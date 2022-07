Pourquoi est-il si difficile d’adapter Austen ? (Les fans pourraient jouer un rôle.)

Peu d’auteurs (laissant de côté Shakespeare, toujours un cas particulier) ont vu leurs œuvres réinventées aussi fréquemment ou aussi généreusement que Jane Austen. Sur scène, à l’écran et dans les livres, ses romans ont été transformés en farces burlesques, en mash-ups fantastiques, en extravagances bollywoodiennes et en comédies romantiques coquines. Ils ont été transportés, entre autres, à Cincinnati, Delhi, Fire Island, Los Angeles, le Londres moderne et, dans le cas du roman de vampire inspiré de “Pride and Prejudice” “Twilight”, la ville endormie de Forks, Wash.

“Persuasion” est le moins voyant des six grands romans d’Austen. Le dernier de ses livres achevés, publié en 1818, il est plus calme et plus introspectif que ses frères et sœurs plus populaires, bien que de nombreux Austenites le revendiquent comme leur préféré. Anne Elliot, son héroïne de 27 ans, passe une grande partie de son temps perdue dans ses pensées, rongée par le regret et apparemment réconciliée à jouer un rôle de soutien dans la vie des autres plutôt que d’être l’héroïne de sa propre histoire.