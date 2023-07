Pourquoi est-il si difficile d’embarquer dans un avion ?

« Now Boarding » est un vidéocast sur les voyages en avion et le business du vol. La journaliste de CNBC Airlines Leslie Josephs et la productrice principale de CNBC Erin Black se penchent sur des sujets tels que les turbulences, le statut des compagnies aériennes, l’embarquement, les gros porteurs et tout ce qui concerne l’aviation. Regardez cet épisode et d’autres sur la chaîne YouTube de CNBC.

Dans cet épisode de « Now Boarding », CNBC explique pourquoi l’embarquement en avion peut être si compliqué et ce que font les compagnies aériennes pour le rendre plus rapide.