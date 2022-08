Pourquoi empiler des puces comme des crêpes pourrait signifier des ordinateurs portables plus rapides et moins chers

Pendant des décennies, vous avez pu tester le courage d’une puce informatique en fonction de la taille et de l’encombrement de ses circuits électroniques. Maintenant, Intel pense qu’une autre dimension est tout aussi importante : à quel point un groupe de ces puces peut être astucieusement intégré dans un seul processeur plus puissant.

Au Conférence Hot Chips Lundi, le directeur général d’Intel, Pat Gelsinger, a mis en lumière les prouesses de l’entreprise en matière d’emballage. C’est un élément crucial pour deux nouveaux processeurs : Meteor Lake, un membre de la famille des processeurs Core de nouvelle génération qui alimentera les PC en 2023, et Ponte Vecchio, le cerveau de ce qui devrait être le le supercalculateur le plus rapide du monde, Aurora.

L’emballage avancé, qui permet aux concepteurs de puces de relier plusieurs “chiplets” dans un processeur plus grand, est essentiel pour rendre les futurs PC plus rapides et plus performants. La technologie est la façon dont AMD construit son processeur PC haut de gamme, le Ryzen 7 5800X3Det comment Apple colle deux puces M1 Max dans le M1 Ultra, son processeur Mac le plus puissant.

Mais cette puce Ryzen se vend 440 $ et le M1 Ultra ajoute 2 000 $ au prix d’un Mac Studio M1 Max. Meteor Lake apporte l’emballage au marché grand public des PC, où les consommateurs achètent des centaines de millions de machines annuellement, même dans mauvaises années. L’avancement conduira à des ordinateurs plus rapides et plus puissants sans un prix exorbitant.

“Meteor Lake sera une énorme innovation technique”, grâce à la façon dont il regroupe les puces, a déclaré David Kanter, analyste de Real World Tech.

Pendant des décennies, rester à la pointe des progrès des puces signifiait miniaturiser les circuits des puces. Les fabricants de puces fabriquent ces circuits avec un processus appelé photolithographie, utilisant des motifs de lumière pour graver de minuscules interrupteurs marche-arrêt appelés transistors sur des tranches de silicium. Plus les transistors sont petits, plus les concepteurs peuvent ajouter de nouvelles fonctionnalités telles que des accélérateurs pour les tâches graphiques ou d’intelligence artificielle.

Maintenant, Intel pense que la construction de ces puces dans un boîtier apportera la même augmentation de puissance de traitement que la technique de photolithographie traditionnelle.

“Nous sommes à ce stade où l’emballage est aussi important que la technologie de processus elle-même”, a déclaré Boyd Phelps, responsable du groupe d’ingénierie de conception d’Intel, dans une interview.

Intel



La technologie d’emballage est importante pour Intel. Il a du mal à reprendre le leadership de la fabrication de puces perdu au profit de Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), qui fabrique les puces Apple, et de Samsung. Même s’il dépense des dizaines de milliards de dollars pour de nouvelles capacités de fabrication de puces, son plus récent les résultats financiers trimestriels ont été “désastreux”, L’analyste de TechInsights, Linley Gwennap, a déclaré. Un $52,7 milliards de subventions pour la fabrication de puces du gouvernement américain n’aidera pas avant 2023.

L’emballage pourrait aider Intel à récupérer une partie de son avance.

La prophétie de 1965 du co-fondateur d’Intel se réalise

Le co-fondateur d’Intel, Gordon Moore, a prédit un “jour du jugement” dans lequel il n’est plus logique de fabriquer des puces à partir d’une seule grande tranche de silicium. Dans son article fondateur énonçant la loi de Moorea-t-il écrit, “Il peut s’avérer plus économique de construire de grands systèmes à partir de fonctions plus petites, qui sont emballées et interconnectées séparément.”

Intel a deux principales approches de conditionnement.

Le premier est EMIB (Pont d’interconnexion multi-die intégré), qui relie deux “chiplets” côte à côte avec un petit patch de connexion en dessous. Cela est utilisé dans le Ponte Vecchio et les modèles haut de gamme de son prochain processeur de serveur Sapphire Rapids.

Le deuxième est le Foveros d’Intel, qui relie plusieurs chiplets verticalement, comme si l’on plaçait une crêpe sur une autre. La puce Meteor Lake est construite avec Foveros, avec quatre puces perchées sur un autre substrat de silicium en dessous qui fournit des liens de communication.

Foveros est également la clé du successeur de Meteor Lake, Arrow Lake, qui bénéficiera de circuits améliorés pour ses cœurs d’unité centrale de traitement (CPU) et d’unité de traitement graphique (GPU). Vient ensuite Lunar Lake, conçu pour les ordinateurs portables à très faible consommation d’énergie et doté d’une recette mise à jour d’ingrédients de chiplets. Arrow Lake et Lunar Lake devraient être “prêts en 2024”, a déclaré Phelps.

EMIB et Foveros contribuent tous deux à étendre la tendance de la loi de Moore à l’augmentation du nombre de transistors. La puce du supercalculateur Ponte Vecchio, par exemple, compte plus de 100 milliards de transistors.

Avantages de l’emballage avancé

L’un des grands avantages des chiplets d’emballage est qu’un concepteur de puces peut mélanger et assortir les composants du processeur. Les chiplets les plus sensibles aux performances peuvent être construits avec le processus de fabrication de dernière génération, une option premium, mais les pièces moins critiques peuvent être construites avec des processus plus anciens et moins chers, avec des chiplets qui ont déjà fait leurs preuves.

Les concepteurs “peuvent se concentrer sur une ingénierie plus innovante et moins tourner la manivelle sur des éléments de base”, a déclaré Kanter.

Stephen Shankland/Crumpe



Les chiplets atténuent également les problèmes de fabrication d’Intel. Trois des quatre puces de traitement de données de Meteor Lake sont construites par son principal rival, TSMC. Intel a conçu tous les composants mais ne construira que le chiplet avec les cœurs du processeur.

Et les chiplets peuvent permettre aux concepteurs de puces d’adopter plus rapidement de nouvelles fabrications. Au lieu d’avoir à attendre pendant que les ingénieurs mettent à jour chaque type de transistor pour un processus de photolithographie plus avancé, les fabricants de puces peuvent adopter le nouveau processus uniquement pour les tâches de puce les plus sensibles aux performances.

L’emballage avancé ajoute des coûts, de la complexité et de nouvelles étapes de fabrication, ce n’est donc pas toujours le meilleur choix. Il ne résout pas non plus les problèmes comme les problèmes qui ont retardé les Sapphire Rapids et le Ponte Vecchio d’Intel. De plus en plus, cependant, ce sera la clé des puces dans presque tous les PC à vendre.