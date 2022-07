Pourquoi Emma Watson a failli quitter les films “Harry Potter”: Comment la célébrité immédiate a affecté la jeune star

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Il est impossible de penser à Hermione Granger sans penser à Emma Watson qui a joué le rôle pendant une décennie. Les fans ont vu l’actrice britannique apparaître à l’écran en tant que l’une des meilleures amies de Harry Potter dans la série de films basée sur les livres de JK Rowling pour huit films. Mais Watson a failli quitter la franchise après le quatrième film, “Harry Potter et la coupe de feu”. En 2022, une réunion spéciale “Harry Potter” est sortie intitulée “Harry Potter 20th Anniversary: ​​Return to Hogwarts”, où les acteurs ont discuté de leurs expériences de tournage des films bien-aimés.

Lors de la spéciale de retrouvailles, Rupert Grint, qui jouait Ron Weasley, a déclaré à Watson: “Vous envisagez de vous retirer. Je ne vous en ai jamais vraiment parlé.” Watson a répondu en disant: “Je pense que j’avais peur. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l’impression que cela a atteint un point de basculement où vous étiez, c’est un peu pour toujours maintenant.” Elle a exprimé la solitude qu’elle ressentait parfois à cette époque de sa vie et a également parlé de la renommée intense qui l’a frappée ainsi que le reste des stars. Heureusement, Watson a continué à jouer Hermione pour le reste des films “Harry Potter”.

Avec qui Emma Watson est-elle en couple ?

Watson sort avec un homme d’affaires de Los Angeles, en Californie, nommé Leo Robinton. La paire a été liée pour la première fois à la fin de 2019 lorsque des images ont commencé à faire surface des deux.

Watson a évoqué les rumeurs selon lesquelles elle était fiancée à Robinton en mai 2021. “Chers fans, les rumeurs sur le fait que je sois fiancé ou non, ou si ma carrière est” en sommeil ou non “sont des moyens de créer des clics chaque fois qu’ils se révèlent être vrais ou faux”, avait-elle tweeté à l’époque. “Si j’ai des nouvelles – je promets que je les partagerai avec vous.”

EMMA WATSON, EMMA ROBERTS BRISENT LE SILENCE SUR ‘HARRY POTTER’ REUNION MIXUP SPÉCIAL

Dans le passé, Watson a été lié à Francis Boulle, Jay Barrymore, Rafael Cebrián, George Craig, Johnny Simmons, Will Adamowicz, Matthew Janney, Prince Harry, Roberto Aguire, William Knight, Chord Overstreet et Brendan Wallace. Watson a également parlé de sa relation étroite et de son amour pour Tom Felton, qui jouait Draco Malfoy dans “Harry Potter”, pendant le tournage de la série, bien qu’elle ait déclaré lors de la réunion que rien de romantique ne s’était passé entre eux.

Qui est l’acteur “Harry Potter” le plus riche ?

Bien que toutes les stars de “Harry Potter” aient gagné des millions de dollars grâce aux films, l’homme principal, Daniel Radcliffe, a gagné le plus d’argent grâce aux films et a la valeur nette la plus élevée aujourd’hui. Selon Valeur nette des célébrités, Radcliffe a une valeur nette totale de 110 millions de dollars et une grande partie provient des films “Harry Potter”. Le site Web rapporte qu’il a gagné plus d’argent avec la sortie de chaque film, commençant à gagner 1 million de dollars pour le premier film et gagnant 50 millions de dollars pour les deux derniers films. Ils ont également rapporté qu’il avait gagné au moins 100 millions de dollars grâce à tous les films “Harry Potter”.

EMMA WATSON, EMMA ROBERTS BRISENT LE SILENCE SUR ‘HARRY POTTER’ REUNION MIXUP SPÉCIAL

Dans quels films joue Emma Watson ?

Watson est largement connu pour avoir joué l’un des personnages principaux des films “Harry Potter”, Hermione Granger. Watson a passé huit séries d’auditions avant qu’on lui dise qu’elle a obtenu le rôle et qu’elle n’avait que 10 ans lors du tournage du premier film. Les films ont été un succès retentissant, le dernier film de la franchise rapportant plus d’un milliard de dollars au box-office.

Après sa course en tant qu’Hermione, Watson a continué à jouer dans d’autres films, notamment “Ma semaine avec Marilyn”, “Les avantages d’être une giroflée”, “The Bling Ring”, “This is the End”, “Noah”, “Colonia” et “Régression”. En 2017, Watson a joué Belle dans le film d’action “La Belle et la Bête”. Elle était également dans “The Circle” la même année et était dans “Little Women” en 2019.

Tout en poursuivant sa carrière d’actrice, Watson a toujours accordé une importance à son éducation et a fréquenté l’Université Brown à Providence, Rhode Island en 2009. Elle a obtenu en 2014 un baccalauréat en littérature anglaise.