réglementations mondiales visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre toucheront toutes les entreprises dans toutes les régions du monde. « Peu importe que vous soyez un client énergétique, un client de produits de consommation ou un client de détail, il y a quelque chose dans cette mégatendance qui va avoir un impact sur votre modèle commercial, votre entreprise », a déclaré Variankaval à CNBC. JPMorgan cherche à être un gros prêteur dans le secteur. La banque l’a dit vise au cours de la prochaine décennie à financer plus de 2,5 billions de dollars dans des projets qui font avancer les objectifs climatiques et de développement durable.

La mégatendance a commencé vers 2020

Le sujet de l’investissement ESG – environnemental, social et de gouvernance d’entreprise – a commencé à être abordé en 2018 « assez fréquemment », a déclaré Variankaval à CNBC. Cette focalisation sur une stratégie d’investissement incorporant des mesures non financières des responsabilités s’est avérée être un signe avant-coureur de l’accent de plus en plus intense sur le climat. Le changement climatique est un problème depuis bien plus longtemps que la décarbonisation n’est une mégatendance financière mondiale, mais un certain nombre de facteurs ont coïncidé pour faire de la décarbonation un impératif commercial. L’accord de Paris sur le climatadopté par 196 parties lors de la Conférence des Nations Unies sur les changements climatiques à Paris en 2015, a été « un catalyseur assez massif », a déclaré Variankaval. En 2020, les grands propriétaires d’actifs, comme les fonds de pension et les fonds souverains, ont commencé à donner la priorité à la décarbonisation « avec une intensité plus élevée », a noté Variankaval. Alors que les plus grands propriétaires d’actifs ont commencé à donner la priorité à la décarbonation, leur influence s’est répercutée et a influencé le comportement des autres gardiens financiers. Les gestionnaires d’actifs ont commencé à demander aux entreprises dans lesquelles elles investissaient de commencer à concentrer leurs ressources et leurs opérations sur la décarbonisation. Pour les sociétés cotées en bourse, cette pression s’est manifestée sous la forme de votes par procuration sur des questions liées à la décarbonisation. En 2020, JPMorgan a officiellement annoncé son Centre pour la Transition Carboneun groupe chargé de concevoir et de mettre en œuvre la stratégie de la banque en matière de climat et de durabilité en ce qui concerne ses activités en contact avec les clients, et de s’engager également avec ces entreprises à propos de cette stratégie « parce que nous sentions que tout le monde réfléchissait à ces sujets », a déclaré Variankaval à CNBC. .

Le président Joe Biden signe la loi sur la réduction de l’inflation avec (de gauche à droite) le sénateur Joe Manchin, D-WV ; le chef de la majorité au Sénat Chuck Schumer, D-NY ; House Majority Whip James Clyburn, D-SC; le représentant Frank Pallone, D-NJ ; et la représentante Kathy Catsor, D-FL, à la Maison Blanche le 16 août 2022. Drew Anger | Getty Images Actualités | Getty Images

L’administration Biden projet de loi historique sur le climat, la loi sur la réduction de l’inflationsigné en août 2022, a encore établi la mégatendance, accélérant le flux de capitaux vers la décarbonation et les technologies à faible émission de carbone comme le solaire, l’éolien, l’hydrogène vert, le carburant d’aviation durable, la capture du carbone et d’autres domaines. Selon Variankaval, l’IRA a réduit le coût net du capital pour ces entreprises de technologie de décarbonisation de 5 %, car il était moins coûteux pour les entreprises de décarbonation de constituer leur capital ou de financer des transactions. Les transactions qui étaient généralement conclues avec une combinaison de dette et de capitaux propres ont obtenu une troisième source de capital ajoutée au mélange: les crédits d’impôt et les capitaux propres fiscaux associés. L’IRA s’est produit juste au moment où l’économie dans son ensemble ralentissait simultanément alors que les taux d’intérêt montaient pour lutter contre la hausse de l’inflation. Ces taux plus élevés dans l’économie au sens large ont contrecarré certaines des incitations de l’IRA, mais même dans ce contexte, la législation a dynamisé le secteur. Selon le décompte de JPMorgan, plus de 100 milliards de dollars d’investissements ont été annoncés au cours de la dernière année seulement avec un lien direct avec l’IRA, dit Variankaval. En outre, environ 50 milliards de dollars par an sont investis dans les entreprises de technologie climatique via des financements privés et des voies de financement par capital-risque, a déclaré Variankaval. « Nous voyons des quantités massives de formation de capital se produire autour du thème du climat, ou autour du thème de la décarbonisation, et nous voulons absolument être la banque qui est un leader pour aider nos clients à s’y retrouver, qu’ils soient petits ou grands clients », Variankaval a déclaré à CNBC. Alors que l’IRA est spécifique aux États-Unis, les entreprises et les gouvernements réévaluent leurs propres politiques industrielles dans le monde entier pour se concentrer davantage sur la résilience. « Nous sommes allés, je pense, sur une période de 15, 20, 30 ans, où l’efficacité était le principe directeur n°1 de la façon dont vous vous organisez », a déclaré Variankaval à CNBC. La pensée était « trouvons l’endroit le moins cher pour faire chaque partie de notre chaîne d’approvisionnement, et cousons le tout ensemble ». Mais aujourd’hui, la résilience de la chaîne d’approvisionnement d’une entreprise se voit accorder autant de priorité que l’efficacité. Et la durabilité est la clé de voûte de la résilience. En plus d’une focalisation mondiale croissante sur la décarbonisation, la pandémie de Covid-19 a mis en lumière l’importance des chaînes d’approvisionnement, leur vulnérabilité et l’importance de se concentrer sur la résilience dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement. « Tous ces éléments se réunissent de manière à, je pense, être peut-être le plus grand changement dans la façon dont les capitaux circulent que j’ai au moins vu de ma vie », a déclaré Variankaval à CNBC.

Il est trop tôt pour choisir les gagnants et les perdants