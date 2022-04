Pourquoi est-ce Macron et Le Pen, encore une fois ?

Le président français Emmanuel Macron affrontera la candidate d’extrême droite Marine Le Pen lors du second tour de la présidentielle du 24 avril.

C’est une sorte de revanche de l’élection de 2017. Mais la dynamique qui a donné aux électeurs une reprise de l’affrontement Macron-Le Pen révèle des changements plus profonds dans la politique française : un effondrement des partis traditionnels, une intégration du discours de droite et une désunion au sein de la gauche. Tous apportent un degré d’incertitude à l’élection de ce dimanche, même si Macron est désormais favori pour l’emporter.

Peut-être que rien n’illustre mieux cela que l’implosion des principaux partis français de centre-droit et de centre-gauche lors du premier tour des élections du 10 avril. Les candidats des républicains traditionnellement de centre-droit ont terminé derrière deux candidats d’extrême droite – Le Pen, du Rassemblement national, et le plus extrême Éric Zemmour et son parti Reconquête. Le candidat socialiste traditionnellement de centre-gauche a été démoli par le populiste de gauche Jean-Luc Mélenchon de La France Insoumise. Dans les deux cas, ce n’était pas si proche.

« Nous assistons absolument à l’effondrement de l’ancienne droite dominante et de l’ancienne gauche dominante en France d’une manière vraiment, vraiment frappante », a déclaré Sarah Wiliarty, professeure agrégée de gouvernement, spécialisée dans la politique d’Europe occidentale, à l’Université Wesleyan.

Macron lui-même est peut-être la principale raison des luttes des partis traditionnels, ayant conquis le centre politique. Il est pro-environnement, pro-droits LGBTQ et pro-projet européen. Mais, sur le plan économique, il est beaucoup plus du type favorable aux entreprises et aux impôts réduits. « Il a volé les modérés de gauche et de droite », a déclaré Rainbow Murray, expert en politique française à l’Université Queen Mary de Londres. « Et les modérés, bien sûr, sont là où se trouve l’électeur moyen. »

Cette année, Le Pen a renforcé sa position lors du second tour de 2017 en essayant de se présenter comme plus mainstream. Certains experts ont déclaré que l’ascension de l’extrême droite a tiré tout le discours politique vers la droite en France. Rim-Sarah Alouane, chercheuse en droit comparé à l’Université Toulouse 1 Capitole en France, a déclaré que la «normalisation» de l’extrême droite a permis à davantage de partis traditionnels d’absorber des versions de leurs points de discussion – sur des questions telles que l’immigration et l’intégration dans la société française.

Mais, depuis 2017, Le Pen a déployé encore plus d’efforts pour adoucir les contours de sa rhétorique extrémiste et élever un message populiste qui capte encore une grande partie de la droite. Si vous êtes un électeur qui trouve un message comme celui de Le Pen attrayant, « allez-vous », comme l’a dit Wiliarty, « opter pour une version édulcorée des Républicains ? Ou allez-vous pour la vraie affaire?

Tout cela s’est combiné pour aider à donner à la France une autre confrontation entre Macron et Le Pen. Contrairement à la dernière fois, Macron a été testé au pouvoir – et a parfois fait face à une réelle résistance à son programme. Bien que le verrouillage de Macron sur un second mandat ne soit pas aussi sûr que certains experts l’avaient prévu, à l’approche de dimanche, il construit une avance d’environ 10 points de pourcentage dans les sondages.

Beaucoup dépendra des électeurs dont les candidats n’ont pas réussi à passer le premier tour, en particulier ceux qui ont soutenu Mélenchon, arrivé troisième. La question est de savoir qui ils soutiendront lors du second tour – s’ils soutiennent quelqu’un du tout.

L’agenda de Macron s’est avéré plus centré à droite, ce qui laisse certains électeurs de gauche avec deux choix moins que satisfaisants. Macron a tenté d’élargir son appel à gauche à l’approche du 24 avril. Mais cette élection porte peut-être moins sur un vote pour Macron que sur un vote contre Le Pen.

Le concours de dimanche pourrait porter sur le nombre d’électeurs qui font ce choix – et si cela suffira à donner à Macron un véritable mandat pour gouverner.

« S’il est juste l’homme qui pouvait à peine battre Le Pen, alors cela va rendre beaucoup plus difficile pour lui de faire avancer les choses », a déclaré Murray. « Donc, il doit gagner. Mais il doit gagner de manière crédible.

Les têtes d’affiche sont les mêmes qu’en 2017, mais la confrontation n’est pas

Lors du premier tour des élections présidentielles françaises, le 10 avril, Macron a remporté un peu moins de 28 % des voix. Le Pen est arrivé deuxième, avec un tout petit peu plus de 23 %. Mélenchon, le candidat de gauche, est tombé juste en deçà d’une place dans le second tour, avec 22 %. Tous les autres ont fourni des résultats à un chiffre.

Les résultats ne sont peut-être pas si inattendus. Alors que les experts ont déclaré qu’il est assez remarquable que les grands partis français de gauche et de droite aient pratiquement disparu au niveau national (c’est un peu plus nuancé dans la politique locale), les partis politiques sont traditionnellement un peu plus faibles en France, et l’affiliation et l’organisation des partis sont moins profondément enracinées. que dans d’autres parties de l’Europe (qui ont également connu une fragmentation politique, sinon au même degré).

Macron, après tout, a créé son propre parti, La République En Marche. En 2018, Le Pen a renommé le Front national d’extrême droite, dont elle a hérité la direction de son père encore plus radical, en Rassemblement national.

C’est un signe que les partis peuvent être mutables et que l’attraction vient davantage des candidats et de leur politique. Mais Le Pen et Macron ne se présentent pas exactement comme les politiciens qu’ils étaient en 2017.

Le Pen a tiré les leçons de 2017 et a tenté de détoxifier une partie de la politique de son parti pour attirer davantage d’électeurs traditionnels. Elle a mis l’accent sur les questions économiques, comme la protection des travailleurs français. Elle a également tenté de modifier ses politiques les plus controversées. Par exemple, elle est passée de l’appel à une réduction agressive de l’immigration, au lieu de soutenir un référendum pour que la France décide. Elle ne veut plus non plus que la France quitte l’UE, mais veut toujours mettre en œuvre des politiques pour l’affaiblir considérablement.

Cette stratégie de « non-diabolisation » est beaucoup plus cosmétique qu’autre chose. « Le cœur, l’âme de l’extrême droite est encore pourrie jusqu’à la moelle », a déclaré Alouane. « C’est toujours le même parti, mais avec un visage différent. C’est de la chirurgie plastique.

Si la chirurgie plastique politique était la stratégie, Le Pen avait l’air encore plus mainstream par rapport au parti de droite plus radical qui a surgi à ses côtés, qui a poussé le genre de rhétorique raciste et trop anti-immigrés que Le Pen avait essayé d’éditer. Zemmour, la candidate à sa droite, a également beaucoup retenu l’attention des médias, ce qui a peut-être aidé Le Pen à échapper à un examen minutieux. « Elle était à la fois intelligente et a eu de la chance », a déclaré Wiliarty. (Zemmour a obtenu environ 7 % des voix au premier tour et a soutenu Le Pen pour le second tour.)

Macron n’est pas non plus le même candidat qu’en 2017. Ensuite, Macron était le «wunderkind», un outsider politique qui a réussi à être une sorte d’establishment anti-establishment, promettant une présidence pragmatique et anti-populiste. Il était pro-UE et pro-occidental dans le sillage du Brexit et de Trump, et il a été présenté comme un antidote aux deux.

Maintenant, il a un mandat pour que les électeurs l’examinent. « C’est plus facile pour les autres candidats de l’attaquer. Il est dans une position plus faible maintenant qu’il ne l’était en 2017 », a déclaré Francesca Vassallo, professeure agrégée de sciences politiques à l’Université du sud du Maine, qui étudie la politique française et européenne.

Le soulèvement populiste des « gilets jaunes » a rapidement menacé la présidence de Macron. Les protestations ont commencé en 2018 contre une proposition de hausse de la taxe sur les carburants, conçue comme un effort pour réduire la dépendance de la France aux combustibles fossiles, mais se sont transformées en griefs plus larges concernant l’économie française et Macron en tant que président pour les riches – d’autant plus que Macron a pris des mesures comme l’abolition d’une richesse. impôt. Ensuite, le Covid-19 a consommé la présidence de Macron, et maintenant, la crise en Ukraine, ainsi que la hausse des prix à cause de l’inflation. Bien que cela ne soit pas surprenant de la part d’un gars qui a lancé son propre parti politique, les électeurs se sont hérissés de son arrogance perçue.

La reprise économique de la France après le Covid-19 a été forte et Macron a tenu ses promesses d’attirer les entreprises et la technologie. Mais les politiques de réduction d’impôts et de réforme de la protection sociale et des retraites de Macron contrastent fortement avec l’humeur nationale, où les électeurs français s’inquiètent de la hausse des prix. Comme l’ont dit les experts, son manifeste politique ressemble beaucoup à ce que vous attendez d’un républicain de centre-droit. « Son virage idéologique en termes économiques et sociaux a été vers la droite », a déclaré Murray.

Macron a le milieu. Mais est-ce suffisant ?

Macron, en 2017, a battu Le Pen, remportant environ les deux tiers des voix. Il a fait appel au milieu — à droite et à gauche. Mais il était aussi le petit nouveau, qui promettait une vision non testée. Même pour de nombreux électeurs de gauche qui n’ont peut-être pas aimé toutes ses politiques, il était une alternative claire à l’extrémisme de Le Pen.

Le joker est de savoir si cela se vérifiera en 2022. La crainte est que les électeurs de gauche, en particulier ceux qui ont opté pour Mélenchon, soient déçus. « Macron ou Le Pen, on est foutus de toute façon. Pour ma première élection, j’espérais mieux », a déclaré à France24 un étudiant de 18 ans et électeur de Mélenchon.

Environ un quart des électeurs français se sont abstenus au premier tour le 10 avril, et la crainte est que cela se reproduise lors du second tour. En particulier, le bloc d’électeurs de Mélenchon pourrait s’abstenir, voire opter pour Le Pen, considérant son message populiste économique comme plus attrayant que celui technocratique de Macron. Mélenchon, le candidat de gauche, a dit à ses partisans de voter contre Le Pen – mais il s’est également arrêté avant de soutenir Macron. Un récent sondage a montré une répartition assez égale des électeurs de Mélenchon, se divisant en tiers selon qu’ils s’abstiendront, voteront Macron ou voteront Le Pen au second tour.

Il y avait une hypothèse, probablement faite par Macron lui-même, qu’il pouvait tenir la gauche pour acquise, « et ils le soutiendront parce qu’ils n’ont nulle part où aller », a déclaré Murray.

« Ce qui est une hypothèse qui est maintenant contestée car il fait maintenant face à l’abstention de la gauche plutôt qu’à le soutenir contre Le Pen », a-t-elle ajouté.

Macron lui-même semble reconnaître ses faux pas et a tenté de corriger le cap sur la campagne électorale. Prenez sa proposition de réforme des retraites, qui prévoyait de relever l’âge de la retraite de 62 à 65 ans. Comme l’ont souligné les experts, ce n’est probablement pas une bonne politique à introduire avant une élection nationale, mais Macron a maintenant déclaré qu’il était ouvert à un calendrier plus progressif. , ou de porter l’âge à 64 ans.

La question est de savoir si le pivot de fin de partie de Macron suffira. Macron et Le Pen se sont affrontés lors d’un débat mercredi soir, leur seule rencontre avant le vote. Macron a creusé les liens de Le Pen avec Vladimir Poutine, une question particulièrement importante au milieu de la guerre en Ukraine. Le Pen a tenté de qualifier Macron de déconnecté. En 2017, la performance débat de Macron a été décisive dans sa victoire. Cette fois-ci, Macron était également considéré comme ayant l’avantage ; dans au moins un sondage instantané, 59 % des personnes interrogées ont déclaré que Macron était le plus convaincant dans le débat.

En fin de compte, Macron a peut-être fait assez pour obtenir un second mandat. Macron reste en tête dans les sondages et de nombreux électeurs comprennent la menace de Le Pen. Alouane a déclaré, en termes généraux, en particulier pour les plus vulnérables de France, que c’est un « vote qui pue contre un vote qui tue ».

Mais peut-être, comme les États-Unis peuvent en témoigner, voter contre une personne n’est pas vraiment la même chose que voter pour une personne. Macron peut remporter une victoire, mais il est peu probable que Le Pen et l’extrême droite soient vaincus, et cela pourrait signifier que Macron entame son deuxième mandat en tant que président beaucoup plus faible.

Et cela peut ne pas être basé uniquement sur les résultats de dimanche. Comme l’ont souligné les experts, l’avenir de la France sera également décidé lors des élections à l’Assemblée nationale française plus tard ce printemps. Les experts ont déclaré que si Macron remporte les élections dimanche, son parti est susceptible de prendre le contrôle de l’Assemblée, mais probablement pas avec les majorités qu’il avait en 2017.

Mais, ont ajouté les experts, si Le Pen gagne dimanche, ce pourrait être le type de choc qui ébranlerait complètement l’électorat. « Il est très probable que ce sera une forte réaction contre elle et son parti », a déclaré Vassallo. « Et pour que les gens votent pour d’autres partis et pas pour le sien. Cela signifie qu’elle sera présidente sans avoir de majorité politique à l’Assemblée nationale. Ce n’est pas amusant.

Si cela se produisait, cela restreindrait l’agenda national de Le Pen et ferait d’elle une présidente assez faible. Mais président quand même.