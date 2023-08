Pourquoi est-il si difficile de créer de nouveaux types d’analgésiques ?

Le trouble lié à l’usage d’opioïdes est une maladie particulièrement difficile à traiter. Mais nous avons des médicaments sûrs et efficaces. Ces médicaments aident à freiner les symptômes de sevrage, à réduire la consommation d’opioïdes illégaux et à aider les personnes à poursuivre leur traitement. Ils réduisent également le risque de décès par surdose. Une étude publiée lundi montre cependant que seule une personne sur cinq souffrant d’un trouble lié à l’usage d’opioïdes reçoit ces médicaments.

De toute évidence, nous devons faire mieux. Cela signifie améliorer le traitement, mais cela signifie aussi trouver des méthodes alternatives pour contrôler la douleur, une tâche qui s’est avérée extrêmement difficile. Une étude publiée la semaine dernière suggère que la biotech vertex basée à Boston pourrait faire des progrès avec son composé VX-548, une pilule qui vise à soulager la douleur à la suite d’une intervention chirurgicale. La dose la plus élevée du composé offrait un plus grand soulagement de la douleur qu’un placebo après l’ablation d’un oignon ou une abdominoplastie. C’est une bonne nouvelle dans un espace qui a eu plus que sa juste part de revers.

Traiter la douleur est compliqué parce que la douleur elle-même est compliquée. Les médecins classent la douleur en fonction de sa durée (aiguë ou chronique) et de son apparition. Certaines douleurs commencent par des lésions corporelles : une coupure, une brûlure, un bras cassé, une tumeur. Les nerfs sensoriels (neurones) de notre corps détectent les dommages et envoient des signaux de douleur au cerveau. Certaines douleurs, telles que les picotements et les brûlures qui accompagnent les lésions nerveuses diabétiques, commencent par une lésion des neurones eux-mêmes.

Les opioïdes – héroïne, morphine, fentanyl et tout le reste – agissent en masquant la douleur. Ils se lient aux récepteurs du cerveau et de la moelle épinière, déclenchant une série de réactions qui aident à bloquer les signaux de douleur. Les opioïdes sur ordonnance sont extrêmement efficaces pour soulager la douleur dans certaines situations. Mais ils ne bloquent pas seulement la douleur. L’activation des récepteurs opioïdes provoque également une poussée de dopamine, ce qui nous fait nous sentir bien, voire euphorique. La sensation ne dure pas. Et plus une personne en prend, plus il en faut pour obtenir le même rush. C’est pourquoi ces drogues sont mûres pour l’abus.

Les analgésiques non opioïdes existent déjà, bien sûr, comme l’ibuprofène, l’aspirine, l’acétaminophène et le naproxène sodique. Vous connaissez probablement bon nombre d’entre eux, car ils sont disponibles en vente libre. Ils ne déclenchent pas de libération de dopamine et ne créent pas de dépendance comme les opioïdes, mais ces médicaments présentent de sérieux inconvénients : ulcères, saignements, problèmes cardiaques, etc. La plupart (à l’exception de l’acétaminophène) appartiennent à une classe appelée anti-inflammatoires non stéroïdiens, ou AINS en abrégé. Comme leur nom l’indique, ils ciblent l’inflammation dans le corps, bloquant la production de produits chimiques qui nous font ressentir de la douleur. Mais ils ne fonctionnent pas pour la douleur de nombreux autres types.

L’effort de développement de nouvelles classes de médicaments contre la douleur s’est heurté à de nombreux obstacles. L’année dernière, Regenron a mis fin au développement d’un composé pour traiter l’arthrose et les maux de dos chroniques. une thérapie expérimentale contre la douleur de la biotechnologie Aptinyx basée dans l’Illinois a échoué dans un essai pour aider les personnes atteintes de fibromyalgie ; et la société californienne Acadia a rapporté que son composé n’était pas plus efficace qu’un placebo chez les personnes ayant subi une chirurgie d’ablation des oignons*. En 2021, Eli Lilly et Pfizer ont stoppé le développement du tanezumab, un anticorps monoclonal pour traiter la douleur chez les personnes souffrant d’arthrose. La raison pour laquelle chacun de ces échecs s’est produit n’est pas tout à fait claire, ce qui rend difficile de trouver la meilleure voie à suivre.

Le nouveau composé de Vertex fait partie d’une classe de médicaments qui ciblent les canaux sodiques sur les nerfs sensibles à la douleur eux-mêmes. Stephen Waxman, un neurologue de Yale qui étudie la douleur, les décrit comme de « minuscules batteries moléculaires » qui entraînent la production d’influx nerveux. Certains inhibiteurs des canaux sodiques existent déjà, l’agent anesthésiant lidocaïne, par exemple. Mais parce qu’ils bloquent tous les canaux sodiques, même ceux qui sont cruciaux sur les cellules cardiaques et dans le cerveau, ils ne sont souvent administrés que comme anesthésiques locaux.

Le VX-548 cible un canal spécifique appelé Nav1.8 qui se trouve uniquement sur les neurones sensibles à la douleur. Cela signifie qu’il peut agir largement sur ces neurones dans tout le corps sans bloquer la fonction du cœur ou du cerveau. Parce qu’il n’active pas les récepteurs opioïdes, il ne déclenche pas non plus de libération de dopamine, ce qui soulage la douleur sans accompagnement.