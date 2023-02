Pourquoi Erling Haaland retient Man City en Premier League

Erling Haaland a été signé par Manchester City comme la dernière pièce du puzzle pour remporter la Ligue des champions. Si cette réalité rend l’équipe de Pep Guardiola moins susceptible de remporter la Premier League cette saison, alors tant pis.

Que le calcul ait été effectué au stade Etihad, la plus grande force de cette ville sous Guardiola – la capacité de contrôler les matchs avec une incroyable domination de la possession qui crée des chances pour de nombreux joueurs différents dans l’équipe – devrait être sacrifiée pour accueillir Haaland, seuls le directeur municipal et les hauts responsables du club le sauront vraiment.

Mais après avoir continuellement échoué en Ligue des champions, City avait besoin de quelque chose de différent pour battre l’élite européenne et Haaland, sans doute le buteur le plus impitoyable du football en ce moment, a été signé du Borussia Dortmund cet été pour changer la donne de l’équipe lorsque la pression est à son apogée dans la compétition que les propriétaires de City à Abu Dhabi cherchent désespérément à gagner.

Cette partie de l’équation Haaland n’a pas encore joué, mais si l’international norvégien marque des buts décisifs dans les dernières étapes de la Ligue des champions pour offrir la Coupe d’Europe à la moitié bleue de Manchester pour la première fois, l’impact négatif qu’il a eu sur les performances de City en Premier League seront vite oubliées.

Il est impossible de suggérer que Haaland a été autre chose qu’un succès depuis son arrivée de 60 millions d’euros en provenance de Dortmund, mais il est clair que le joueur de 22 ans est devenu une sorte d’énigme pour City. En tant que nouveau sommet de l’attaque de City, il a déjà marqué 25 buts en Premier League et battra presque certainement le record du plus grand nombre de buts marqués en une saison de Premier League, détenu conjointement par Alan Shearer et Andy Cole avec 34. Haaland a également marqué quatre buts en Premier League. tours du chapeau cette saison et a connu une séquence de 10 matchs consécutifs au début de la campagne.

Mais devinez quoi ? Après 21 matchs de championnat cette saison, City a marqué 53 buts, exactement le même nombre qu’après 21 matchs la saison dernière. Ainsi, plutôt que d’augmenter leur puissance de feu en ayant Haaland dans l’équipe, City est simplement devenu trop dépendant de ses objectifs et cela commence maintenant à se voir dans leurs performances et leurs résultats en championnat.

Erling Haaland n’a pas enregistré une seule touche de balle dans la surface de réparation de Tottenham lors de la défaite de Manchester City dans le nord de Londres. Photo AP/Kin Cheung

Alors qu’ils dominent toujours régulièrement la possession dans les matchs, City a perdu sa menace collective de cinq ou six joueurs menaçant de marquer dans n’importe quel mouvement offensif, et les adversaires ont compris que si vous arrêtez Haaland, vous pouvez arrêter City. Ou plus précisément, si vous le privez de service, les roues tombent de la machine City.

Quand Haaland ne marque pas, il ne fait rien d’autre. Pour la première fois dans un match de Premier League cette saison lors de la défaite 1-0 de dimanche à Tottenham Hotspur, Haaland n’a pas enregistré une touche dans la surface de réparation adverse.

Il était également anonyme lors de la défaite 2-1 à Manchester United le mois dernier et bien que City ait battu Arsenal 1-0 lors de leur récent match nul au quatrième tour de la FA Cup, Haaland a été éliminé du match par les quatre arrières des Gunners, notamment par le défenseur central Rob Holding.

Dans ce match, dans lequel le défenseur de City Nathan Ake était le vainqueur improbable, les lacunes du jeu de Haaland lorsqu’il jouait dos au but étaient évidentes. Il n’est pas un avant-centre classique qui peut tenir le ballon et lier le jeu – Harry Kane a un jeu beaucoup plus complet et aurait donné à City ces qualités s’il avait signé pour le club en 2021. L’incapacité de Haaland à le faire signifie que L’équipe de Guardiola a beaucoup moins de contrôle du ballon que les saisons précédentes.

En tant qu’équipe construite pour dominer la possession, avoir un avant-centre qui ne veut jouer qu’avec le but devant lui ne correspond pas vraiment aux atouts de City. En conséquence, les adversaires dotés de milieux de terrain puissants et combatifs reprennent possession plus rapidement et privent City de ce qui avait été l’élément de base de leur jeu : la domination du ballon. Et s’ils ont moins de ballon, City a moins d’occasions de le donner à Haaland.

Cette fois la saison dernière, avec Raheem Sterling et Gabriel Jesus toujours au club aux côtés de Phil Foden, Jack Grealish, Bernardo Silva, Kevin De Bruyne et Riyad Mahrez, City n’était prévisible que dans la manière dont ils attaquaient les équipes sous tous les angles. . Mais avec Haaland, tout a changé. Ils sont devenus une équipe de coupe plutôt qu’une équipe qui domine une ligue. La différence est qu’ils doivent maintenant jouer à un jeu plus de bout en bout plutôt qu’à un jeu contrôlé.

Mais c’est finalement pourquoi Haaland pourrait toujours être l’homme qui remportera la Ligue des champions pour City. Toutes les qualités qui ont rendu City si dominant en Premier League se sont avérées moins efficaces contre les meilleures équipes d’Europe car elles jouaient contre des joueurs tout aussi bons techniquement, avec des entraîneurs qui avaient les outils pour battre Guardiola. Ce dont City avait besoin dans ces défaites déchirantes contre le Real Madrid (en demi-finale 2022), Chelsea (finale 2021) et Tottenham (quart de finale 2019) était un buteur qui pouvait tenter sa chance pour gagner un match serré, et ils ne l’ont pas fait. avoir un.

Ces dernières années, les équipes avec les meilleurs attaquants ont généralement remporté la Ligue des champions et City a maintenant sans doute le meilleur à Haaland.

Gagner en Europe est un défi différent de gagner en Premier League et Guardiola le sait. Mais même le manager de City doit être surpris de voir à quel point Haaland a changé la façon dont son équipe joue, et ce n’est pas pour le mieux.