Pourquoi est-ce que je rencontre autant d’hommes stupides ?

CHER ABBY: Je suis une jolie femme de 57 ans, célibataire et sans enfant. Pourquoi les hommes que je rencontre sont-ils tout simplement stupides ?

Ils ont les capacités conversationnelles des enfants de 5 ans et le même comportement juvénile. Soit ils sont émotionnellement indisponibles et juste après le rapport sexuel, soit à l’extrémité opposée du spectre – disponibles émotionnellement, mais le sexe est juste… OK.

Je ne peux pas être la première femme à poser la question : les garçons sont-ils simplement stupides ?

— PLUS INTELLIGENT QUE JE LE PENSE DANS L’IOWA

CHER PLUS INTELLIGENT: En fait, vous sont la première.

Avec l’avènement des médias sociaux, les compétences sociales des gens ont commencé à décliner. Les hommes que vous rencontrez n’ont peut-être pas le même niveau d’éducation que vous, mais cela ne veut pas dire qu’ils sont « stupides ». En fin de compte, les hommes veulent ce que veulent les femmes, je pense. J’entends par là la camaraderie, une relation et… le sexe.

Vous aurez peut-être plus de chance si vous essayez de rencontrer des hommes dont les valeurs reflètent davantage les vôtres. Faites du bénévolat, suivez un cours ou rejoignez une activité de groupe que vous aimez.

Quant à votre déception face aux performances sexuelles des hommes de votre passé qui étaient émotionnellement disponibles : essayez de vous rappeler que les hommes sont des créatures enseignables et souvent désireux de plaire, si vous êtes prêt à communiquer ce dont vous avez besoin. Le problème est peut-être que ces compétences en communication pourraient nécessiter un peu de perfectionnement.

CHER ABBY: J’écris pour obtenir des conseils sur le mari de ma meilleure amie.

Je connais « Eva » depuis plus de 25 ans. Son mari, « Dan », ne s’entend pas avec moi, mais nous avons tous deux convenu de rester civils et neutres dans l’intérêt de notre amitié. Lorsqu’il y a des réunions chez eux, Dan reste généralement au sous-sol. Je reste loin de lui et ne lui dis pas un mot.

Eva et moi avons convenu de ne pas le laisser gêner notre amitié.

La dernière fois que j’étais là-bas, il m’a fait des commentaires grossiers et insultants. Je n’ai pas réagi.

Je ne sais pas comment gérer ça, car Eva m’a demandé de ne pas répondre, mais Dan me pousse à un point où il est difficile de ne pas dire quelque chose. Quand j’ai parlé de la situation à Eva, elle m’a dit qu’elle lui parlerait. Elle ne m’a jamais répondu et j’ai l’impression qu’elle s’en remet.

S’il vous plaît, aidez-moi.

— AMI COINCÉ DANS L’ILLINOIS

CHER AMI: Il est temps de discuter à nouveau avec Eva du traitement que vous recevez de la part de ce cher vieux Dan.

Sachant qu’elle ne peut pas forcer son mari à changer, il est peut-être temps de modifier la manière, le moment et le lieu où vous vous réunissez. Puisque Dan ne peut pas se comporter correctement et être un gentleman, elle peut vous rendre visite chez vous ou en public sans que Dan soit là.

CHER ABBY: Ma petite amie depuis quatre ans, dont je partage la maison, ne m’a pas demandé à deux reprises d’assister aux services commémoratifs de deux de ses amis.

Aurais-je dû être invité ? J’y ai déjà assisté une fois à sa demande, mais je l’attendais surtout au bar.

— GARDÉ À L’ÉCART DANS LE MIDWEST

CHER ÉLOIGNÉ : Parce que les défunts étaient des amis à elle et que vous passiez la plupart de votre temps au bar, je peux comprendre pourquoi vous n’avez pas été invité à assister aux cérémonies commémoratives ultérieures. Je ne pense pas que cela vaut la peine de garder rancune. Laisse tomber.

Dear Abby est écrit par Abigail Van Buren, également connue sous le nom de Jeanne Phillips, et a été fondée par sa mère, Pauline Phillips. Contactez Dear Abby sur www.DearAbby.com ou PO Box 69440, Los Angeles, CA 90069.