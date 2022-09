Pourquoi Erik ten Hag, le parcours de Manchester United en Ligue Europa est trop important pour être ignoré

Pour un tournoi auquel Erik ten Hag ne veut pas vraiment participer, la Ligue Europa peut offrir au manager de Manchester United tout ce dont il a besoin dès sa première saison à la tête.

Si le Néerlandais n’avait pas changé d’emploi cet été, il aurait passé mercredi à préparer l’Ajax pour son match d’ouverture de la Ligue des champions contre les Rangers à Amsterdam plutôt que de participer à une conférence de presse à Carrington pour parler de la compétition européenne de clubs de deuxième niveau. Son objectif principal pour sa première campagne à Old Trafford est de tracer son chemin vers la Ligue des champions, suivi de près par la fin de l’attente de cinq ans du club pour l’argenterie.

Atteignez, puis gagnez, la finale de la Ligue Europa à Budapest en mai – plus facile à dire qu’à faire avec des équipes comme Arsenal et Roma également dans le tirage au sort – et Ten Hag terminera sa première saison avec ses deux principaux objectifs cochés et sa position bel et bien sécurisé. Man United insiste sur le fait que la nomination de l’homme de 52 ans est une nomination à long terme, mais aucun manager depuis la retraite de Sir Alex Ferguson en 2013 n’a survécu après avoir raté la Ligue des champions après une saison complète en charge.

Au départ, l’objectif de Ten Hag sera de terminer le plus haut possible dans le tableau de la Premier League, mais il saura que le prix à la fin de la Ligue Europa – un trophée et une place automatique dans la phase de groupes de la Ligue des champions la saison prochaine en tant que tête de série – est une trop belle opportunité pour la jeter. “Nous devons gagner chaque match et nous voulons gagner chaque tournoi, nous devons donc tout prendre au sérieux”, a-t-il déclaré mercredi. “C’est la mentalité dont Manchester United a besoin. L’Europe est toujours quelque chose de spécial et vous ne connaissez pas très bien vos adversaires.”

Après un début de saison désastreux avec des défaites contre Brighton et Brentford, United a pris de l’élan avec quatre victoires consécutives. Cela a également été fait avec une équipe stable – Ten Hag n’a apporté qu’un seul changement au cours des matches contre Liverpool, Southampton, Leicester et Arsenal – mais il y aura probablement beaucoup de rotation pour la visite de la Real Sociedad à Old Trafford jeudi.

Cristiano Ronaldo, Harry Maguire et Luke Shaw sont tous sur le point d’être rappelés tandis que Casemiro pourrait recevoir un premier départ après ses 60 millions de livres sterling du Real Madrid cet été.

Les nouvelles recrues de Man United lui permettront de faire tourner plus de joueurs alors qu’il garde un œil sur la Premier League et un autre sur la Ligue Europa. PAUL ELLIS/AFP via Getty Images

Ten Hag a construit une équipe plus profonde après avoir dépensé plus de 225 millions de livres sterling pendant la fenêtre de transfert et les premiers matchs de la Ligue Europa offrent la possibilité de donner aux joueurs le temps dont ils ont tant besoin sur le terrain. “Nous n’avons pas seulement une équipe, nous avons une équipe”, a déclaré Ten Hag, qui sera privé d’Anthony Martial alors qu’il poursuit sa convalescence après une blessure au tendon d’Achille. “Quand une équipe agit bien, quand les joueurs agissent bien, je pense que nous avons plus de 11 joueurs de départ.”

“L’équipe s’améliore, elle s’améliore, mais d’un autre côté, pour les joueurs qui ne sont pas dans l’équipe maintenant, nous savons qu’ils peuvent, à tout moment, entrer et ils feront le travail. Et ils peuvent peut-être même faire c’est mieux que les joueurs qui sont là mais vous ne le saurez jamais. Je sais que vous avez besoin de plus de 11 joueurs pour réussir.

La conclusion est que, pour le moment du moins, la Ligue Europa est l’endroit idéal pour apporter des changements, bien que les priorités de Ten Hag aient bien pu basculer au moment où le rodage commence. Jose Mourinho ne voulait pas non plus jouer en Ligue Europa lorsqu’il a pris le poste de United en 2016 et pour son premier match de groupe contre Feyenoord, il a apporté huit changements à son équipe. Mais à la fin de cette saison, alors que United prenait du retard dans la course aux quatre premiers, Mourinho reposait délibérément les joueurs de la Premier League pour les garder au frais pour l’Europe. United n’a remporté qu’un seul de ses six derniers matches de championnat et a terminé sixième, mais surtout, il a remporté le trophée de la Ligue Europa après avoir battu l’Ajax 2-0 en finale pour assurer un retour en Ligue des champions.

Pour Ten Hag, tout comme pour Mourinho, la Ligue Europa est un moyen d’arriver à ses fins. Il en verra volontiers le revers après cette saison, mais pendant huit mois, c’est trop important pour l’ignorer.

Une résurgence de la forme – en particulier des victoires accrocheuses contre Liverpool et Arsenal – a donné aux fans l’espoir que cela pourrait être le début d’une nouvelle ère de succès, mais personne ne s’attend de manière réaliste à ce que son équipe monte un sérieux défi pour le titre cette année. Mais avant tout cela, Ten Hag doit ramener United en Ligue des champions le plus rapidement possible. Si cela se fait en remportant la Ligue Europa, sa première saison sera considérée comme un succès, quel que soit son classement en Premier League.