Pourquoi est-il si difficile de trouver un médecin de premier recours ?

L’épuisement professionnel pousse les médecins à quitter la profession.



Lisant le livre Les histoires de docteur par William Carlos Williams a gravé dans mon esprit les façons dont un médecin de soins primaires (PCP) peut transformer la vie des patients avec un mélange nuancé d’écoute attentive, de connexion émotionnelle et de compétence médicale. Ce livre m’a donné envie de devenir PCP.

Selon un rapport 2021 par l’Académie nationale des sciences, de l’ingénierie et de la médecine, une offre accrue de PCP est associée à une meilleure santé de la population et à des résultats plus équitables. Avec le système de santé effiloché de notre pays, il est essentiel d’avoir un PCP qui vous connaît, car il est presque impossible d’accéder à tout type de soins médicaux cohérents sans la coordination d’un PCP.

La question la plus courante que l’on me pose en tant que médecin – par des amis, des connaissances, des proches, des familles de patients, des collègues – est “Pouvez-vous m’aider à trouver un PCP?” Je ne peux pas. Aucun de nous ne le peut. Pourquoi est-il si difficile de trouver un PCP de nos jours ?

Démographie défavorable et PCP quittant la profession

Alors que la pandémie de COVID a certainement poussé un grand sous-ensemble de PCP déjà épuisés au bord de la semi-retraite ou de la retraite complète, ou dans des emplois moins stressants, la crise actuelle des soins primaires couve depuis bien plus longtemps. Les États-Unis devraient faire face une pénurie de médecins de premier recours allant de 21 000 à 55 000 d’ici 2033.

Les patients et les médecins vieillissent. À mesure que les patients vieillissent, ils ont tendance à avoir besoin de plus de soins de la part de leur médecin traitant pour faire face à la prolifération des problèmes médicaux et des médicaments qui accompagnent inévitablement le vieillissement. Dans le même temps, le Association des facultés de médecine américaines rapporte que plus de 40 % des médecins actifs aux États-Unis auront 65 ans ou plus au cours de la prochaine décennie. La Association médicale américaine note que 29 % des médecins prennent leur retraite entre 60 et 65 ans et 12 % avant 60 ans.

Ces chiffres ont des implications décourageantes pour l’offre future de médecins chevronnés. Plus loin, un cinquième des médecins disent ils quitteront probablement leur pratique actuelle dans les deux prochaines années, et un tiers des médecins ont l’intention de réduire leurs heures de travail dans les 12 prochains mois.

Les PCP ont un épuisement professionnel plus élevé et un salaire inférieur à celui de nombreuses spécialités

Les soins primaires sont plus durement touchés que la plupart des spécialités, en raison de salaires plus bas, de taux d’épuisement professionnel plus élevés et d’un sentiment croissant que leur travail est généralement impossible et ingrat sur tous les fronts. Selon un sondage auprès des médecins de 2019, les scores d’épuisement professionnel chez les PCP atteignaient 79 %. De nombreux hôpitaux sont heureux de remplacer les PCP par des IP et des AM encore moins bien rémunérés, qui font du bon travail avec les soins de routine mais ne sont pas formés aux subtilités et aux complexités, qui entrent en jeu si vous développez une condition médicale difficile ou rare, ou si vous avez plusieurs comorbidités médicales.

Multiples causes d’insatisfaction face aux soins primaires

De nombreux médecins généralistes sont confrontés à l’exigence de leurs hôpitaux de voir un plus grand nombre de patients, qui deviennent de plus en plus malades et dont les soins se compliquent chaque année, face à d’importantes réductions de salaires et d’avantages sociaux et avec diminution du soutien administratif et clinique. Les PCP ont plus à faire à chaque visite, à mesure que de nouvelles exigences et de nouveaux traitements apparaissent, mais aucun des travaux visant à la santé préventive ne semble disparaître, comme la gestion de la pression artérielle et du cholestérol, ainsi que la discussion et la fourniture de demandes de rendez-vous hospitaliers pour les examens de santé. comme les mammographies et les coloscopies.

De plus, lorsque les patients peuvent enfin entrer pour nous voir en personne, ils ont beaucoup plus de problèmes et de préoccupations non résolus car ils ne nous ont souvent pas vus depuis un an ou deux. Cela crée un cercle vicieux de rétroaction, les PCP ayant des problèmes toujours croissants à résoudre sous la pression du temps et les patients ayant des symptômes et des besoins médicaux de plus en plus insatisfaits.

Le temps consacré aux dossiers médicaux électroniques a un impact supplémentaire sur l’épuisement professionnel

On estime que pour chaque heure qu’un PCP passe avec un patient, jusqu’à deux heures de travail sont générés, ce qui comprend la rédaction de notes récapitulatives et de plans de traitement dans le dossier médical électronique (DME) du patient et la communication des résultats des tests ou d’autres informations importantes aux patients et à leurs soignants. De nombreux PCP que je connais rentrent chez eux à la fin de journées extrêmement stressantes, passent une heure ou deux avec leur famille, puis veillent tard pour terminer toute la documentation informatisée générée par leur journée à la clinique. Beaucoup ont également un deuxième emploi ou des concerts parallèles pour rembourser leurs dettes à l’école de médecine.

Ce que nous gérons dans les cliniques d’aujourd’hui est de plus en plus compliqué et hors de notre contrôle. Alors que tout notre système de santé est en difficulté, il est plus difficile d’amener les patients aux urgences, à l’hôpital et de consulter des médecins spécialistes. Les PCP doivent gérer beaucoup de choses en l’absence du soutien auquel nous sommes habituellement habitués.

Nous gérons également des besoins plus importants en matière de santé mentale et traitons le gros des problèmes de nos patients, tels que le manque de logement et d’emploi, les médicaments inabordables et les problèmes financiers généralisés. Le fait que nous soyons incapables de soigner nos patients presque aussi bien que nous le pouvions auparavant est considéré comme un “préjudice moral” ce beaucoup d’entre nous souffrent. Et il y a des recherches qui montrent que lorsque votre médecin se débat comme ça, la qualité de vos soins de santé peut en souffrir.

Que peuvent faire les patients pour trouver un PCP ?

Si votre PCP actuel quitte ou prend sa retraite, demandez au cabinet de vous affecter à quelqu’un de nouveau. En théorie, les pratiques ne sont pas censées laisser les patients bloqués et abandonnés, même si, comme dans de nombreux endroits, elles n’ont pas vraiment suffisamment de médecins expérimentés pour prendre en charge les patients de manière adéquate. Si cela ne fonctionne pas, ou si vous pensez que votre nouveau médecin ne vous convient pas, vous pouvez appeler votre assurance maladie et voir quels médecins acceptent de nouveaux patients en soins primaires.

S’il vous arrive d’avoir un ami qui est médecin ou infirmier, il peut peut-être vous défendre en demandant à un collègue de vous accepter dans son cabinet. Notre système ne devrait pas fonctionner de cette façon, mais c’est souvent le cas. La plupart des cabinets ont des listes d’attente, donc si vous n’avez pas de PCP, inscrivez-vous, car mieux vaut tard que jamais.

Qu’est-ce qui pourrait inverser la crise des soins primaires?

Nous devons former et soutenir financièrement plus de PCP en encourageant les stagiaires à se diriger vers les soins primaires et éliminer l’écart salarial entre les PCP et les spécialistes. Nous devons soutenir ces médecins qui essaient actuellement de se démarquer en tant que médecins de soins primaires, afin qu’ils ne réduisent pas leurs heures ou ne démissionnent pas. Ces médecins ont un besoin urgent de soutien émotionnel, financier, logistique et psychologique.

Enfin, nous devons cultiver chez les nouveaux médecins la magie des soins primaires, énoncée avec tant d’éloquence par William Carlos Williams, afin que les gens puissent, en fait, accéder aux soins qui leur permettront de vivre et de profiter de la vie longue et saine qu’ils méritent. .