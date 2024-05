« Pourquoi est-ce que j’entends mon cœur battre dans mes oreilles ? »

Vous avez probablement senti votre cœur battre dans votre poitrine après une activité intense ou avez pris votre pouls en plaçant vos doigts sur votre poignet ou votre cou.

Une sensation moins courante – et parfois surprenante – est d’entendre le « sifflement » le son de ton battement de coeur dans vos oreilles.

Fox News Digital a contacté deux médecins pour en savoir plus sur les causes de cela et si cela est préoccupant.

Entendre votre rythme cardiaque dans vos oreilles – également connu sous le nom latin « acouphènes pulsatiles » – n’est pas toujours le signe d’un problème médical, mais cela pourrait justifier une discussion avec votre médecin, selon Frederick James Meine, MD, cardiologue interventionnel. avec Novant Health à Wilmington, Caroline du Nord.

« Beaucoup de gens l’entendent à un moment ou à un autre, surtout lorsqu’ils sont allongés sur le côté », a déclaré Meine à Fox News Digital.

Entendre votre rythme cardiaque peut être lié à des problèmes d’oreille tels qu’une accumulation de cérumen, du liquide dans l’oreille ou autre. problèmes d’audition a déclaré Meine.

La cause la plus fréquente est le dysfonctionnement de la trompe d’Eustache. Cela est généralement dû à des allergies, selon Jesus Lizarzaburu, MD, médecin de famille chez TPMG Grafton Family Medicine à Yorktown, en Virginie.

« La trompe d’Eustache relie l’oreille moyenne à l’arrière de votre nez, et lorsqu’elle est bloquée ou ne s’ouvre pas et ne se ferme pas correctement, elle peut faire entendre le son de votre rythme cardiaque dans vos oreilles », a-t-il déclaré à Fox News Digital. .

Un autre coupable pourrait être l’accumulation de cérumen, qui peut également provoquer une étanchéité dans le conduit auditif qui rend les battements cardiaques plus faciles à entendre, a ajouté Lizarzaburu.

Pression artérielle élevée est une autre cause, bien que moins courante.

En de rares occasions, des médicaments comme les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS), les antibiotiques, les diurétiques, médicaments de chimiothérapie L’aspirine, certains antidépresseurs, la quinine et les antiviraux peuvent provoquer des acouphènes, des bourdonnements d’oreilles en rythme avec le rythme cardiaque, a noté Lizarzaburu.

« Des causes extrêmement rares seraient un anévrisme (un renflement d’un vaisseau sanguin dans le cerveau) ou une tumeur vasculaire, constituée d’un ensemble de vaisseaux sanguins », a-t-il ajouté.

Un examen physique approfondi, comprenant une vérification de la tension artérielle et un examen des artères carotides du cou, est un élément important pour évaluer la santé cardiovasculaire globale, a conseillé Meine.

« En outre, l’exclusion de l’anémie ou de l’hyperthyroïdie, qui pourraient toutes deux entraîner une augmentation du flux sanguin et éventuellement contribuer aux acouphènes pulsatiles, pourrait être évaluée par de simples tests de laboratoire », a-t-il déclaré.

Si une personne souffre de cette maladie par intermittence, elle est probablement moins inquiétante, a noté le médecin.

« Cependant, s’il est persistant ou s’il apparaît récemment, nous procéderons à une anamnèse complète et examen physique , » il a dit.

D’un point de vue cardiovasculaire, si une personne souffre d’acouphènes pulsatiles ou entend son rythme cardiaque dans ses propres oreilles, Meine a déclaré qu’il est important d’exclure tout problème cardiovasculaire potentiel.

Le médecin s’assurerait également que le patient ne présente pas de blocage ou de rétrécissement des artères du cou, ce qui pourrait contribuer à des bruits cardiaques plus forts dans les oreilles et la tête, a-t-il déclaré.

« Je tiens à souligner que la plupart d’entre nous entendons occasionnellement nos battements de cœur dans notre tête et nos oreilles, en particulier lorsque notre fréquence cardiaque augmente. pendant l’exercice « , a déclaré Meine.

