Par définition, le Ballon d’Or récompense le joueur considéré comme ayant le mieux performé au cours des 12 derniers mois. Donc, selon ces critères, il ne peut y avoir qu’un seul gagnant : Erling Braut Haaland.

Cela ne me vient même pas à l’esprit. Les gens citeront Lionel Messi et diront qu’il a joué un rôle déterminant dans la victoire de l’Argentine en Coupe du Monde. Je suis d’accord. Mais cela fait sept matches au cours desquels ils ont perdu contre l’Arabie Saoudite et ont eu besoin de tirs au but pour dépasser les Pays-Bas, puis la France en finale.

Au Qatar, Messi a remporté le Soulier d’Argent et est devenu le premier homme à remporter le Ballon d’Or à deux reprises, après l’avoir également récupéré en 2014. On peut donc dire qu’il a réalisé un excellent tournoi. Je ne suis pas ici pour saper ou diminuer les réalisations de l’Argentin – elles sont phénoménales et il est probablement le plus grand joueur à avoir jamais joué au football.

Haaland a marqué 52 buts toutes compétitions confondues pour Manchester City (Crédit image : Getty Images)

Mais pour le Ballon d’Or, nous examinons ce qui a été réalisé au cours des 12 derniers mois – sur cette période, Haaland est à mon avis le choix clair et évident.

Le Norvégien n’a pas participé à la Coupe du Monde parce que son pays ne s’est pas qualifié, ce qui est la seule petite tache sur son cahier – sinon il a été sensationnel. Après avoir quitté le Borussia Dortmund pour Manchester City l’été dernier, il a marqué 52 buts en 53 matches de club, aidant son nouveau club à remporter la Premier League et la FA Cup, tout en étant la dernière pièce du puzzle alors qu’ils remportaient la Ligue des champions pour la première fois.

Haaland a été une révélation pour Man City depuis son arrivée l’été dernier (Crédit image : Getty Images)

Il a été le joueur le plus rapide de l’histoire de la Premier League à marquer 30 buts, en seulement 27 apparitions, et a également atteint d’autres jalons de manière impressionnante – 10 buts en six matchs et 20 buts en 14 matchs. Il a terminé la campagne en tant que meilleur buteur de la Premier League avec 36 buts et de la Ligue des Champions avec 12. Oh, et il a contribué avec neuf passes décisives toutes compétitions confondues.

Haaland a déjà reçu les prix du joueur de l’année de la PFA et de la Football Writers’ Association – ajouter le Ballon d’Or couronnerait une période assez incroyable pour le Norvégien.

Messi a déjà sept Ballons d’Or sur sa cheminée, alors en a-t-il vraiment besoin d’un autre ? Cette année devrait marquer le début de la longue ère de domination de Haaland.

