L’histoire des Oscars a été faite, encore une fois. Pour la deuxième fois seulement, deux femmes noires – Viola Davis («Ma Rainey’s Black Bottom») et Andra Day («The United States vs. Billie Holiday») – sont nominées pour la meilleure actrice la même année. Ce dernier s’est produit en 1973 lorsque Cicely Tyson («Sounder») et Diana Ross («Lady Sings the Blues») étaient en lice pour l’Oscar, pour perdre face à Liza Minnelli pour son rôle principal dans «Cabaret». Bien que nous ne sachions pas qui remportera la statue d’or dimanche, il est indéniable que Davis et Day ont donné deux des performances les plus fascinantes de l’année.

Bien qu’il ait fallu près de 50 ans pour que l’histoire des Oscars se répète, j’espère que ces nominations indiquent un changement plus substantiel à Hollywood, une augmentation du nombre de rôles multidimensionnels offerts aux actrices noires ainsi qu’une plus grande reconnaissance de leurs performances exceptionnelles. par l’académie. Mais mon optimisme est également tempéré. Même si Hollywood change, la façon dont il raconte l’histoire de la musicalité des femmes noires est toujours à la traîne. Car alors que Davis et Day méritent d’être félicités pour leur travail exemplaire, leurs films insistent sur le traumatisme et diminuent le génie artistique des icônes qu’ils incarnent, Ma Rainey et Billie Holiday.

À certains égards, c’est un problème de genre. Beaucoup trop de films sur la musique relèguent les processus réels de création musicale – composition et arrangements de chansons, sessions en studio et répétitions de groupes, une expérimentation des sons et un perfectionnement de l’artisanat – à l’arrière-plan, préférant se concentrer sur les luttes psychologiques et sociales que les artistes visage.