Pourquoi Ester Manas craint que le rêve de la taille inclusive soit terminé

Au deuxième jour de la Fashion Week de Paris, un éléphant gonflable géant a accueilli les invités du défilé Ester Manas au Palais de Tokyo. La marque (la seule du calendrier officiel dédiée exclusivement à la création de collections inclusives pour toutes les tailles) a présenté une gamme variée de corps dans une collection mettant en vedette du tulle finement travaillé, de la lingerie apparente et du cuir poncé et gaufré.

Depuis son lancement en 2019 par le duo de designers Ester Manas et Balthazar Delepierre, la maison est saluée pour son utilisation de techniques de couture ajustables. Des méthodes telles que les fronces et les cordons de serrage éliminent le besoin de tailles classiques et permettent à Ester Manas de s’adapter aux tailles XS à 3XL.

La marque a remporté le prestigieux prix de la mode française, le prix ANDAM en 2023, et est devenue la favorite des artistes SZA, Jorja Smith, Kali Uchis et Beth Ditto, tout en représentant une étape bien nécessaire loin des idéaux ultra-minces dominants de la scène de la mode parisienne.

Mais l’éléphant dans la pièce mentionné ci-dessus (qui était également le titre du défilé de la maison et un autocollant apposé sur les hauts) signale un problème plus vaste en jeu, un problème qui a été mis en évidence par le duo de designers en coulisses qui affirment qu’au cours des derniers mois, l’intérêt pour l’inclusion des tailles a diminué et que les messages positifs ont diminué. « En tant que personne de grande taille », a déclaré Manas, « je remarque que la « bienveillance » (bienveillance) a changé… Cette grossophobie quotidienne est revenue. »

C’est un sentiment qui est devenu plus évident, disent les deux hommes, dans les jours précédant le défilé, alors qu’ils mettaient la touche finale à leur collection.

« Cette saison, nous n’avons eu que très peu de choix de casting pour les mannequins (toutes tailles confondues) simplement parce que les mannequins étrangers ne viennent pas (à Paris) pour les castings », a déclaré Manas. « Nous sommes (désormais, l’une des) seules marques à leur donner du travail. »

Le duo de designers a également déclaré que les responsables de la réservation des mannequins leur avaient demandé « combien de mannequins normaux » ils avaient engagés pour le défilé, c’est-à-dire combien avaient un IMC inférieur. « La question de ce que nous appelons la « norme » ou la « normalité » est ce qui doit être remis en question, alors que la maigreur est quelque chose qui s’apprend dès le plus jeune âge en France », ont déclaré les deux designers. « (Boire de l’eau) pour se rassasier, fumer des cigarettes pour couper l’appétit, couper le dessert… C’est un comportement constant et normalisé. »

Dans les coulisses après le défilé de la collection, les créateurs (qui avaient inclus une image comique d’un t-shirt avec le logo « Ozempics » sur leur mood board) ont confié à CNN leur choc de voir tant de célébrités qui prétendaient être à l’aise avec leur image perdre soudainement du poids au cours de l’année écoulée. C’est un look que la marque appelle « être Ozempicked ».

Les médicaments contre le diabète tels que Ozempic et Wegovy (également connus sous le nom de médicaments GLP-1) ont gagné en popularité au cours des deux dernières années en raison de leur capacité à aider l’utilisateur à perdre du poids, à tel point que la société bancaire d’investissement Goldman Sachs a prévu que les médicaments pourraient être utilisé par jusqu’à 70 millions de consommateurs dans le monde entier d’ici 2028.

Les répercussions d’une telle adoption généralisée sur l’industrie de la mode et de la beauté (sans parler de la société dans son ensemble) sont évidentes et, si l’expérience d’Ester Manas est représentative, se font déjà sentir.

Comme l’a rapporté CNN l’année dernière, en 2023, le moteur de recherche de mode Tagwalk a constaté que le nombre de mannequins de taille moyenne et grande apparaissant aux défilés automne-hiver 2023 a chuté de 24 % par rapport à la saison printemps-été. De même, un rapport sur l’inclusivité des tailles de 2023 réalisé par Vogue Business ont constaté que 95,6 % de tous les looks présentés pour l’automne-hiver 2023 étaient dans une taille US 0-4.

Ester Manas elle-même dit avoir de plus en plus de difficultés à vendre sur le marché de gros et se tourne désormais de plus en plus vers la vente directe et un modèle « See Now, Buy Now » selon lequel les pièces sont disponibles en précommande dès qu’elles ont défilé.

« Il est très clair que cette « tendance » (qui consiste à être à l’aise avec sa taille et à accepter socialement l’inclusion des tailles) a reculé », a déclaré Delepierre. Les deux hommes citent également les questions des journalistes de mode en coulisses qui se demandaient comment la marque allait évoluer maintenant que « la tendance des grandes tailles » était en déclin.

« Ce n’est pas que la mode est devenue inclusive, mais que l’inclusivité était dans la mode », explique Giulietta Canzani Mora, attachée de presse et animatrice de télévision proche de la marque. « On avait l’impression que l’industrie voulait faire une différence dans le monde, mais ce n’est apparemment pas le cas. Les gens voulaient juste être assimilés à ce qui est cool, ce qui (l’inclusion des tailles) l’a été pendant un certain temps, et non pas parce que c’est pour le bien commun. »

L’équipe d’Ester Manas se préoccupe également de maintenir la visibilité d’une « génération de femmes (mannequins, membres de notre communauté, activistes impliquées dans la marque) qui ont été amenées à la table des négociations grâce à un changement (culturel) apparent (vers une plus grande inclusion). Où iront-elles maintenant ? »

Guillaume Boulez, styliste qui a habillé des mannequins, des danseuses et d’anciens sportifs pour Ester Manas, a la foi. « Au-delà de la dimension de taille, (les vêtements Ester Manas) sont des pièces fortes qui se suffisent à elles-mêmes et qui permettent à chacune de se sentir sexy », explique-t-il. C’est ce que la marque s’est fixée comme objectif, pour les femmes de toutes tailles. « Les femmes que nous habillons sont intelligentes, mènent de belles carrières et s’habillent comme elles le souhaitent », explique Delepierre. « Nous espérons leur apporter confiance et le choix d’être visibles, libres. »