Pourquoi Eminem se fait-il troller pour la couverture de l’album “Curtain Call 2” ?

Le rappeur américain Eminem a annoncé la date de son prochain album Curtain Call 2 plus tôt lundi et assez tôt, il est devenu le sujet de mèmes sur les réseaux sociaux. Le rappeur de 49 ans a partagé la pochette de l’album ainsi que la date de sortie de son prochain album sur Twitter et certains téléspectateurs n’ont pas été impressionnés. Le nouvel album d’Eminem devrait être une nouvelle compilation de ses plus grands succès et fait suite à son album de 2005, Curtain Call: The Hits. La pochette de l’album présente le chanteur de Slim Shady au centre portant un signe de corne du diable avec ses mains. Le cadre est entouré de versions miniatures des couvertures d’albums précédents d’Eminem.

Cependant, il semble que peu de fans aient aimé la pochette de l’album. Comme l’a dit l’un des utilisateurs, “il n’est pas trop tard pour changer de couverture”. Un autre fan a commenté: «Je comprends que cette couverture d’album va dans le sens des jeux de flipper / vidéo… mais ce n’est pas celui-là. Il est temps pour un nouveau designer.

Il n’est pas trop tard pour changer de housse 🙂 – Lameraveera (@veera_gr21) 12 juillet 2022

Je comprends que cette couverture d’album va dans le sens des jeux de flipper / vidéo… mais ce n’est pas celui-là. Il est temps pour un nouveau designer — Fourmi fraîche •([×_×])• (@ANToutofcontext) 12 juillet 2022

Un fan excité a écrit : “Je suis excité mais la couverture, c’est super moche.”

“J’espère vraiment que ce n’est pas l’œuvre d’art finale”, a écrit un autre fan inquiet.

J’espère vraiment que ce n’est pas l’artwork final. – Matt Jeffery (@MattJeffery18) 12 juillet 2022

Quelques utilisateurs ont été assez impressionnés par la couverture artistique, comme l’a commenté un fan, “Cette illustration est tellement dope!”

Cette oeuvre est tellement dope! – Gorey-Gaming (@GamingGorey) 12 juillet 2022

Curtain Call 2 devrait sortir le 5 août. Selon un communiqué de presse partagé par l’artiste, l’album contiendra le dernier single d’Eminem From The D 2 The LBC. Le nouveau single avec son collègue rappeur Snoop Dogg est le premier single de Curtain Call 2. Le prochain album contiendrait une collection de succès comprenant la production créative du rappeur né à Detroit depuis la sortie en 2005 de Curtain Call: The Hits. L’album d’anthologie comprendra de la musique de tous les projets d’Eminem depuis Relapse, y compris des projets parallèles, des apparitions d’invités, des chansons de bandes originales de films et des sélections de ses albums solo.

Il convient de noter qu’Eminem a sorti son premier album, The Slim Shady LP en 1999, et est maintenant l’artiste le plus certifié pour les singles d’or et de platine de l’histoire.

