Le numéro un mondial a déclaré qu’il ne pensait pas être obsédé par quoi que ce soit dans la vie, ajoutant qu’il se sentait seulement « passion et immense désir » pour conquérir de nouveaux sommets dans le tennis.

« Bien sûr, je veux gagner plus de chelems, oui, « Nadal, numéro trois mondial, a déclaré à Metro. « Pas de doute à ce sujet. Mais je n’obtiens jamais – je veux dire, Novak est plus obsédé par ça, plus concentré, »

« Pas de manière négative. Non, il est plus concentré uniquement sur ces choses et cela signifie beaucoup pour lui, tous ces trucs. Il dit et parle toujours de ces disques, et bravo pour lui. Mais ce n’est pas mon approche de ma carrière de tennis. »

Novak Djokovic: «Sur Rafa Nadal attaquant l’ambition de Novak … Depuis que je suis jeune, je n’ai pas eu peur d’exprimer mes objectifs: je voulais être numéro un et gagner des Chelems. C’est mon chemin et c’est unique, tout comme celui de Rafa. pic.twitter.com/BJ1bhdSiXR – Thuso ➐ (@djokertennis) 20 avril 2021

La dernière tendance anti DJOKOVIC: quand Federer et Nadal battent des records, c’est une bonne chose, non? Quand Djokovic bat des records, ce n’est pas bien. Pourquoi?! – ajde (@MajcinSin) 20 avril 2021

Répondant aux propos de son rival, le 18 fois vainqueur du Grand Chelem a déclaré qu’il ne voyait rien de mal à exprimer les ambitions qu’il se fixe.

« Je ne sais pas pourquoi ce serait une mauvaise chose – pas seulement en termes de records, mais quoi que ce soit: la politique dans le tennis, par exemple», A déclaré Djokovic lors d’une conférence de presse à Belgrade avant le début de l’Open de Serbie.

« Je vais vers l’atteinte de mes objectifs et je n’ai jamais eu de problème à le verbaliser. Peut-être que quelqu’un ne peut pas dire quelque chose et s’y tenir, mais je n’ai jamais eu de difficulté à dire: «Je veux battre ce record ou atteindre un certain objectif».

Parce que, comme vous le savez, Djokovic n’est pas une marionnette anglo-américaine comme Federer et Nadal le sont. Il est différent, il se bat pour tous les joueurs, il n’est pas un établissement Oui mec. C’est un individu fier et le GOAT du tennis et les puissances occidentales ne peuvent pas le supporter. – Spetsnaz (@ Spetsna16297783) 20 avril 2021

Comme d’habitude, les médias de tennis interprètent complètement la déclaration bénigne de Nadal et la transforment en un « coup » à Novak Djokovic. Les deux ont des approches différentes et absolument aucun conflit entre eux, ni avec leurs objectifs et idées respectifs. – Matt.V (@ TheSentinel909) 20 avril 2021

« Je ne peux pas parler [Nadal’s] nom – Je ne sais pas comment il pense, mais c’est son droit d’exprimer une opinion, comment il me voit en ce qui concerne les disques et ainsi de suite.

« Personnellement, je ne sens pas que je suis obsédé par quoi que ce soit dans la vie; ce que je ressens est de la passion et un immense désir. »

Le grand de tous les temps de 33 ans a remporté son dernier Grand Chelem en février, battant le Russe Daniil Medvedev en finale de l’Open d’Australie.

Le mois dernier, il a établi un nouveau record ATP pendant la plupart des semaines en tant que numéro un mondial, dépassant le total de la superstar suisse Roger Federer.