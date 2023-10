La Chambre a finalement choisi un nouveau président cette semaine, ce qui signifie qu’elle peut enfin commencer à examiner les projets de loi de dépenses à l’approche de la prochaine fermeture du gouvernement, dans 20 jours.

Pendant ce temps, Reno a reçu une désignation de l’administration du président Joe Biden qui positionne la région pour les investissements fédéraux, et les deux sénateurs du Nevada se sont divisés sur quelques votes d’amendement clés.

L’administrateur de Biden sélectionne Reno comme Tech Hub

L’administration Biden nommé Reno l’un de ses 31 pôles technologiques lundi, rendant la ville éligible à un investissement fédéral dans le cadre de la transformation du nord du Nevada en noyau de la chaîne d’approvisionnement des batteries au lithium.

Le programme Tech Hubs a été créé par le CHIPS and Science Act de 2022, un projet de loi stimulant les investissements américains dans la fabrication de semi-conducteurs, une industrie compétitive à l’échelle mondiale. Les pôles technologiques désignés, sélectionnés en fonction de la présence d’industries clés et de la diversité géographique, recevront un soutien et des ressources supplémentaires de la part de l’Administration du développement économique et seront éligibles à 10 milliards de dollars de subventions au cours des cinq prochaines années.

Reno a été sélectionné parmi 370 candidats sous la bannière du « renforcement de notre chaîne d’approvisionnement en minéraux essentiels », l’un des deux seuls candidats désignés dans cette catégorie avec le centre-sud du Missouri. La candidature a été dirigée par l’UNR et décrivait des plans visant à poursuivre la construction d’une industrie autonome du cycle de vie des batteries au lithium, de la fabrication au recyclage.

La région de Reno-Sparks est devenue l’un des principaux bénéficiaires des politiques industrielles et climatiques de Biden : les batteries au lithium sont utilisées dans les véhicules électriques, dont la production et la vente ont été encouragées par la loi de 2022 sur la réduction de l’inflation. Le nord du Nevada est le la plus grande source de lithium en Amérique du Nord et abrite plusieurs entreprises qui extraient, traitent et recyclent les batteries au lithium.

La désignation a été obtenue louer des sénateurs du Nevada, qui ont tous deux voté pour le CHIPS and Science Act, le gouverneur Joe Lombardo (à droite) et le président de l’UNR, Brian Sandoval.

Dick Bartholet, responsable régional de l’innovation à l’UNR pour le Tech Hub, a déclaré que l’objectif du programme fédéral est non seulement de stimuler la recherche et le développement, mais également de fournir les services globaux dont la croissance de l’industrie aura besoin.

“Une grande partie de l’industrie concerne le Nevada rural”, a déclaré Bartholet dans une interview. “[So] il faut avoir un logement. Il faut des infrastructures, une éducation, des soins de santé, etc.

Il a expliqué que le consortium de l’UNR, qui s’est réuni pour postuler au programme, comprend l’autorité de développement régional, les tribus amérindiennes locales, les syndicats et les collèges voisins. Bien que le Tech Hub ait son siège à Reno, la demande incluait tout le Nevada en dehors du comté de Clark, rendant les projets dans tout l’État éligibles au financement.

Le consortium travaille actuellement sur sa candidature pour la deuxième phase de financement. L’EDA sélectionnera cinq à dix pôles technologiques pour les fonds de mise en œuvre, avec un total de 40 à 70 millions de dollars par pôle pour trois à huit projets. Cette candidature est attendue fin février.

Rosen et le CCM se divisent sur les mandats de masques

Alors que le Sénat avance dans l’examen d’un « minibus » – un paquet législatif combinant trois projets de loi de dépenses – les deux sénateurs démocrates du Nevada se sont divisés sur trois amendements, un phénomène rare.

Le sénateur Jacky Rosen (Démocrate-NV), qui est réélu ce cycle, a rompu avec la sénatrice Catherine Cortez Masto (Démocrate-NV) pour soutenir un amendement présenté par les Républicains. restreindre la vérification des antécédents criminels pour les anciens combattants cherchant à acheter une arme à feu, et un autre Disposition républicaine exiger que le Congrès reste en session sept jours sur sept jusqu’à ce qu’un paquet de crédits soit adopté si l’exercice se termine sans un nouvel accord de financement.

Ces deux dispositions n’ont pas permis d’obtenir 60 voix ; dans chaque cas, Rosen a été rejoint par d’autres sénateurs démocrates vulnérables candidats à la réélection l’année prochaine.

Mais un amendement du sénateur JD Vance (R-OH) ciblant les mandats de masques a été adopté. L’amendement de Vance interdire le ministère des Transports d’appliquer tout mandat de masque avec des fonds fédéraux sur les vols, les trains ou les transports publics au cours du prochain exercice.

L’amendement a été adopté avec le soutien des 48 républicains votants et des 10 démocrates – Rosen, la sénatrice Tammy Baldwin (D-WI), le sénateur Michael Bennet (D-CO), la sénatrice Sherrod Brown (D-OH), le sénateur Tim. Kaine (D-VA), le sénateur Mark Kelly (D-AZ), le sénateur Joe Manchin (D-WV), la sénatrice Jeanne Shaheen (D-NH), le sénateur Kyrsten Sinema (I-AZ) et le sénateur Jon Testeur (D-MT).

Parmi ces sénateurs, sept (dont Rosen) se présentent en 2024, la plupart dans des courses très compétitives.

Dans un communiqué, Rosen a déclaré que la pandémie était « derrière nous ».

“Quiconque choisit de porter un masque a toujours cette option, mais nous avons atteint un point où un mandat fédéral de masque n’est plus nécessaire pour voyager”, a-t-elle déclaré.

Une délégation du Nevada s’attaque à la criminalité dans le commerce de détail

Cortez Masto, la représentante Dina Titus (D-NV) et la représentante Susie Lee (D-NV) ont participé à une conférence de presse jeudi matin pour discuter des efforts visant à lutter contre le crime organisé dans le commerce de détail – un Secteur d’intérêt pour les forces de l’ordre à Las Vegas.

Tous trois sont sponsors du Loi sur la lutte contre la criminalité organisée dans le commerce de détailun effort bipartite et bicaméral visant à créer un bureau au sein du ministère de la Justice chargé d’élaborer une stratégie coordonnée d’application de la loi sur la question.

Lors de la conférence de presse organisée avec la Fédération nationale du commerce de détail pour la Journée de lutte contre la criminalité dans le commerce de détail, Cortez Masto a cité des statistiques et sa propre expérience en matière d’augmentation des taux de criminalité dans le commerce de détail.

« Je ne peux pas me rendre dans ma communauté, dans un magasin de vente au détail, sans entendre quelqu’un – que ce soit un ami, un membre de la famille ou quelqu’un qui y travaille – qui a vécu cela », a-t-elle déclaré. “C’est un crime et les gens profitent des commerces de détail.”

Titus a décrit avoir été dans un Walgreens et avoir vu quelqu’un voler des cils et avoir appris d’un employé que la direction craignait de tenter de les arrêter de peur d’aggraver la situation. Elle a ajouté que la criminalité dans le commerce de détail a coûté plus de 80 millions de dollars au Nevada en recettes fiscales perdues en 2020, selon les États-Unis. chambre de commerce.

Lee a ajouté que les deux parties se rendent compte que les services de police individuels ne peuvent pas résoudre seuls un tel problème transnational.

Autour du Capitole

Lors de l’événement « Brew Across America » de mercredi soir, au cours duquel des membres du Congrès ont créé leurs propres bières, Lee et le représentant David Joyce (R-OH) ont remporté le prix du public pour leur mélange« ErieLee bonne bière. »

Cortez Masto s’associe au sénateur John Cornyn (R-TX) pour riposter à l’agression fiscale russe envers les entreprises américaines, arguant qu’il est temps de suspendre une convention fiscale de 1994 entre les deux pays.

UN facture Rosen a coparrainé l’obligation pour les agences fédérales de fournir des rapports au Congrès si les projets sont considérablement retardés ou dépassent le budget voté par le comité.

Le programme d’aide à l’énergie domestique pour les ménages à faible revenu a annoncé une subvention de 15,2 millions de dollars pour le Nevada afin de compenser les coûts des services énergétiques pour les ménages à faible revenu avant la hausse des coûts de chauffage en hiver.

Titus et Lee ont signé un accord bipartisan lettre au secrétaire d’État Anthony Blinken pour lui demander d’exiger du gouvernement turc qu’il désigne le Hamas comme groupe terroriste, après que le président Tayyip Erdogan, allié de l’OTAN, appelé c’est une « organisation de libération ».

Cortez Masto a coparrainé une facture avec la sénatrice Marsha Blackburn (R-TN) pour augmenter les centres d’opérations conjointes à la frontière sud, où les agents chargés de l’application des lois fédérales et locales peuvent collaborer.

Suite à son appel au ministère de la Défense pour qu’il reconstitue le stock israélien d’Iron Dome, Rosen a annoncé vendredi que le ministère transférerait deux batteries.

Le représentant Steven Horsford (D-NV) a relancé le Congressional Labour Caucus avec trois autres coprésidents démocrates.

Tite félicité les Aces de Las Vegas sur leur championnat WNBA à la Chambre.

Remarquable et citable :

“Ce n’est pas un bébé dans les bois.”

— Le représentant Mark Amodei (R-NV), sur le nouveau président de la Chambre Mike Johnson (R-LA) dans une interview mercredi

Suivi législatif

CATHERINE CORTEZ MASTO

Législation parrainée :

S.3104 — Loi sur la coordination avancée des frontières de 2023

S.3134 — Un projet de loi visant à modifier la loi sur la zone de conservation nationale de Sloan Canyon afin d’ajuster les limites de la zone de conservation nationale de Sloan Canyon, pour modifier le projet Apex, la loi sur le transfert et l’autorisation des terres du Nevada de 1989 pour inclure la ville de North Las Vegas, Nevada, et l’Apex Industrial Park Owners Association, pour clarifier l’autorité du ministère de la Défense de mener certaines activités militaires sur le champ d’essai et d’entraînement du Nevada, pour désigner le Southern Paiute Wilderness dans l’État du Nevada et à d’autres fins.

Législation coparrainé :

S.3105 — Loi sur l’amélioration de la sécurité dans les écoles

S.Rés.431 — Une résolution reconnaissant le mois d’octobre 2023 comme « Mois national de la petite entreprise féminine ».

S.3128 — Un projet de loi visant à rationaliser le signalement des violations contre les enfants immigrants placés sous la garde fédérale, à fournir des protections aux enfants immigrants non accompagnés et à garantir une libération en toute sécurité aux parrains, et à d’autres fins.

JACKY ROSEN

Législation coparrainé :

S.Rés.431 — Une résolution reconnaissant le mois d’octobre 2023 comme « Mois national de la petite entreprise féminine ».

S.3134 — Un projet de loi visant à modifier la loi sur la zone de conservation nationale de Sloan Canyon afin d’ajuster les limites de la zone de conservation nationale de Sloan Canyon, pour modifier le projet Apex, la loi sur le transfert et l’autorisation des terres du Nevada de 1989 pour inclure la ville de North Las Vegas, Nevada, et l’Apex Industrial Park Owners Association, pour clarifier l’autorité du ministère de la Défense de mener certaines activités militaires sur le champ d’essai et d’entraînement du Nevada, pour désigner le Southern Paiute Wilderness dans l’État du Nevada et à d’autres fins.

DINA TITUS

Législation coparrainé :

HR6030 — Modifier le titre XVIII de la loi sur la sécurité sociale afin d’offrir aux premiers intervenants âgés de 50 à 64 ans qui sont séparés du service en raison d’une retraite ou d’un handicap la possibilité d’adhérer à Medicare.

HR6049 — Pour accorder des paiements aux employés d’Air America qui ont fourni…