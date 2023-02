Pourquoi est-il si difficile d’aider les victimes du tremblement de terre en Syrie ?

Commentez cette histoire Commentaire

BEYROUTH – Le tremblement de terre qui a frappé la Turquie et la Syrie lundi a mis au premier plan un problème avec lequel la Syrie se bat depuis des années : l’accès à l’aide étrangère. L’aide à la Syrie est profondément compliquée par sa guerre civile de 2011 qui a laissé le pays divisé en trois parties environ, les zones contrôlées par le gouvernement, une partie contrôlée par les forces kurdes soutenues par les États-Unis et une poche tenue par l’opposition dans le nord-ouest où près de les deux tiers de ses 4,5 millions d’habitants ont été déplacés d’ailleurs et une crise humanitaire était déjà en cours avant le séisme.

C’est dans la province déjà appauvrie d’Idlib, à la frontière avec la Turquie, que le gouvernement syrien a envoyé les combattants et les civils des zones qu’il a reconquises jusqu’à ce que la terre soit gonflée par les déplacés. En plus des bombardements réguliers par les forces gouvernementales, la maladie ravageait déjà la région.

« J’ai vu la mort » : les secouristes de la Syrie tenue par les rebelles demandent de l’aide après le séisme



Zones de contrôle en juillet-septembre 2022 SAMUEL GRANADOS / LE POSTE DE WASHINGTON Zones de contrôle en juillet-septembre 2022 SAMUEL GRANADOS / LE POSTE DE WASHINGTON Zones de contrôle en juillet-septembre 2022 SAMUEL GRANADOS / LE POSTE DE WASHINGTON

Ce coin de terre dépend fortement de l’aide – même avant le tremblement de terre, 4,1 millions de personnes avaient besoin d’aide humanitaire, selon les Nations Unies. Cette assistance est entravée par les restrictions imposées par le gouvernement syrien, qui interdit également à certaines organisations internationales d’accéder à la zone. L’aide doit également être approuvée par le gouvernement turc, car elle ne parvient à la poche tenue par les rebelles que par le passage de Bab al-Hawa à la frontière turque.

“Mais la Turquie est maintenant complètement dépassée par le traitement et l’aide de son propre peuple que nous ne pouvons raisonnablement pas espérer donner la priorité à la facilitation de l’aide aux Syriens”, a déclaré Mark Lowcock, ancien chef des affaires humanitaires des Nations Unies.

La livraison de l’aide à l’enclave dépendait d’un vote semestriel du Conseil de sécurité de l’ONU, mais en 2020, la Russie a forcé la fermeture de tous les points de passage frontaliers à l’exception de Bab al-Hawa, décrivant l’aide comme une violation de la souveraineté de son allié, le gouvernement syrien.

Les craintes grandissent tous les six mois que la Russie oppose son veto à la traversée finale, ce que les Nations Unies considèrent comme la seule voie viable pour fournir une aide vitale, notamment de la nourriture, de l’eau, des abris et une assistance médicale.

Comment aider les personnes touchées par le tremblement de terre en Turquie et en Syrie

Aujourd’hui, avec le tremblement de terre, les routes menant à Bab al-Hawa sont gravement endommagées et la réponse transfrontalière a été interrompue, selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU, citant des sources locales. La route reliant la ville de Gaziantep au point de passage se trouve dans l’une des zones les plus endommagées et est actuellement inaccessible.

Les organisations non gouvernementales internationales fournissent une assistance à Idlib et aux régions avoisinantes depuis des années. Mais en raison de ce que les responsables des Nations Unies ont surnommé « la fatigue de la Syrie », les dons ont diminué et l’attention s’est tournée ailleurs, en particulier après l’invasion russe de l’Ukraine l’année dernière.

Les efforts humanitaires passés avaient été au mieux des mesures palliatives, laissant peu ou pas de place à la préparation aux situations d’urgence en cas de catastrophe naturelle.

« Vous aggravez une situation déjà extrêmement difficile où les agences étaient déjà prêtes à essayer de prévenir la famine et les maladies infantiles », a déclaré Lowcock, ajoutant que les zones tenues par l’opposition semblent être les plus endommagées en Syrie. Le gouvernement a une longue « expérience en matière de résistance et d’essais d’empêcher les gens de passer », a-t-il déclaré.

Lowcock a déclaré que les solutions comprennent des dons aux Casques blancs, une organisation de défense civile soutenue par les Britanniques et les États-Unis, dont les membres ont travaillé sans relâche après le tremblement de terre, déterrant les morts par eux-mêmes. Les Nations Unies doivent également étendre le mécanisme d’aide de la Turquie et renforcer la pression internationale sur la Syrie afin que le gouvernement lève les restrictions, a-t-il ajouté.

Les Casques blancs ont depuis annoncé que la Grande-Bretagne débloquerait 967 000 dollars supplémentaires pour les soutenir et l’USAID a été en contact sur la manière dont il peut “répondre aux besoins de réponse les plus urgents”.

Lowcock n’était cependant pas optimiste, compte tenu des antécédents de la Syrie en matière de “ne pas vouloir que les gens soient dans des endroits qu’ils ne contrôlent pas”.

Le nord-ouest de la Syrie souffre depuis longtemps de bombardements réguliers – les derniers raids ont eu lieu en janvier. Le choléra a balayé la région en raison d’un manque d’accès à l’eau potable. Maintenant, le tremblement de terre a anéanti Internet et l’électricité, et détruit des abris déjà branlants.

Dans une ville turque secouée par le tremblement de terre, la mort est partout

“Il est certain que vous n’avez pas le soutien international avec des équipes déployées en Turquie”, a déclaré Fabrizio Carboni, directeur régional pour le Proche et Moyen-Orient au Comité international de la Croix-Rouge. « Cela signifie que la plupart des gens meurent. Ce n’est pas une équation compliquée à résoudre.

L’accès humanitaire “est politisé” – en particulier dans le nord-ouest de la Syrie. “Nous n’avons pas accès à la zone d’Idlib”, a déclaré Carboni.

Le directeur de la préparation et de la réponse aux situations d’urgence de l’International Rescue Committee a déclaré que les points de passage frontaliers disponibles étaient “insuffisants” et que l’IRC avait exigé un accès accru – une tâche difficile aggravée par les dommages considérables causés aux infrastructures, aux bâtiments et aux routes par le tremblement de terre.

De l’autre côté de l’équation se trouvent des zones détenues par le gouvernement du président Bachar al-Assad, faisant face à des sanctions américaines et européennes. Les gouvernements étrangers et de nombreux groupes d’aide internationale évitent d’acheminer l’aide directement par l’intermédiaire du gouvernement, qu’ils ont sanctionné pour crimes de guerre contre son propre peuple. La croyance selon laquelle l’aide serait empochée par les profiteurs de guerre et les responsables syriens est largement répandue.

L’ensemble de sanctions américaines, connu sous le nom de Caesar Act, vise à forcer le gouvernement à arrêter ses bombardements et à mettre fin aux violations des droits de l’homme largement documentées. “Le Caesar Act et les autres sanctions américaines contre la Syrie ne ciblent pas l’aide humanitaire au peuple syrien et n’entravent pas nos activités de stabilisation dans le nord-est de la Syrie”, indique la loi.

Mardi, le gouvernement syrien a contesté cette affirmation : son ministère des Affaires étrangères a carrément blâmé ces restrictions, affirmant que les Syriens avaient recours à « creuser parfois à la main dans les décombres, car les outils pour enlever les décombres leur sont interdits, et ils utilisent le les outils les plus simples et les plus anciens… parce qu’ils sont punis par les Américains, qui les empêchent d’accéder aux fournitures et équipements nécessaires.

Le gouvernement syrien impute souvent la responsabilité d’une grande partie de ses malheurs aux sanctions internationales dans le but de détourner la colère des Syriens vers des forces extérieures.

Mardi, le directeur du Croissant-Rouge syrien, Khaled Hboubati, a appelé à la levée des sanctions « pour faire face aux effets du tremblement de terre dévastateur ». Il a déclaré que la Syrie avait besoin de machinerie lourde, d’ambulances et de camions de pompiers pour poursuivre ses opérations de recherche et de sauvetage et nettoyer les décombres, “ce qui nécessite de lever les sanctions contre la Syrie le plus rapidement possible”. Il a dit qu’il y avait entre 30 et 40 ambulances qui ont répondu à la catastrophe.

“Nous sommes prêts à envoyer … une caravane d’aide à Idlib”, a déclaré Hboubati, et a demandé l’aide de l’Union européenne et de l’USAID.

Charles Lister, directeur du programme sur la Syrie à l’Institut du Moyen-Orient, a rejeté les appels de la Syrie à la levée des sanctions comme un autre “point de discussion opportuniste du régime”, ajoutant que les sanctions n’ont “aucun effet sur la fourniture de l’aide”.