Vénus, souvent appelée planète « jumelle maléfique » de la Terre, s’est formée plus près du Soleil et a depuis évolué assez différemment de notre propre planète. Il a un effet de serre « emballement » (ce qui signifie que la chaleur est complètement piégée), une épaisse atmosphère riche en dioxyde de carbone, aucun champ magnétique et une surface suffisamment chaude pour faire fondre le plomb. Plusieurs missions scientifiques sans équipage étudieront comment et pourquoi cela s’est produit au cours de la prochaine décennie. Mais maintenant, certains scientifiques veulent envoyer une mission avec équipage là-bas également pour un survol. est-ce une bonne idée? Avec un diamètre légèrement inférieur à celui de la Terre, Vénus orbite plus près du Soleil. Cela signifie que toute eau à la surface se serait évaporée peu de temps après sa formation, déclenchant son effet de serre.

Des éruptions volcaniques précoces et soutenues ont créé des plaines de lave et augmenté le dioxyde de carbone dans l’atmosphère – déclenchant l’effet de serre incontrôlable, qui a fait passer la température d’un peu plus haut que celle de la Terre à sa valeur élevée actuelle de 475 degrés Celsius.

Alors que l’année de Vénus est plus courte que la nôtre (225 jours), sa rotation est très lente (243 jours) et “rétrograde” – à l’inverse de la Terre.

La rotation lente est liée à un manque de champ magnétique, entraînant une perte continue d’atmosphère.

L’atmosphère de Vénus “super-tourne” plus vite que la planète elle-même. Les images de nombreuses missions montrent des modèles de nuages ​​en forme de V, composés de gouttelettes d’acide sulfurique.

Malgré les conditions difficiles, certains scientifiques ont émis l’hypothèse que les nuages ​​​​de Vénus pourraient à certaines altitudes abriter des conditions habitables. Des mesures récentes montrant apparemment de la phosphine – un signe potentiel de vie car elle est continuellement produite par des microbes sur Terre – dans les nuages ​​de Vénus ont été fortement débattues.

De toute évidence, nous avons besoin de plus de mesures et d’exploration pour déterminer d’où cela vient.

Missions futures Ce que nous savons de Vénus jusqu’à présent provient de plusieurs sondes passées. En 1970-82, par exemple, les sondes soviétiques Venera 7-14 ont pu atterrir sur la surface dure de Vénus, survivre jusqu’à deux heures et renvoyer des images et des données.

Mais il reste des questions sur la façon dont Vénus a évolué si différemment de la Terre, qui sont également pertinentes pour comprendre quelles planètes en orbite autour d’autres étoiles peuvent abriter la vie.

La prochaine décennie promet d’être une aubaine pour les scientifiques de Vénus. En 2021, la Nasa a sélectionné deux missions, Veritas et DaVinci+, dont le lancement est prévu en 2028-30. La Station spatiale européenne a sélectionné EnVision pour un lancement au début des années 2030.

Ce sont des missions complémentaires, sans équipage, qui nous permettront de mieux comprendre l’environnement et l’évolution de Vénus.

Veritas cartographiera la surface de Vénus pour déterminer l’histoire géologique, la composition des roches et l’importance des premières eaux.

DaVinci+ comprend un orbiteur et une petite sonde qui descendront dans l’atmosphère et mesureront sa composition, étudieront la formation et l’évolution de la planète et détermineront si elle a déjà eu un océan.

EnVision étudiera la surface de la planète, le sous-sol et les gaz traces atmosphériques. Il utilisera un radar pour cartographier la surface avec une meilleure résolution que jamais.

L’Inde prévoit également une mission sans équipage, Shukrayaan-1, et la Russie a proposé Venera-D.

Avons-nous besoin de survols en équipage ? L’idée d’un survol en équipage de Vénus a été suggérée à la fin des années 1960 et impliquait l’utilisation d’une capsule Apollo pour faire voler des gens autour de la planète. Mais cette idée a pris fin quand Apollon a fini.

Maintenant, le projet Artemis de voler autour de la Lune, et d’autres idées de missions avec équipage, ont conduit à relancer l’idée, plus récemment dans des journaux et lors d’une récente réunion de la Fédération internationale d’astronautique, une organisation de défense des droits, en septembre 2022. .

L’idée serait de faire voler un vaisseau spatial avec équipage autour de Vénus et de revenir sur Terre. Cela permettrait aux scientifiques de tester des techniques de l’espace lointain telles que la façon de faire fonctionner une mission avec équipage avec des retards importants lors de la communication avec la Terre.

Cela pourrait donc nous préparer à une mission en équipage plus complexe vers Mars. Cependant, l’équipage ne ferait aucun atterrissage ou enquête sur l’atmosphère réelle à Vénus – les conditions sont bien trop dures.

Les chercheurs qui soutiennent cette idée soutiennent que vous pourriez également utiliser la gravité de Vénus pour modifier la trajectoire du vaisseau spatial vers Mars, ce qui pourrait économiser du temps et de l’énergie par rapport au passage direct de la Terre à Mars.

En effet, cette dernière option nécessiterait que les orbites des deux planètes soient alignées, ce qui signifie que vous devrez attendre le bon moment à l’aller et au retour.

Cependant, comme une mission avec équipage vers Mars serait très complexe, aller directement de la Terre à Mars simplifierait les conceptions.

Envoyer des humains sur une planète qui pourrait abriter des organismes vivants ne facilitera pas non plus leur recherche. C’est risqué – nous pouvons finir par contaminer l’atmosphère avant de découvrir la moindre vie.

La meilleure façon de rechercher des signes biochimiques de vie consiste à utiliser des sondes non vissées. Il y aurait également des défis thermiques importants et un rayonnement plus élevé des éruptions solaires en raison de la proximité plus étroite avec le Soleil.

Et, malheureusement, avec une mission de survol comme celle-ci, seules quelques heures de données seraient possibles sur les trajectoires entrantes et sortantes.

Ce serait une entreprise très coûteuse, qui produirait sans aucun doute des images étonnantes et des données supplémentaires utiles. Cependant, cela ajouterait peu aux études détaillées et beaucoup plus longues sur mesure actuellement prévues. Je pense donc que la probabilité d’une mission avec équipage sur Vénus est très peu probable.

Il y a également eu des études conceptuelles plus farfelues – y compris l’envoi de dirigeables avec équipage pour planer dans l’atmosphère de Vénus, plutôt que de simplement voler. C’est une belle idée, qui peut atteindre plus de science qu’un survol, mais cela reste un concept lointain et irréaliste pour l’instant.

Pour l’instant, nous n’effectuons que de l’exploration en équipage en orbite terrestre basse. Le projet Artemis, cependant, vise à faire voler des gens autour de la Lune et à construire une station, appelée Gateway, en orbite lunaire.

Ceci est conçu pour faire de la science, permettre des atterrissages en équipage sur la Lune et, surtout, pour tester des techniques d’espace lointain telles que le ravitaillement en carburant et l’exploitation dans un environnement éloigné qui pourraient à long terme nous aider à nous rendre sur Mars sans nous entraîner sur Vénus.

