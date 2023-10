Pourquoi et comment désactiver temporairement votre VPN

Un réseau privé virtuel, ou VPN, est un outil de confidentialité qui peut vous aider à vous protéger, vous et vos informations en ligne, en cryptant vos données et en masquant votre adresse IP. Cela peut ressembler à quelque chose que vous voudriez laisser activé tout le temps, mais vous devrez parfois désactiver votre VPN.

Si vous souhaitez protéger une partie de votre trafic Internet avec votre VPN mais pas la totalité, vous pouvez essayer tunnelage fractionné. Cependant, si le split tunneling n’est pas viable, ou si vous êtes frustré par le processus de split tunneling, vous devrez peut-être simplement désactiver complètement votre VPN pendant un certain temps.

Voici pourquoi vous devrez peut-être désactiver votre VPN et comment le faire.

Quelques raisons pour lesquelles vous pourriez désactiver votre VPN

Il existe de nombreuses situations dans lesquelles vous souhaiterez peut-être suspendre votre VPN. La plupart sont dus au fait que les sites bloquent activement les VPN ou ont des politiques contre eux. La désactivation de votre VPN peut également aider à diagnostiquer certains problèmes de réseau. Et si vous voyagez dans un pays où l’utilisation du VPN est illégale ou réglementée, désactiver votre VPN pourrait vous éviter des ennuis.

Banques

Vous pourriez rencontrer un tel blocage lorsque vous vous connectez à votre banque ou à une autre institution financière en ligne. Certaines banques peuvent bloquer le trafic en provenance d’autres pays, donc désactiver votre VPN vous permettra d’accéder à votre institution. Et n’oubliez pas d’être sur un réseau sécurisé lorsque vous accédez à vos informations financières – donc pas d’opérations bancaires dans les points d’accès Wi-Fi publics comme Starbucks ou McDonald’s.

Travail ou école

Certaines écoles ont des politiques interdisant l’utilisation des VPN. Getty Images

La désactivation de votre VPN peut également être requise par votre lieu de travail ou votre école. Certaines de ces institutions ont des règles ou des politiques interdisant l’utilisation des VPN, et il est préférable de suivre ces directives afin de ne pas avoir d’ennuis.

Services de diffusion en continu

Vous pouvez également désactiver votre VPN car un site ou un service pourrait bloquer votre accès parce que vous utilisez un VPN. Certains sites de streaming, comme Netflix et Hulu, ayez des politiques contre l’utilisation du VPN. Pour respecter ces politiques, vous devez désactiver votre VPN au cas où, afin de ne pas être puni par le service. Et si vous souhaitez accélérer votre connexion Internet pour diffuser des vidéos de haute qualité, vous devez également déconnecter votre VPN.

Dépannage

Si vous rencontrez des problèmes de réseau, vous déconnecter de votre VPN peut également vous aider à identifier le problème avec votre accès Internet. Vous pouvez rencontrer des problèmes de réseau occasionnels lorsque vous utilisez un VPN – vous vous dirigez vers une autre région, parfois à l’autre bout du monde, après tout – donc désactiver votre VPN pourrait aider à résoudre votre problème.

En voyageant

Et vous devrez peut-être également désactiver votre VPN si vous voyagez dans une région où l’utilisation du VPN est illégale ou pourrait entraîner des répercussions juridiques. Selon Surfrequin, les VPN ne sont pas illégaux en Chine, par exemple, mais il existe des règles en vigueur concernant la manière dont les VPN sont utilisés. Si vous ne voulez pas avoir d’ennuis, vous devez désactiver votre VPN lorsque vous voyagez, juste au cas où.

Comment désactiver votre VPN

Désactiver votre VPN est simple. Dans certaines applications et programmes, ouvrez votre application ou programme VPN et vous devriez voir un bouton qui vous permet de savoir que vous êtes Connecté à votre VPN. Appuyez ou cliquez sur ce bouton et il devrait maintenant lire Débranché.

ExpressVPN est un service qui facilite la connexion et la déconnexion de votre VPN. Captures d’écran d’Attila Tomaschek/CNET

Dans d’autres applications et programmes, vous verrez peut-être un bouton indiquant Déconnecter. Si vous cliquez ou appuyez sur ce bouton, vous serez déconnecté du VPN.

Dans certaines applications VPN, comme NordVPN et Surfrequin, vous avez également la possibilité de suspendre votre connexion VPN pendant une durée définie, par exemple cinq ou 30 minutes. De cette façon, vous n’oubliez pas de réactiver votre VPN si vous faites face à un problème de connectivité réseau.

Et pour rappel, nous vous conseillons de lire les conditions d’utilisation d’un site ou d’un service avant d’utiliser un VPN. Il est également important de se rappeler que les activités illégales restent illégales, même si vous masquez votre emplacement avec un VPN.

