Pourquoi est-il si difficile de trouver des toilettes publiques aux États-Unis ?

« The 360 ​​» vous montre diverses perspectives sur les principaux sujets d’actualité et les débats de la journée.

Le problème de trouver des toilettes publiques est particulièrement aigu aux États-Unis (Getty Images) (Getty Images/Westend61)

Ce qui se passe

Nous y avons tous été. Vous devez aller aux toilettes, ou peut-être que votre enfant le fera. Vous essayez une entreprise après l’autre. Finalement, vous finissez par acheter un cornet de glace dans une station-service sale pour qu’ils vous donnent le code d’accès.

La panique autour des toilettes publiques est une expérience humaine universelle, mais c’est un problème auquel les Américains sont confrontés beaucoup plus souvent que les habitants d’autres pays.

Selon le Index des toilettes publiques, il y a environ huit toilettes publiques pour 100 000 Américains. C’est moins de la moitié de ce qu’il y a au Canada et un septième du taux en Islande. Les toilettes sont encore plus difficile à trouver dans de nombreuses grandes villes américaines.

L’accès aux toilettes ne se résume pas à fournir un endroit pratique pour faire pipi. C’est aussi un problème de santé publique, en particulier dans les endroits où se trouvent d’importantes populations de sans-abri. San Diego a fait face à deux épidémies mortelles d’hépatite A qui ont été au moins partiellement attribués au manque de salles de bains propres. Il existe également potentiellement de graves conséquences pénales pour toute personne obligée de faire ses besoins dans l’espace public.

Les États-Unis n’ont pas toujours été aussi dépourvus de toilettes publiques. En 1970, on estimait qu’il y avait 50 000 toilettes publiques à travers le pays que n’importe qui peut utiliser pour une somme modique. Mais les toilettes à pièces essentiellement disparu au cours de la prochaine décennie en réponse à une campagne opposée à l’idée selon laquelle chacun devrait payer pour satisfaire ses besoins corporels. Le problème, dans de nombreux cas, est que rien n’est venu les remplacer.

Pourquoi il y a un débat

Au niveau le plus élémentaire, le manque de toilettes publiques est le résultat du fait que les villes n’en font pas une priorité.

L’un des plus gros obstacles est le coût. Comme c’est le cas pour de nombreux projets d’infrastructures, la construction de salles de bains coûte beaucoup plus cher aux États-Unis que dans d’autres pays. Et il y a des frais de conciergerie permanents pour garantir que les installations sont approvisionnées et hygiéniques. Certaines villes ont également du mal à trouver des emplacements pour les installer, souvent à partir d’une combinaison de codes de construction locaux restrictifs et l’opposition des résidents voisins craignaient que les installations ne deviennent sales ou dysfonctionnelles ou n’entraînent des activités indésirables dans la région.

De nombreux experts affirment que les racines du problème sont bien plus profondes et résultent en réalité de la manière dont la société américaine a externalisé ses services essentiels au secteur privé (peut-être votre Starbucks ou McDonald’s local).

Et après

Un nombre de Américain villes, grand et petitont récemment lancé des initiatives pour installer davantage de toilettes dans leurs espaces publics. crême Philadelphia appelle ses nouvelles toilettes les « Philly Phlush ». Il reste cependant à voir si ces nouveaux projets pourront surmonter les défis qui ont provoqué de nombreux projets précédents. rester inachevé.

Points de vue

Les Américains ont perdu confiance dans le bien public de manière plus générale

« Le manque de toilettes publiques aux États-Unis n’est pas seulement un inconvénient. C’est le signe de l’échec de l’Amérique à investir dans les nécessités communautaires pour le bien collectif.» —Katrina vanden Heuvel, la nation

C’était une énorme erreur de supprimer les toilettes payantes

« Il peut sembler cruel d’obliger les gens à donner de l’argent pour quelque chose que notre corps nous oblige à faire plusieurs fois par jour. Mais nous n’attendons pas des agriculteurs ou des supermarchés qu’ils nous fournissent de la nourriture gratuitement. Si nous le faisions, nous grignoterions bientôt de l’herbe et des écorces d’arbres. Le contrôle des prix maintient invariablement l’offre en dessous de la demande, et imposer un prix maximum de zéro fait cela à la pelle. — Steve Chapman, Chicago Tribune

Les collectivités locales ont sous-traité leurs tâches à des entreprises privées

« L’urgence (et je dis bien urgence) d’installer des installations publiques appropriées dans chaque parc, ou à chaque cinquième coin de rue, comme le devrait une ville moderne, a été repoussé à maintes reprises de l’ordre du jour pour la simple raison que nous avons laissé Starbucks et ses proches s’en inquiètent. — Christophe Bonanos, Revue new-yorkaise

La criminalité et le vagabondage rendent de nombreuses toilettes publiques inutilisables pour la plupart des gens.

« Le véritable problème que pose aujourd’hui l’ajout de toilettes publiques dans les centres urbains n’est pas un manque de financement, mais plutôt une classe de dirigeants civiques qui n’est pas disposée à s’attaquer aux activités manifestement antisociales et souvent criminelles. Si chaque ville s’y attaquait, il ne faudrait pas beaucoup d’argent pour commencer à apporter des améliorations majeures au domaine public, dans des domaines tels que les toilettes publiques. —Aaron M. Renn, Gouvernant

C’est beaucoup trop cher de construire quelque chose d’aussi simple aux États-Unis

« Ce n’est pas une mauvaise idée à première vue. C’est bien d’avoir des toilettes disponibles lorsque vous êtes dans le parc, surtout lorsque vous y êtes avec vos enfants. Tous les parents savent de quoi je parle. Mais ensuite, vous réalisez que chacune des toilettes pourrait finir par coûter aux contribuables de la ville (c’est-à-dire vous et moi) 1 million de dollars. —Tom Wrobleski, Avancement de Staten Island

Les toilettes publiques seraient propres et sûres si nous donnions aux personnes vulnérables d’autres endroits où aller

« Une façon de lutter contre le problème de la consommation de drogues et du vandalisme dans les toilettes publiques est de disposer d’une infrastructure bien plus grande que celle dont nous disposons actuellement pour aider les personnes sans abri, ainsi que de sites d’injection sécurisés. … Afin de récupérer des toilettes publiques, nous devons être prêts à créer plus d’espace pour ceux qui souffrent.» — Quinn O’Callaghan, Enquêteur de Philadelphie

De nombreux Américains ne considèrent pas l’accès aux toilettes comme un droit humain fondamental

« Tout comme la nourriture, l’eau et un abri, l’accès à des installations sanitaires sûres est un droit humain fondamental. Même si les entreprises privées peuvent certainement choisir de fournir un accès public aux toilettes, il est de la responsabilité du gouvernement de garantir l’assainissement pour tous. Et il est temps que nous demandions des comptes à nos dirigeants politiques.» — Catarina de Albuquerque, Los Angeles Times

Les États-Unis ont abandonné leur devoir de subvenir aux besoins des plus vulnérables

« Si vous n’avez pas de toilettes publiques, vous dites : « Nous ne nous soucions pas de ceux qui n’ont pas d’argent », ce qui, je pense, résume bien l’évolution de la politique américaine depuis 1980. » — Peter Baldwin, professeur d’histoire à l’Université du Connecticut, à Bloomberg