Pourquoi Erik ten Hag était mécontent des stars de Manchester United le premier jour de la pré-saison

Certains joueurs de Manchester United se sont présentés pour la première fois à l’entraînement de pré-saison lundi matin.

Il s’agissait bien sûr de leur première session sous la direction du nouveau manager Erik ten Hag, qui a été confirmé comme successeur permanent d’Ole Gunnar Solskjaer en avril mais a terminé 2021/22 avec l’Ajax avant de rejoindre United.

Après le début de la pré-saison, de nombreuses images et vidéos ont été publiées sur le compte de médias sociaux de United montrant un certain nombre de joueurs s’entraînant.

Maintenant, moins de 24 heures après la première session de Manchester United sous Ten Hag, une histoire a déjà émergé selon laquelle le Néerlandais serait mécontent des joueurs de United.

Publicité

18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant le code promotionnel H30 uniquement, mise minimale de 10 £/10 €, cote minimale de 1/2, paris gratuits payés en 2 x 15 £/15 €, paris gratuits crédités après le règlement du premier pari de qualification, les paris gratuits expireront 30 jours une fois le pari qualificatif placé, les restrictions relatives au mode de paiement/joueur/pays s’appliquent. begambleaware.org #AD

L’incident qui a bouleversé Ten Hag s’est produit à la fin de la journée d’entraînement. Selon le Mirror, les joueurs de Manchester United ont jeté leurs dossards en un seul gros tas alors qu’ils quittaient le terrain d’entraînement après leur première séance sous l’ancien joueur de l’Ajax.

Cependant, Ten Hag voulait que les dossards, qui étaient de couleur bleue, jaune et orange, soient laissés en piles organisées, et faire savoir aux joueurs qu’il n’était pas satisfait qu’ils jettent simplement les chemises sans trop penser à qui devrait les ramasser et triez-les.

Il est ajouté que Ten Hag considère que les moindres détails sont de la plus haute importance, et les joueurs de Man United vont probablement être interpellés sur d’autres problèmes mineurs jusqu’à ce qu’ils maîtrisent la façon de faire du Néerlandais.

Conseils de paris Chicago Fire vs Philadelphia Union: aperçu, pronostics et cotes de la Major League Soccer

Conseils de paris Seattle Sounders vs CF Montréal: aperçu, pronostics et cotes de la Major League Soccer